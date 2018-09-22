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Проклятие монахини:

Проклятие монахини: Миссия в Румынии

Роман КОРНЕЕВ, 22 сентября 2018
Статьи » Рецензия Ужас!
 
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Ещё один год — ещё одно расширение киновселенной «Заклятие», каковая, не привлекая лишнего внимания, мерно шагает себе вперёд и наверняка уже стала второй по прибыльности среди всех ей подобных, чему «Проклятие монахини» поспособствовало с особым рвением. За пять лет она избавилась от всякой конкуренции как крупнейший хоррор-франчайз своего времени, и по ней уже можно подробно изучать свободы и ограничения современного студийного паранормального хоррора в целом.

Два лучших фильма из пяти — первое «Заклятие» и прошлогоднее «Проклятие Аннабель 2» — являли собой примеры уверенного классицизма, начинавшие с малого, прежде чем во втором часу дать волю хаосу; худший — первая «Аннабель» с её многоквартирным домом в качестве локации и семейной парой в качестве протагонистов, пытался брать подсказки у «Ребёнка Розмари», но ничего не мог усвоить ни про атмосферу, ни про драму; второе «Заклятие», как типичный раздутый сиквел, забрасывал зрителя всем, что попадало под руку, и окончательно превратил своих главных героев в агентов по борьбе с демоническим отродьем, что явилось, пожалуй, самым свежим шагом во всём франчайзе и одновременно отдалило его от истоков жанра.

«Проклятие монахини» берёт у «Заклятия 2» как своего главзлодея, так и означенный подход; его протагонисты — нарочито контрастирующий дуэт священника-детектива в низко надвинутой шляпе и неостриженной юной монашки, отправляющихся на Дело. Впрочем, главная звезда «Монахини» — её место действия. Фильм осознаёт преимущество старого румынского аббатства перед современным городом или даже уединённым коттеджем, и от него несёт готическим перегаром: поля с десятками покосившихся крестов в холодном лунном свете, обширные залы и бесконечные коридоры, освещённые лишь предательским пламенем свечей, вороны вокруг повешенного трупа, деревня, при одном упоминании которой местные плюются, чтобы «отогнать зло», едва ли не достаточно тумана, чтобы поднять из мёртвых Карлоффа, Прайса и Кристофера Ли разом.

Проклятие монахини

Увы, эта же неспособность фильма сбавить обороты подводит его в другие моменты. Сюжет, структура и сам хоррор переплетаются в грубую массу, которая ничего не ждёт и не терпит — в том числе, и самих главных героев, продолжающих бродить ночами по замку и пытающихся что-то расследовать после того, как их уже успели закопать заживо. У создателей есть всё, чтобы создать атмосферу, но ничего, чтобы её удержать и развить; подумать только, сколько они могли бы извлечь из одного только лица актрисы Бонни Ааронс (она же — бомж из «Малхолланд Драйва»), благодаря которому весь этот фильм и существует, но когда к обычному гриму добавляются жёлтые глаза и клыки вместо зубов, эффект перестаёт быть хоть сколько-нибудь нервирующим.

Фильму, меж тем, и этого мало, и к монахине он добавляет абсолютно вставного и напрочь клишированного мальчика со светящимися глазами, пускающего змей изо рта. Переизбыток угрожающей героям нечисти убивает напряжение, зрительское знание о том, что произошло с монахиней в прологе и кто такой Валак, убивает детектив. Единственная загадка состоит в том, что это за «реликвия», о которой шла речь в той же первой сцене, и в тот момент, когда это выясняется, фильм ещё сильнее отдаляется от хоррора и приближается к шумливому летнему блокбастеру, этакой «Мумии», если бы ей нравилось почаще строить страшные рожи. Жертвами этого же синдрома были «Заклятие 2» и, в прошлом году, «Оно»; с последним «Монахиню» объединяет автор сценария Гэри Доберман.

Выгодно отличает её от них разве что хронометраж в полтора часа, но те же «Аннабели» в очередной раз показали, что заботливо сделанное длинное кино динамичнее халтурного короткого. И Демиан Бишир с сестрой Фармигой — компания солидная, но это, опять же, программа минимум. Даже как аттракцион фильм не в состоянии полностью забыться, и в первые и последние минуты ему необходимо выкатить флэшбэки с супругами Уорренами, второй из которых цинично добирается-таки до несчастного франко-канадца. Ощущение от этого — как от просчёта и обязательства; очередное напоминание о плене, в который заключает каждая киновселенная.

Проклятие монахини

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Проклятие монахини:

Проклятие монахини
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 6

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Рецензии и обзоры

Проклятие монахини: Миссия в Румынии

Неспособность фильма сбавить обороты подводит его в другие моменты. Сюжет, структура и сам хоррор переплетаются в грубую массу. Даже как аттракцион фильм не в состоянии полностью забыться

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