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Нечестивые
о фильме: рецензия | кадры | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Самоэкзорцизм
В наши времена пост-правды и пост-иронии за любым проходным фильмом начинаешь видеть двойное, а то и тройное дно. И когда второй руки сценарист диснеевских римейков со сложной фамилией Спилитопулос берётся поставить кино о том, что иногда голоса в голове это не то, о чём вы подумали, то сразу возникает масса аллюзий и ассоциаций. Так «Нечестивые» первым делом наступают на пятки недавнему «Ученику экзорциста», где язвительный Гай Пирс даже в чём-то визуально похож на Джеффри Дина Моргана, такой же сомнительный персонаж, травмированный прошлой неудачей, который готов теперь на всё, чтобы добиться своего. В данном случае — снова найти свою историю.
Тут, правда, в роли одержимого мальчика — одержимая девочка, ей же достаётся и главный, хотя и проданный с потрохами с первого же кадра твист, обозначенный также в названии. То есть если в «Ученике экзорциста» фильм в итоге посвящён сомнениям в природе зла, то тут этим сомнениям места нет, а есть лишь деревенский детектив о том, бывают ли истинные чудеса, или это всё так или иначе дьявольское наваждение. С заранее очевидным выводом, что нет. Но в отличие от Пирса, которому нечего играть, Дин Морган успешно продолжает изображать улыбчивого Нигана, а потому это всегда приятно смотреть, и в целом, несмотря на очевидные сюжетные самповторы вроде положенных по жанру исцелений и надуманных смертей, кино это смотрится весьма неплохо даже на фоне графических мэдскиллз и натяжек про потомков ведьмы, упорно живущих при церкви и дереве.
И главное — тут нет никакой вставной мизогинии, как это недавно было в «ВандаВижне», ведьма вполне компьютерная, персонажем как таковым не является, а что голоса в голове заставляют всех ёрзать по рядам, так с кем не бывает. Непосредственно же заглавная сюжетная канва про то, что главный герой ради истории готов на любой подлог, то она ещё благополучно сыграет в сцене мессы, и мораль для подобного фильма необычная, оказывается, с благой целью можно и амбициями собственными поступиться, и не всякие плюшки вроде «ножечек и печеньица» стоят той цены, которую за неё должно уплатить. В общем, несмотря на всю избитость сюжета, кино в итоге удалось, как и небанальный самоэкзорцизм.
Название фильма: Нечестивые
Оригинальное название: Unholy
Прокат в России фильма "Нечестивые": 22 апреля 2021 года
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О фильме "Нечестивые":
Джеффри Дин Морган в ужастике о чудесах, голосах и религиозных видениях.
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