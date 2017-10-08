О пользе мерцательной аритмии



Памяти Нины Зархи

Катя ТАРХАНОВА , 8 октября 2017

Соцсети, самой основательной из которых сегодня является Фейсбук (о чьем зарождении весьма казуистически поведал Дэвид Финчер еще в 2010 г.), переменили подход ко всему, включая кинематограф. Марк Цукерберг (как только его не называют) в самом страшном сне не мог предполагать, что его безобидные попытки разбогатеть и завоевать красивую девушку обратятся сущим кошмаром, который приведет к революции в Египте, колебаниям доллара, политическим убийствам и предвыборным манипуляциям, играющим ту же роль, что Уотергейт, но без намека на доказательную базу.

Русскоязычный сегмент Фейсбука нельзя уже назвать бессмысленным и беспощадным, как русский бунт, однако от англоязычного и прочих он отличается ролью в жизни. Характерно, что иностранцы тоже это чувствуют — имеется ввиду русскоязычная эмиграция. Ведь на территории РФ зарегистрированных пользователей FB — менее 2,5 млн (в отличие от США, где их 143,5 млн), но только большинство уехавших в США, Европу, Израиль или Юго-Восточную Азию продолжает существовать как бы «здесь» — ментально. Их «лента» не полнится иноязычными записями, иностранными «фрэндами», как это бывает у других (например, уроженец Анголы, переехав в Мадрид или Цюрих, тут же обрастает уже «тамошними» фейсбучными контактами на многих новых языках — от суахили до ретороманского). Вероятно, подобная тенденция связана с тем, что русский сегмент Фейсбука педалирует не сам факт «знакомств» и их количества, но еще их когнитивную ценность.

Кино как искусство в век его, по словам В.Беньямина, «технической воспроизводимости» сполна «обслужило» когнитивные потребности ХХ столетия, завершившего, вероятно, эпоху «высокого рационализма» (термин В.Библера). Но еще до Миллениума делались попытки проскочить из линейного разума в нелинейный, из неотвратимости течения времени — в его столь же неотвратимую многомерность. Помимо «зауми» или претенциозных проявлений неталантливых людей появилась нелинейная литература М.Павича — предтеча всех спин-оффов и фанфиков. «Хазарский словарь» можно было читать с любого места, «Пейзаж, нарисованный чаем» имел два разных конца для девочек и для мальчиков, а «Ящик для письменных принадлежностей» на последней странице уже отсылал к электронному адресу, лишь набрав который в компьютере, можно было узнать параллельный финал. Ровно в 2000 году кино тоже создало «гипертекст» — это был уникальный «Тайм-код» Майка Фиггиса. Но если отречься от «чистого разума», как это позволил себе постмодерн, то на что опираться? Вот тут и возникли соцсети.

«Таймкод»

Фейсбук стал общедоступным всего десять лет назад, в сентябре 2006 г., но моментальное развитие обеспечил ему как раз изначально гипертекстовый характер. Чисто технически вдруг оказалось возможным одновременно «быть» в нескольких «местах» и «событиях», подключаться к нескольким «тредам» и тем самым подтверждать многозначность текущего момента, т.е. свое большее, нежели прежде, бессмертие. Даже если это прямо не осознается, соцсети «продляют» жизнь — и речь не столько о «живых» аккаунтах многих умерших людей, чьи комментарии до сих пор присутствуют в тредах нескольколетней давности, и «разговор» продолжается снова и снова. Речь о возможности зафиксировать более емкое проживание времени, более приближенный к реальному ход мысли, разветвленность сознания, его нелинейную протяженность, что вовсе не обязательно означает шизофрению. Бывают моменты, когда общение двух людей происходит сразу на странице Фейсбука — публично, в фейсбучном же чате — интимно, и можно еще подключить голосовую связь и не сойти от этого с ума. Только чуть догнать работу мозга, гораздо более быструю.

Разумеется, далеко не все используют соцсети с полной отдачей. Помимо чистой коммуникации, никуда не делись стратегии манипуляций и самопрезентаций. С появлением Интернета люди не стали больше думать, наоборот — в большинстве пользователей он лишь умножил леность ума. Зато она стала всем прекрасно видна и по-новому классифицирована. Стало легче обнаружить тролля («толстого» или «тонкого»), спамера, фейк, флуд, поддельный аккаунт, ложный донос. В жизни все это существует под названием издевательство, провокация, назойливость, мошенничество, но схватить за руку значительно труднее. Четыре тысячи лет назад Хаммурапи для порядка пришлось изобрести Уголовный кодекс, и он до сих пор работает через пень-колоду, а внутри соцсетей моментально, без границ и судебных инстанций сложилась вполне аргументированная классификация моделей общения, приемлемых и неприемлемых. Богатейшая коллекция аргументов была в свое время представлена в пародирующей Википедию интернет-энциклопедии Луркоморье , к сожалению, заблокированной на территории РФ в 2012 г. (прим. ред.: на момент публикации статьи сайт был разблокирован и доступен без применения спецсредств, но эта ситуация может в любую минуту измениться.)

Кинематограф быстро почувствовал, что «с таким счастьем и на свободе» Интернет и Фейсбук способны составить ему серьезную конкуренцию — до их появления только он претендовал на «целостное восприятие» (все сразу, а не отдельно слова-музыка-фигуры-фон). Поначалу он рефлексировал: «Влюбленный Тома» (2000), «Симона» (2002), трилогия про матрицу (1999-2003) и т.п. ставили виртуальному миру какой-либо диагноз и пытались его победить.

На сегодняшний день действие лучших блокбастеров происходит большей частью в этой виртуальной реальности («Джейсон Борн», «Миссия невыполнима: Племя изгоев») — лишь Бондиана пока держится, не переводя все действие на мониторы или айфоны. Но проигрыш уже признан: интеллектуальная собственность поставлена под вопрос, гигантские ресурсы для пиратского копирования оказались практически непобедимы, флэшмобы и фотожабы с использованием кинокадров влились в повседневную практику соцсетей, как и любые теле- и киноновости. Мало того, в сетевом общении практически исчезла разница между «художником» (автором) и его «моделью» (публикой). Ценности там не «вечные», а лишь коммуникативные, и этот Молох быстро приспосабливается к тому, чтобы пожирать все больше информации.

Тем не менее, клеймить «молохом» соцсети получается лишь с точки зрения старых, линейных (в т.ч. иерархических) представлений о жизни. Можно ужасаться «ризомизации» культурного пространства (термин Делеза и Гваттари, ставший модным в рамках FB), а можно, наоборот, ценить скорость случайных реплик, всплывающих вдруг в чужой частной беседе на постороннюю тему. Например, говорит известный режиссер: «По гамбургскому счёту нам сейчас вообще не надо больше кино снимать, Саш»… — и это резюме не обсуждается, не вызывает протеста, беседа уходит в другую сторону. Но мимоходом сформулировано то, что требует небанального уровня взаимопонимания собеседников (здесь и далее все цитаты и диалоги безымянны во избежание эскалации конфликтов). По сути своей соцсети должны не отуплять и упрощать, а как раз концентрировать небанальные взаимосвязи. Разглядеть это пока трудно из-за неготовности большинства к тем когнитивным возможностям, которые предлагает виртуальный мир, из-за его восприятия как игрушки, безделушки, незнания степени его серьезности, неразвитости собственного вкуса, отсутствия своего лица («фейса»).

Кинематограф «оприходован» соцсетями в первую очередь как «новость» (юбилеи, свадьбы, похороны, фестивали, награды, фото и видео, исторические находки, свежие заметки) и в этом смысле стоит в одном ряду с политикой, экономикой, криминальной хроникой — но уже здесь заметно, что просто «посмотреть кино» (фильм или сериал) — больше не этап социализации, как это было в прошлом веке. Нужна «добавочная стоимость», акцептированный контент (селфи, лайки, комментарии) «на фоне» любого просмотра. Частью кинематографа стали не только премьеры в залах с участием «селебритис», которые важнее самого фильма, но и «премьеры» тизеров и трейлеров, даже постеров: «Синопсис нового Рефна пока вдохновляет... лишь на желание пересмотреть его прочие фильмы с более вменяемыми историями». Обсуждение в соцсетях может придать любому фрагменту значение целого, самостоятельную ценность, хотя на былые «художественные ценности» совсем не ориентировано. Такое дробление лишь обеспечивает восприятию эффект постоянной новизны, космической скорости, «гонки по вертикали». Тут же, конечно, возникает вопрос о достоверности новостей, но уже сложилась практика ежедневных информационных телепрограмм — некоторые материалы целиком заимствовать из Фейсбука. Еще в 2015 г. впервые было зафиксировано, что на FB одновременно находилось более 1 млрд пользователей, и берут они именно числом, а не умением обращаться с информацией.

Так — числом — проявляется «другая сторона медали» в сетевых контактах, которая опять же касается кино ничуть не меньше, чем политики и экономики. Это заведомое отсутствие какой-либо объективности, она даже не предполагается. То есть профессиональные критики в целях пиара нередко дают ссылки на свои статьи из бумажной прессы или с официальных сайтов, но при любых регалиях в соцсетях они воспринимаются тоже всего лишь как «пользователи», на равных. А рядом с ними свои рейтинги, списки, оценки выставляют кинолюбители или просто случайные зрители, но при определенной популярности в сети по любому поводу (можно быть чиновником или фермером, а рассуждать о кино) их рейтинги вполне способны оказаться более значимыми, чем у профессионалов. Как замечает одна из эмигранток: «Тут одни гении, критики никто не приемлет. Но это только в русском ФБ, в англоязычном никто из умеющих писать на ФБ просто не пишет, держат страницу для рекламы. Они пишут в Твиттере, я там подписана на некоторых, на Ирвина Уэлша и Чака Паланика, к примеру. Просто интересно почитать, что они думают о том или другом. Но сейчас уже и Твиттер стал скучным». Действительно, краткость «твитов» (не более 140 знаков) не требует литературных талантов — там ценны факты и личности — а русскоязычный Фейсбук выявил массу одаренных людей, которым есть, что сказать. Конечно, они не напишут в нем трехтомный курс «Эстетики» Гегеля, но их преимущество — в необязательности наукообразия, академического стиля и потому — в гораздо большей доступности.

Весьма просторечные аннотации бывают достаточно остроумны:

«О, кстати, я же на днях посмотрел фильм «Притяжение». По сюжету наши военные сбивают инопланетный корабль, он падает в Чертаново, снеся по пути несколько многоэтажек и одну подружку главной героини. Военные пытаются выяснить, что за хрень свалилась на голову, для чего оцепляют корабль по периметру и запускают внутрь депутата Госдумы, Но тот сваливается с сердечным приступом, и его уносят. Местные гопники прямиком из ВГИКа, выглядящие значительно старше предполагаемых сюжетом лет, идут мстить за погибших, поскольку у главной героини есть пестик. В разрушенной квартире на самом верху героиня сталкивается с инопланетным монстром. Что монстр там делал, остается загадкой, но он спасает героиню, гопники нападают на него, он падает вниз и при этом вылетает из защитного костюма, оказавшись миловидным хипстером. Костюм забирают гопники, а хипстера — героиня, чтобы тоже его спасти путем переливания крови».

В ироничной лексике автора без определенных пунктов и аргументов уже содержится его аргументация: за отсутствием здравого смысла в развитии сюжета фильм, вовсе не претендуя на это, выглядит анекдотично, что и подтверждено комментариями, где присутствуют знание контекста и дополнительные выразительные возможности (смайлы):

— Монстр искал хрень, которая как-то выпала из корабля.

— Как-то выпала (смайл).

— Ну, вот да, тут вопрос. От удара, наверное. Самая важная часть корабля, как ее? А! Гравицапа.

— Блин, надо срочно смотреть! (смайл)

— Суть фильма ты не понял. Основное искание режиссёра — это поиск ответа на вопрос диссонансности или консонансности утверждений "Мы из Чертаново" и "Тагииил!". Режиссер оставляет вопрос открытым...

— Я просто устал описывать эту тупость.

— Потому что ты из Кургана.

Вот эта демонстративная эмоциональность взамен академичности (наличествует в сетях и масса грамматических ошибок, описок, и сознательных инверсий (порой собеседники пользуются лишь разнообразными смайликами, чтобы не тратить слов, хотя былой специальный «олбанский» язык уже вышел из моды, недолго продержался)) приводит к одному парадоксальному выводу. Пользователь в сети в присутствии собеседников представляет себя как «фильм», который сам же снимает. Для геймеров давно издано множество подобных игр, но игры более безопасны при восприятии времени (их вариативные возможности ограничены, а сеть может ветвиться до бесконечности). К подобному безответственному индивидуализму можно тоже отнестись, как к Молоху, который сжирает все на своем пути — так бывает, особенно когда в чьей-то ленте в целях пиара набирается максимум собеседников. Типичный случай для не особо рефлексирующего пользователя:

«Люди спокойно обсуждают, кому что нравится или не нравится в еде. Никто не будет говорить: Оооо, банан не нравится? Нет, жри банан! Ты неправильно с него кожуру сняла — жри. Он классный на самом деле. Все как бы принимают: ОК, не ест банан, да и чёрт с ним (смайл). Так что ж тогда начинается в других случаях? Вот, помню, я написала: "Мне нравится этот фильм", — и тут же в ответ: «ЧТО В НЕМ МОЖЕТ НРАВИТЬСЯ?!» Или не нравится — как?! «Ты не так его смотришь!!!» Вот так надо, и вот тут еще вдох-выдох. Опять же никто не будет жрать банан, только потому что Васе вкусно. А вот прочесть даже не у критика, а просто незнакомого тебе человека — фильм-говно — и тут же "я так и знал — не пойду" — легко. Или вдруг начать рассказывать, что вот так красиво и, значит, всем красиво. Или что все должны или не должны любить какие-то страны и какую-то погоду, а если нет — то одеты не так и вообще просто характер плохой. Или что вот все должны быть совами или жаворонками — «вы просто развращены и не умеете свой график строить». Да много примеров (смайл). По ходу, толерантность у нас только в еде (смайл)».

В данной конкретной ленте шла дискуссия о фильме А.Мизгирева «Дуэлянт», который понравился пользователю и не понравился его «френдам». Но там лента достаточно избирательна, не целиком — для пиара, потому и возражения были в меру легкомысленно-осмысленными. «Все обошлось» (без мордобоя). И это в соцсетях становится одним из важнейших умений — строить ленту. Некоторые, не рискуя публично демонстрировать эмоциональность, вообще отказываются от него, в друзья записывают минимум личных знакомых, сами почти не говорят, а если говорят, то «только для друзей». Основную же информацию получают, шныряя по чьей-либо более крупномасштабной «дружественной ленте» — для этого тоже есть техническое обеспечение, и тут уже зачастую обсуждение виртуальных скандалов переходит, наоборот, в личную реальность.

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