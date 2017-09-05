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Венецианский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

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Твин Пикс: Лора Палмер, идём со мной

Роман КОРНЕЕВ, 5 сентября 2017
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История продолжения «Твин Пикса» столь длинна календарно, что сам проект был обречён стать чем-то большим, нежели просто сиквелом стародавнего детективного сериала. Действительно, и сам оригинальный сериал в своём преждевременном и потому поневоле скомканном завершении обещал зрителю встретиться спустя 25 лет, причём полнометражный приквел только запутывал следы, оставляя после себя больше вопросов, чем давая ответов. И Дэвид Линч, один из самых культовых режиссёров девяностых, сняв аж в 2006 году «Внутреннюю империю», надолго куда-то пропал, снимая там и сям клипы, концерты и двухминутные короткометражки. И внезапный перевыпуск «Огонь, идём со мной» 2014 года, сделавшись на час длиннее, стал ещё большим издевательством над фанатским сообществом, потому что вновь обещал, ничего по сути не давая. Так что появившиеся тогда же первые слухи о возможном продолжении сериала об агенте Купере и смерти Лоры Палмер легли на хорошо подготовленную почву неверия, что это вообще возможно.

Всё происходящее воспринималось как дурной сон в Чёрном вигваме, у настоящего фаната не было никаких сил верить в реальность этих слухов, слишком тяжёл был груз возможного разочарования. Не может быть, твердили мы, пока Линч сначала скрупулёзно собирал весь старый кастинг, а потом по очереди начинал его терять ввиду естественной смерти актёров (всего за это время скончалось четверо участников, из которых Дама с поленом в прямом смысле умирала буквально в кадре, а Дэвид Боуи до съёмок просто не дожил, это не считая тех, кого мы потеряли за все предыдущие годы). Не может быть, с ещё большим усилием напирали мы, когда Линч разругался с продюсерами по поводу бюджета. Не может быть, ещё увереннее твердили мы, когда он вроде бы обо всём снова договорился. Ну не может же быть, кивали мы сами себе, глядя на однообразные тизеры, которые ни о чём не говорили, и только подпитывали нашу неуверенность, что что-то путное из всего этого может получиться.

Твин Пикс

В общем, к моменту назначенной премьеры сиквел «Твин Пикса» выглядел таким же эфемерным, как и 25 лет назад, когда он был обещан Лорой Палмер. И помимо общего неверия в реальность происходящего добавлялись чисто прагматические вопросы. А именно, не растерял ли Линч за 10 лет форму, и вообще, в порядке ли он, способен ли снимать так же круто, как раньше. Далее, не окажется ли новый сезон чистым фан-сервисом, в котором сильно (ну реально сильно) постаревшие герои бродят по знакомым локациям и, борясь с подступающим альцгеймером, произносят фразы вроде «о бедная Лора Палмер, на кого ты нас покинула!»

В-третьих, очень большие вопросы были к сюжету. То есть да, понятно, Одри в коме, Мэдди в коме, странный Купер смотрит в зеркало и смеётся. Но в общем и целом сюжет закончен, и куда его двигать — совершенно непонятно. Например, вариант, в котором 25 лет спустя злой Купер трудится в Твин Пиксе шерифом, приводит нас к тому самому голому фан-сервису и не добавляет никакой новизны, ну, такой себе городок духов и маньяков. Для какого-то развития концепта Линчу нужно было либо принципиально расширять вселенную «Голубой розы», как это было сделано в первой половине стенделонки, либо, что ещё лучше, делать существенный шаг в сторону, который с большой вероятностью мог не понравиться фанатам.

В общем, когда настала пора смотреть аж четырёхсерийный опенинг сезона, из фанатских нервов можно было добывать «э-лек-три-че-ство», как говорил Однорукий. Но — отлегло, там было всё, все ответы на все вопросы. И так ли уж нужны были сериалу все эти бесконечные камео (ответ: нужны), и что у сериала с развитием сюжета (всё в порядке), и потянут ли фильм постаревшие актёры с Маклохланом во главе (потянут и ещё как), и не будет ли перебора с фан-сервисом (не будет), и не кинется ли Линч снимать очередной сериал про кроликов (кинется, но зная меру).

Твин Пикс

Ну и ответ на главный вопрос — не получится ли из сериала голый арт-трэш — оказался самым удивительным открытием сезона. Да, это трэш, местами такой лютый, что иначе как спецтермином «мэдскиллз» его описать сложно. И да, это артхаус, местами столь жёсткий, что Гай Мэддин обзавидуется. И это настолько прекрасно, что в реальность происходящего снова невозможно поверить.

Прекрасно всё — оба новых Купера, наконец появившаяся во плоти Дайан в исполнении Лоры Дерн (тут тоже все в первом же кадре выдохнули, настолько такая Дайан хороша, а страхов по её поводу было много, поскольку персонаж культовый), семейство Джонсов, небанальная трансформация старых персонажей, камео, фан-сервис, вставные пародии на всё на свете (особенно хороши тарантинообразные эпизоды) и бесконечная музыка в кадре. Особенно хорошо это всё оттеняли прочие современные сериалы, которые как раз завершались потихоньку на фоне старта «Твин Пикса». Стоило посмотреть их встык, как сразу становилось понятно, кто тут босс на районе. Линч одной проходной сценой уделывал всех этих молодых выскочек вроде «Американских богов», давая им мастер-класс бытовой мистики, режиссуры, сценарного мастерства и в конце концов правильного выстраивания вселенной.

Тонкий момент сериала в том, что если перед тем, как его смотреть, не полениться освежить в памяти не только оригинал, но и тот самый расширенный приквел, многие кадры из которого прямо вошли в новый сезон (особенно это касается истории Филипа Джеффриса, которого играл Боуи), то даже самые разнузданные артхаусные мэдскиллз-сцены, кажется, впервые в фильмографии Линча, получаются совершенно понятными. Да, полносезонный формат для него оказался наиболее подходящим, где на все его сложносочинённые философские загибоны хватит хронометража, чтобы не частить, а подробно всё рассказать заинтересованному зрителю.

Линч не спешит. В середине сезона сюжет словно надолго застывает, как муха в янтаре, позволяя нам в деталях рассмотреть всю экспозицию. И, кажется, впервые в истории сериалостроения такой подход не бесит, как это было в «Ходячих мертвецах» или «Игре престолов», а наоборот, вводит в такой своебразный медитативный транс, когда тебе начинает казаться, что все эти бесконечные покатушки Злого Дэйла или повторяшки Дагги Джонса можно смотреть сколько угодно, ты главное, Вася, пой!

Твин Пикс

Ну, на самом деле нет, потому что Дагги всё-таки в середине многовато, и он местами несколько однообразный, но разве что совсем чуть-чуть, не настолько, чтобы морщиться. Зато в промежутках Линч успевает и с пресловутым кольцом побаловаться, и дать время Даме с поленом попрощаться с этим миром, и столб с номером шесть показать, и устроить конферанс доктора Джакоби с его золотой лопатой (выкопай себя из дерьма!), в общем, вселенная Твин Пикса теперь предметна и широка, как никогда ранее, так что к финалу сезона сериал пришёл с солидным багажом, и его надо было как-то распутывать, иначе мы могли получить на выходе «эффект «Восьмого чувства», который чуть не остался без финала вовсе, оборвавшись в пустоту, вызвав немедленную фанатскую истерику и обещания дать сёстрам Вачовски всё закруглить.

Поскольку Линч сам ещё не знает, будет ли новый сезон, ему хватило совести так не делать, и предпоследняя серия решительными штрихами завершает основные сюжетные арки, причём местами настолько решительными, что становится непонятно, а что на финал-то оставлено? Неужели все будут ещё час обниматься и вспоминать лихие девяностые?

И даже тут Линч сумел вывернуться, превзойдя любые фанатские ожидания. Кажется, такого финала не предвидел никто. Поскольку спойлеры тут никому не нужны, стоит заметить, что и последняя серия и собственно закрывающая сцена распахивают перед Линчем такие широкие горизонты для нового сезона, что поневоле вспоминаешь байку о том, как Линч пришёл к доктору и тот предложил ему лечиться от шизофрении. Линч от лечения отказался, потому что доктор не мог гарантировать ему, что, выздоровев, режиссёр по-прежнему сможет снимать свои гениальные фильмы. Так вот, в финале нового «Твин Пикса» Линч всем показал, кто тут настоящий псих, осталось дождаться новостей, увидим ли мы четвёртый сезон шоу, снятого для нас самым прекрасным и самым безумным режиссёром современности.

Твин Пикс

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Твин Пикс
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