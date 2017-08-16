  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Сериалы Фестивали Саундтрек Пропущенное УС История
Обновления Новинки кино 2017 Афиша Блог Новости Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы WIKI  

Выбор редакции: маст си

Телохранитель киллера:

Телохранитель киллера: Бесславные парни

Роман КОРНЕЕВ, 16 августа 2017
Статьи » Рецензия Экшн
 
Поставьте фильму оценку!

Телохранитель киллера

Волшебство кинематографа стремительно утрачивается, поскольку продюсеры и режиссёры массово забыли, что воплощать на экране нужно не собственные фантазии по части зрительских запросов и не пресловутую «химию» между актёрами. Химия должна возникать между зрителем и экраном, чтобы первый хотя бы понял, зачем он потратил на поход в кино своё время и деньги. Во времена, когда спецэффектом уже не удивишь, а на экранах поселились дорогостоящие версии многосерийных телесаг (взять хотя бы опусы «Марвел», чем это не самый вымученный из сериалов современности), удерживающих аудиторию исключительно на узнаваемости и синдроме утёнка, вопрос о том, где черпать остывающий зрительский интерес, становится для Голливуда ребром.

И успешные результаты даже на фоне нынешнего уныния имеются. Так уж получилось, что все главные зрительские удачи этого года начиная с прекрасной «Перестрелки» основаны на том, что режиссёры в них не особо-то стараются зрителя чем-то там удивить, они берут его тем, что пытаются с ним подружиться, окружить его милотой и там уже вволю поразвлечь, когда скептическая ухмылка уже сошла с его лица и сменилась чем-то более позитивным.

«Телохранитель киллера» поступает ровно так — с первого же момента он ставит перед собой задачу поженить зрителя и главных героев, и не оставляет эту цель до самого финала. При этом у режиссёра третьих «Неудержимых» Патрика Хьюза не было за спиной опоры в виде ностальгии по девяностым, как не стал он и заигрывать с фанатами «Дэдпула», хотя что сложного — повернуть Рейнольдса на камеру и позволить ему произнести что-нибудь желчно-искромётное. Но нет, всё сделано было честно и оригинально, поклон, довольная мина и пуля в лоб. Зритель твой. Монолог на камеру, конечно, ещё будет, но потом.

Телохранитель киллера

Уже на этом градусе внимания можно было снять всё кино, и оно уже имело бы определённый успех. Но нет, в ход идёт сначала прекрасная Сальма Хайек со своим дискурсом про кукарачу, а потом и Сэм Джексон в который раз находит новый угол наклона для своего традиционного кинообраза, с татухой на затылке и «мазафакой». Для полицейской тёлки и героя Олдмана тоже находятся свои фишечки, хоть и поскромнее, наконец, в кадр врывается удачно прописавшийся в Голливуде Юрий Колокольников со своим безымянным «иваном», и тоже ворует кадр.

В общем, сценарист старается, режиссёр старается, актёры шалят, текст искрит так, что даже традиционно унылый отечественный перевод его не портит, а значит уже совершенно всё равно, что там происходит в плане сюжета, бадди-муви переходит в роуд-муви, а потом в боевик, а потом в погоню, а потом в мелодраму. В этом фильме про главзлодея-то вспоминают так, чтобы было, куда ехать.

В этом смысле перед нами подновлённая версия прошлогодних «Славных парней», только энергичнее и смешнее, и в итоге единственное, что хотелось бы поставить авторам в вину, так это то, что они так хотели превратить всех без исключения персонажей в плюшевых зайцев, что с успехом это в результате и проделали. Хотелось бы, но не получится. Потому что да, временами тут всё настолько ванильно, что напоминает девочковую мелодраму, но фокус в том, что авторы буквально ходят по грани, норовя пересахарить до оскомины, однако всё-таки умудряются оставаться в рамках приличий, не перегибая настолько, чтобы зритель начал делать большие глаза и крутить у виска.

Телохранитель киллера

Даже неминуемый в историях про незадачливую дружбу двух мальчиков гей-романс тут сделан так аккуратно, что шуток про «вы ещё поцелуйтесь» не будет, а это уже само по себе достижение. Наверное, затем тут и поставлена прекрасная Сальмочка, чтобы зритель не дремал.

И пока за кадром мычат британские коровки и катятся вдоль каналов голландские велосипеды, нам показывают идеальную мальчиковую дружбу двух взрослых дяденек, с приключениями, драками, разговорами про тёлочек, разбитыми тачками, погонями, рассованными по карманам пистолетами и вечно жмущими труселями. Ой. В общем, среди этого холодного скучного лета нам подогнали настоящую жару. За что им и спасибо.


Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/08/16/hitmansbodyguard.shtml
Превью галереи кадров целиком
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Телохранитель киллера: расписание сеансов
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Телохранитель киллераЛига СправедливостиПервому игроку приготовитьсяИзлом времениТёмная башняБегущий по лезвию 2049Малыш на драйвеУдача Логана

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "ЭКШН"

Взрывная блондинка:
Обмани другого
Литч, второй и по техническим причинам внетитровый режиссёр первого «Уика», пытается создать ощущение динамичного весёлого фильма, но сценарий тянет его в противоположную сторону

«Джон Уик 2»:
Хеллоу даркнесс, май олд френд
Ронины — обычные персонажи в боевиках, но до сих пор никто не превращал подобные фильмы в нечто среднее между бондианой и рыцарским турниром. Причём в такой цельной, ультимативной манере, как второй «Уик»

Три икса: Мировое господство:
Бунтари и клоуны
Фан-сервис пополам с самоиронией не то чтобы стоят на первом месте, но постоянно о себе напоминают. И не то чтобы получается всегда смешно, но это помогает фильму не крутиться вокруг личности Дизеля и быть ближе к людям
Также на Кинокадре :

Проклятие Аннабель 2: Зарождение зла:
Ребячество
Середина прошлого века, американская глушь. В семье кукольника погибает дочь, а спустя много лет он с больной женой приглашают маленький приют для девочек переехать к ним — и начинается страшное

Валериан и Город Тысячи Планет:
Странные картинки
Нет между Валерианом и его напарницей никакой химии, как нет между ними и никакой существенной разницы. Они вообще выглядят как близнецы, которых зачем-то заставляют по очереди произносить реплики

«Озарк»:
Рисковый бизнес
Сериал фундаментально отличается от «Тяжких» и «Фарго» в одной вещи: его главный герой максимально адекватен и спокоен. Бейтман играет одними глазами. Полутонами на лице. Он не закатывает истерик и не импульсивен

«Ветреная река»:
Мёртвые дочери
Шеридан рассказывает, что приберёг именно этот сценарий для личной постановки, поскольку считает его самым для себя важным. Однако фильм в итоге не выходит за рамки приличного эпизода криминально-детективного сериала

«Тёмная башня»:
Тёмный и ещё темнее
Cценарист Акива Голдсман окомиксил всё, что только можно было превратить в комикс, сделав смешным и нелогичным буквально каждый поворот сюжета, а заодно выхолостив какие бы то ни было попытки создать сложный мир фэнтэзи-верстерна

Новинки августа: «Тёмная башня», «Валериан», «Малыш на драйве»
Если в июле прокат фактически впал в спячку, даже формально имея по блокбастеру в неделю, то август уже не может похвастаться и этим — всего два заокеанских тяжеловеса, плюс ещё два зачем-то перенесли с июня и июля
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 август сентябрь октябрь ноябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Телохранитель киллера:

Телохранитель киллера
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 31
трейлеры: 9

Похожие фильмы

"Убить Билла, часть 2"
"Не брать живым"


Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Игра Молли, Molly's Game new
кадров: 3
» Трейлер
» Тизер

15 августа, вторник

Новости кино:
Бену Аффлеку исполняется 45 лет
15 августа отмечает 45-летний юбилей американский актёр, сценарист и режиссёр, обладатель двух «Оскаров» Бен Аффлек...
Кинокасса России: 10-13 августа, «Валериан» и «Аннабель» возвращают жизнь
Под самый конец лета отечественный бокс-офис всё-таки мощными гребками выбрался на хоть сколько-нибудь приемлемый уровень...
Леонардо ди Каприо присмотрел для себя фильм о Леонардо да Винчи
Леонардо ди Каприо сыграет заглавную роль в биографической картине об итальянском художнике и учёном эпохи Возрождения Леонардо да Винчи...
Дэвид Теннант и Майкл Шин сыграют в экранизации «Благих знамений»
Дэвид Теннант и Майкл Шин подписались на участие в сериале для Amazon Studios «Благие знамения»...
Алан Аркин и Майкл Дуглас поучаствуют в ситкоме для Netflix
Алан Аркин и Майкл Дуглас сыграют ведущие роли в комедийном сериале для потокового сервиса Netflix «Метод Комински»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Субурбикон, Suburbicon
» Русский трейлер

Вспомнить заново, Rememory new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

14 августа, понедельник

Телохранитель киллера
Телохранитель киллера, Hitman's Bodyguard
Прокат в России: 17 августа 2017 года
постеров: +1, кадров: 31
» Русский трейлер 2

Порван, Bodied new
кадров: 2
» Трейлер

Мистер робот, Mr. Robot
» Сезон 3, трейлер

Двойка, Deuce new
кадров: 10
» Трейлер

13 августа, воскресенье

Новости кино:
Фестиваль «Окно в Европу» назвал победителей
Окно в Европу 2017, фоторепортаж Проходивший в Выборге с 6 по 12 августа 25-й юбилейный фестиваль российского кино «Окно в Европу» назвал своих победителей...
Бокс-офис США: 11-13 августа, «Аннабель» спешит на помощь
Чего не было в мультиплексах почти все первые семь месяцев 2017 года, так это тепло принятого и успешного чистого хоррора...

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Телохранитель киллера: Бесславные парни

В этом смысле перед нами подновлённая версия прошлогодних «Славных парней», только энергичнее и смешнее. Нам показывают идеальную мальчиковую дружбу двух взрослых дяденек, с приключениями, драками, разговорами про тёлочек и разбитыми тачками

Валериан и Город Тысячи Планет: Странные картинки
Что вместо фантастики будут показывать космооперу, мы сразу поняли, но даже у космооперы должна быть какая-то своя логика!

Проклятие Аннабель 2: Зарождение зла: Ребячество
Второе «Проклятие Аннабель» — приквел приквела. Та самая предыстория, с которой логично было начинать

Озарк: Рисковый бизнес
Сериал фундаментально отличается от «Тяжких» и «Фарго» в одной вещи: его главный герой максимально адекватен и спокоен

Тёмная башня: Тёмный и ещё темнее
Cценарист Акива Голдсман окомиксил всё, выхолостив какие бы то ни было попытки создать сложный мир фэнтэзи-верстерна

Дюнкерк: Ноланизация
Нолан-старший продолжает снимать одно и то же: про желание вернуться домой, когда шансов вернуться нет. Только теперь дом называется Родина

Ветреная река: Мёртвые дочери
Фильм в постановке не выходит за рамки приличного, но не выдающегося эпизода какого-нибудь криминально-детективного сериала

Взрывная блондинка: Обмани другого
Режиссёр пытается создать ощущение динамичного весёлого фильма, но сценарий тянет его в противоположную сторону

Дюнкерк: Люди и цифры
Нолан находит протагонистов на земле, на воде и в воздухе, не ставя себе цели их развивать
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики
"репортажные" триллеры
авторскую фантастику
инди-комедии
псевдодокументальное кино
другие жанры
нет, я смотрю только "большое" кино
результаты
Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики 20%
"репортажные" триллеры 6.3%
авторскую фантастику 43%
инди-комедии 6.7%
псевдодокументальное кино 4.9%
другие жанры 6.5%
нет, я смотрю только "большое" кино 13%



Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Валериан и Город Тысячи Планет», рецензия . «Телохранитель киллера», рецензия . «Проклятие Аннабель 2», рецензия . «Дюнкерк», две рецензии . «Американские боги», рецензия . «Взрывная блондинка», отзыв . Сериал «Озарк», рецензия . Фестиваль «Окно в Европу», фото . «Роковое искушение», рецензия . «Ветреная река», рецензия . «Тёмная башня», рецензия .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Телохранитель киллера", "Валериан и город тысячи планет", "Эмоджи фильм", "Тёмная башня", "Проклятие Аннабель 2", "Бабушка легкого поведения", "Над глубиной: Хроника выживания", "Клятва"
Новинки кино 2017: "Малыш на драйве", "Тайна 7 сестёр", "Оно", "Удача Логана", "Kingsman: Золотое кольцо", "Лего Фильм: Ниндзяго", "Бегущий по лезвию 2049", "Сделано в Америке", "Геошторм"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   