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Телохранитель киллера: Бесславные парни

Роман КОРНЕЕВ , 16 августа 2017

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Волшебство кинематографа стремительно утрачивается, поскольку продюсеры и режиссёры массово забыли, что воплощать на экране нужно не собственные фантазии по части зрительских запросов и не пресловутую «химию» между актёрами. Химия должна возникать между зрителем и экраном, чтобы первый хотя бы понял, зачем он потратил на поход в кино своё время и деньги. Во времена, когда спецэффектом уже не удивишь, а на экранах поселились дорогостоящие версии многосерийных телесаг (взять хотя бы опусы «Марвел», чем это не самый вымученный из сериалов современности), удерживающих аудиторию исключительно на узнаваемости и синдроме утёнка, вопрос о том, где черпать остывающий зрительский интерес, становится для Голливуда ребром.

И успешные результаты даже на фоне нынешнего уныния имеются. Так уж получилось, что все главные зрительские удачи этого года начиная с прекрасной «Перестрелки» основаны на том, что режиссёры в них не особо-то стараются зрителя чем-то там удивить, они берут его тем, что пытаются с ним подружиться, окружить его милотой и там уже вволю поразвлечь, когда скептическая ухмылка уже сошла с его лица и сменилась чем-то более позитивным.

«Телохранитель киллера» поступает ровно так — с первого же момента он ставит перед собой задачу поженить зрителя и главных героев, и не оставляет эту цель до самого финала. При этом у режиссёра третьих «Неудержимых» Патрика Хьюза не было за спиной опоры в виде ностальгии по девяностым, как не стал он и заигрывать с фанатами «Дэдпула», хотя что сложного — повернуть Рейнольдса на камеру и позволить ему произнести что-нибудь желчно-искромётное. Но нет, всё сделано было честно и оригинально, поклон, довольная мина и пуля в лоб. Зритель твой. Монолог на камеру, конечно, ещё будет, но потом.

Уже на этом градусе внимания можно было снять всё кино, и оно уже имело бы определённый успех. Но нет, в ход идёт сначала прекрасная Сальма Хайек со своим дискурсом про кукарачу, а потом и Сэм Джексон в который раз находит новый угол наклона для своего традиционного кинообраза, с татухой на затылке и «мазафакой». Для полицейской тёлки и героя Олдмана тоже находятся свои фишечки, хоть и поскромнее, наконец, в кадр врывается удачно прописавшийся в Голливуде Юрий Колокольников со своим безымянным «иваном», и тоже ворует кадр.

В общем, сценарист старается, режиссёр старается, актёры шалят, текст искрит так, что даже традиционно унылый отечественный перевод его не портит, а значит уже совершенно всё равно, что там происходит в плане сюжета, бадди-муви переходит в роуд-муви, а потом в боевик, а потом в погоню, а потом в мелодраму. В этом фильме про главзлодея-то вспоминают так, чтобы было, куда ехать.

В этом смысле перед нами подновлённая версия прошлогодних «Славных парней», только энергичнее и смешнее, и в итоге единственное, что хотелось бы поставить авторам в вину, так это то, что они так хотели превратить всех без исключения персонажей в плюшевых зайцев, что с успехом это в результате и проделали. Хотелось бы, но не получится. Потому что да, временами тут всё настолько ванильно, что напоминает девочковую мелодраму, но фокус в том, что авторы буквально ходят по грани, норовя пересахарить до оскомины, однако всё-таки умудряются оставаться в рамках приличий, не перегибая настолько, чтобы зритель начал делать большие глаза и крутить у виска.

Даже неминуемый в историях про незадачливую дружбу двух мальчиков гей-романс тут сделан так аккуратно, что шуток про «вы ещё поцелуйтесь» не будет, а это уже само по себе достижение. Наверное, затем тут и поставлена прекрасная Сальмочка, чтобы зритель не дремал.

И пока за кадром мычат британские коровки и катятся вдоль каналов голландские велосипеды, нам показывают идеальную мальчиковую дружбу двух взрослых дяденек, с приключениями, драками, разговорами про тёлочек, разбитыми тачками, погонями, рассованными по карманам пистолетами и вечно жмущими труселями. Ой. В общем, среди этого холодного скучного лета нам подогнали настоящую жару. За что им и спасибо.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/08/16/hitmansbodyguard.shtml

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