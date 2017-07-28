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Взрывная блондинка:

Взрывная блондинка: Обмани другого

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 28 июля 2017
Статьи » Рецензия Экшн
 
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«Взрывная блондинка» с самого начала позиционировалась как ещё один «Джон Уик», только вместо киллеров — шпионы, а вместо КиануШарлиз. И вот это зря. Формально похожие фильмы по сути оказались сильно разными, и ожидать очередного «Уика» — обрекать себя на разочарование.

Литч, второй и по техническим причинам внетитровый режиссёр первого «Уика», пытается создать ощущение динамичного весёлого фильма, но сценарий тянет его в противоположную сторону. Шарлиз в роли агента МИ-6 приезжает в Берлин за несколько дней до падения Стены, чтобы, официально, забрать тело другого погибшего агента, но остаётся в городе, чтобы найти классический макгаффин — некий Список Всех Агентов, который нужен буквально всем разведкам мира. А заодно ей необходимо вычислить двойного агента, который работает на британцев и русских.

Шарлиз, которая должна была бить морды весь хронометраж, быстро увязает в местных интригах. Кино едва стартует, как все вокруг превращаются в подозрительных лиц, включая даже Макавоя. Допросы переходят во флэшбеки и обратно, все постоянно переглядываются друг с другом, вешают микрофоны, произносят пароли и много-много разговаривают особыми шпионскими диалогами — то есть, когда произносят одно, а подразумевают другое. Как это обычно бывает, когда допрос становится стержнем сценария, сюжет не столько показывается, сколько пересказывается, и не всегда последовательно, часто конфликтуя с тем, что ты видишь.

Взрывная блондинка

При этом «Блондинка» стремится не только к сложносочинённой заварухе типа гангстерских историй Гая Ритчи, но и к созданию своего чисто комиксового шпионского мира. Всего этого так много, а уместиться в два часа так необходимо, что кино в результате вечно куда-то спешит. Оно выглядит, как нуар, говорит, как нуар, и по логике должно быть смонтировано, как нуар, то есть вязко и задумчиво. Но его режут, словно «Заложницу».

Но ведь это не экшн, а диалоговый триллер. По большей части смотришь на то, как люди быстро перемещаются из одной локации в другую, чтобы обменяться туманными репликами. Больших экшн-секвенций тут всего одна — когда главной героине нужно вывести информатора из Восточного Берлина, но всё идёт не по плану. Эпизод идёт минут пятнадцать, если не больше, и типа снят на один план (хотя на самом деле с массой бесхитростных склеек, разумеется). Получилась одна длиннющая череда драк и погонь, где Шарлиз работает как машина смерти, одновременно покрываясь миллионом синяков и ссадин. Смотрится так, словно ради неё всё кино и затевалось.

Одноплановые драки со сложной хореографией — тоже в основном в этом единственном эпизоде, что на фоне второго «Уика» — ничто. А ведь Литч снимает их не хуже Стахельски.

Это не стало бы проблемой, а только следствием неверных ожиданий, если бы «Блондинка» цепляла чем-то ещё. Как это было с «Драйвом», который тоже продавали как экшн, но со временем зритель понял, как его смотреть.

Взрывная блондинка

А тут смотреть нечего. Многоликий и безумный Берлин такой лишь на словах. Когда в ключевой сцене Макавой кричит «Я понял, что обожаю Берлин!», ты его совсем не понимаешь, потому что город так и не стал отдельным персонажем, как, например, это было с Брюгге в известном фильме. Он должен был, но не стал. Западный Берлин — сплошь неоновые помещения, а Восточного Берлина, с его характерной советской архитектурой, мраморной стерильностью и «Сталкером» в кинотеатрах, показали совсем немного. Зато Стена появляется со всех возможных ракурсов, при любой возможности.

Диалоги — ничего особенного, а эмпатию вызывает только Макавой, и то иногда, потому что до самого конца непонятно, на какой он стороне, что им движет и вообще — в здравом ли мужик уме. А Терон, что побитая, что не очень, всё кино проводит с одним выражением лица человека без сердца, что всё-таки не для неё. Нет в ней монолитности, чтобы как у Гэри Олдмана в «Шпион, выйди вон», просто смотреть в камеру и выглядеть великой. Она не выглядит забавной в гневе, как Киану Ривз. Нет в ней даже той ярости, что была в «Безумном Максе». Всего лишь очень серьёзная Терон.

Поэтому интриги скучны, как бы их ни крутили, а финальные повороты не задевают, хотя они и впрямь внезапные, особенно последний. Правда, со временем, когда начинаешь выстраивать реальную логику событий, даже последняя сцена серьёзно мельчает, а «Блондинку» всё больше тянет сравнивать не с «Уиком», а с «Отрядом самоубийц». Лучше бы просто мстила за собачку.

Взрывная блондинка

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 Jubal Harshaw
Чудо в ботфортах

Смотрел фильм, много думал, понял несколько вещей:

1.Курение вредит вашему здоровью.

2.Самое страшное оружие это советская электроплитка с двумя конфорками.

3.Лучше всего Терон выглядит с разбитой физиономией под водой.

4... далее

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Взрывная блондинка:

Взрывная блондинка
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 15
трейлеры: 16


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