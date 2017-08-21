Окно в Европу: Безумные поэты и Выборгский счёт по Чесноку

Оксана ГАВРЮШЕНКО , 21 августа 2017

Буквально вслед завершившемуся юбилейному XXV фестивалю «Окно в Европу» в древнем приграничном городе пришло сообщение, что в рамках федеральной программы по созданию городов-музеев в пилотный проект включён и Выборг. Реставрационные работы в котором ведутся как-то фрагментарно, будто в агонии, по словам самих выборжан. И на днях же в легендарный Выборгский замок привозили Джорджа Мартина (приехавшего на фантастическую ассамблею в Санкт-Петербурге), дабы родоначальник «Игры престолов» и создатель Вестероса «подпитался» ещё средневековой фактурой.

Башня Святого Олафа давно в лесах, на территории самого замка нескончаемые строительные работы, а теплоход-хостел «Короленко», пришвартованный к гостинице «Дружба» (здесь долгие годы располагался штаб фестиваля) буквально за неделю до открытия «Окна в Европу» сгорел, что осталось, затянули зелёной тканью, в заливе пролилась солярка. Когда-то на «Короленко» сидели, глядя на закат, президенты фестиваля (ушедший Савва Кулиш и ныне здравствующий Армен Медведев), мечтали о будущем российского кино…

Говорить о выборгском фесте вне контекста всех трагедий выборгской архитектуры не получается. Сама фактура и живописность места диктует. Старинному городу-крепости близ Финского залива с его уникальной кинематографической натурой (выставку «Выборг в кино» открыли в этом году) посвящено в последнее время немало публикаций, связанных с целой чередой пожаров, сносов и вырубки. Известный текст местной звезды-журналиста тоже имел «говорящий» заголовок — «Страх и отвращение в Выборге». А ведь здесь работали (в середине 60-х отменили пропускной режим в Выборге) Балабанов и Герман, Рогожкин и Снежкин, Звягинцев и Титов, здесь были сняты «Земля Санникова», «Про уродов и людей», «Жизнь Клима Самгина», «Свеаборг», «Россия молодая» и многие другие картины, чьей натурой стали выборгские локации.

Местный зритель здесь благодарный, он пойдёт слушать и 40-минутную лекцию Александра Сокурова перед просмотром работ его учеников, и не побрезгует какой-нибудь народно-площадной комедией, вроде «Бабушки лёгкого поведения». «Золотую ладью» по «Выборгскому счету», в котором голосуют все зрители и участники, здесь часто получали фильмы Станислава Говорухина, неизменного любимца публики. Лет пятнадцать назад зритель выбирал «Кукушку» Рогожкина (и тогда зрительский выбор совпал с выбором официального жюри) и «Войну» Балабанова. Сегодня в тройке лауреатов — «Бабушка твоей мечты», «Аритмия» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». И это один и тот же зрительный зал?.. Ну, с комедией с участием Реввы и Глюкозы всё понятно. У двух других фильмов, как говорится, иная карта реальности — главный приз «Кинотавра» уже маститого Бориса Хлебникова и талантливый дебют Александра Ханта (к слову, имеющего и режиссёрское, и операторское образование).

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» в конкурсе игрового кино «Осенние премьеры» стал фаворитом и в итоге взял четыре награды и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков. Включая Главный приз и Специальный приз жюри, за лучшую мужскую роль, Евгению Ткачуку. Этот многообещающий дебют уже отмечен на фестивале в Карловых Варах. Помнится, на многочисленных питчингах продюсера уверяли, что неплохо бы изменить столь специфическое название картины (не запоминающееся, говорили тогда), но авторы остались при своём.

«Как Витька Чеснок…» — роуд-муви по дорогам Тверской области, про способность к прощению, про обретение себя, про трудные решения и способы достичь согласия с собой. Разумеется, про отца и сына тоже. Да, вечные темы, но Ханту удаётся без педалирования и моралите создать обаятельную историю, где помимо отличного тандема с Евгением Ткачуком и Алексеем Серебряковым (это и есть папа-уголовник Леха Штырь), органичным выглядит и второстепенный ряд персонажей, включая эпизодических. Как Андрей Смирнов в роли пахана или Ольга Лапшина в роли тёщи. Это только из известных артистов.

Евгений Ткачук для Выборгского фестиваля становится уже неким добрым знаковым персонажем. «Зимний путь» Тарамаева и Львовой четыре года положил начало этой традиции, позже Женя приезжал в Выборг и как актёр, и как продюсер, и как член жюри. В этом году два фильма с его участием в конкурсе «Осенние премьеры» и один — в конкурсе копродукций. Витька Чесноков, или Чеснок для друзей, неприкаянный, ершистый, честный и хороший парень с детдомовским прошлым. Отца, из-за которого мать полезла в петлю, не видел, семьи не было, сам ныне молодой инфантильный отец, но, в общем, недолюбленный, не обогретый. Не злой, но взрывной. Энергии море, с законом проблемы могли быть большие. Ткачук играет парнишку с повадками гопника, при этом и без открытого финала этого роуд-муви с элементами драмеди, зритель понимает, что никакая грязь мира к этому парню не пристаёт.

То ли беспредельная ткачуковская органика тому виной, то ли склад истории таков (сценарий Алексея Бородачёва, отмеченный призом Медиаконгресса «Содружество журналистов» и Союза журналистов РФ), когда от психологической драмы до гротеска, до остросюжетности один шаг. Сценарист рассказывал, что любит аттракцион, что сам прожил 30 лет среди подобных людей, сам был таким. «Мне хотелось уколоть этого парня», — сказал Алексей Бородачёв. А режиссёр Александр Хант признался, что из 90-х российского кино на его дебют, безусловно, повлияла картина «Облако-рай» Досталя и «Счастливы вместе» Карвая.

В связи с Витькой Чесноком в блистательном исполнении Евгения Ткачука многие задавались вопросом, а какой он, сегодняшний современный герой? Есть ли у него цели, идеалы, желания? На постере юбилейного фестиваля — лицо Сергея Бодрова, трейлером с подборкой его знаковых работ начинался каждый фестивальный сеанс. Конечно, неслучайный выбор для «Окна в Европу», зарождавшегося тогда же, в 90-е, когда кумиром поколения стал образ Сергея Бодрова. Возможно ли равнять с ним врача Олега (Александр Яценко), честно пытающегося хорошо делать свою работу на «Скорой помощи», в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия»? Один Олег, а один в поле не воин? Кстати, продюсер фильма Наталья Дрозд сообщила, что по росписи 150 копий «Аритмии» пока запланировано.

Вопрос о современном герое был адресован даже протодиакону Андрею Кураеву — на фесте в спецпоказе был представлен фильм Виктора Тихомирова «Андрей Кураев. Прямая речь». На пресс-конференции вопросы были адресованы больше герою фильма, нежели режиссёру. Протодиакон считает, что у нас сегодня культ военных героев, что лучший способ повторить 1917-й — все эти действия вокруг «Матильды», Чаплина, Энтео. Отвечая на вопрос о православной цензуре, Кураев сказал, что он один из немногих людей, которым Алексей Учитель показывал картину. И он назвал её промонархической. И что Учитель даже польстил дому Романовых своим финалом. А монархисты этого не знают. Ещё он назвал «Матильду» «историей борьбы, страсти и долга, своего рода «Анной Карениной» на мужской лад и с немного другим финалом». Это что касается фарса вокруг фильма, релиза которого ещё не было. А вообще для о.Андрея, по его словам, важно «не столько расследовать тему финансовых потоков в РПЦ, сколько сделать всё возможное, чтобы церковь не превратилась в очередное силовое ведомство.» Странно, а разве это уже не произошло?..

В поисках героя кинематографисты обращаются и к реальным фигурам ушедшего века, к трагическим фигурам, какой стал для документалиста Ивана Болотникова поэт Даниил Хармс. О нем ученик Германа и Кармалиты снимал раньше неигровое кино, и вот дебют в игровом. Созданный в копродукции России-Литвы-Македонии (продюсер Андрей Сигле), при поддержке фонда «Eurimages», фильм «Хармс» получил Специальный приз жюри с формулировкой «За высокий уровень визуально-музыкального решения». Оператор здесь Шандор Беркеши, в представлении не нуждающийся. Художник Владимир Светозаров, увы, недавно ушедший. Звучит соло саксофона от группы «Аукцион». Фильм действительно высокой визуальной культуры, очень проработанный в деталях, без линейного сюжета, по жанру ближе всего к фантасмагории. И создатели о том же говорили, что рассчитан он на подготовленную публику, на знающих про обэриутов, про «Чиж» и «Еж», про парадоксальный мир и ёмкие диалоги Хармса, про целый пласт утраченной культуры. Конечно, артхаусный продукт.

Сценарий режиссёр писал в соавторстве с Сергеем Соловьёвым (учеником Юрия Трифонова), праправнуком философа Соловьёва. В главной роли — поляк Войтек Урбаньски, 35-летний красавец-брюнет почти двухметрового роста, закончивший помимо Театральной Академии в Варшаве аналогичное заведение в Санкт-Петербурге, мастерская В.М.Фильштинского, режиссура и актёрское ремесло. Потому разговорный русский вполне пристойный. Войтек много ставит на театральной сцене как режиссёр, но сниматься любит. Также на профессиональном уровне владеет фортепиано, саксофоном и гитарой. Он ещё и спортсмен отличный: тут и верховая езда, и горные лыжи, причём тоже на профессиональном уровне. Ему бы героев-любовников играть, околобондовского разлива. Казалось бы, причём тут Хармс, он же Даниил Иванович Ювачев?

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