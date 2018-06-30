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Убийца 2. Против всех:

Убийца 2. Против всех: Война без конечности

Никита КОМАРОВ, 30 июня 2018
Статьи » Рецензия Экшн
 
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Из всех сиквелов, что снимаются для кинотеатров и при участии и/или одобрении оригинальной команды, «Убийца 2» с момента своего объявления выглядел как едва ли не самый внезапный и странный за последние годы — продолжение фильма, который не только его не требовал, но активно отрицал всякую его идею. Непосредственный результат это впечатление только усиливает, хотя и идёт к этому дольше, чем можно было предполагать, какое-то время держась на плоту из аморальности и жестокости.

За отсутствием Эмили Блант в качестве голоса совести и отчаянно цепляющегося за свою роль протагониста — об этом отчаянии, его переходе с практического на экзистенциальный уровень, и был оригинал — единственный возможный путь сиквела лежал в самое сердце «земли волков», предречённой персонажем Дель Торо, из-за которого, собственно, это и есть теперь франчайз. Здесь ему, правда, требуется около получаса, чтобы появиться в кадре, но фильм охотно нагнетает и без него: террористы взрывают себя рядом с детьми, герой Бролина, всё так же любящий шорты и шлёпанцы, психологически пытает сомалийских пиратов, правительственные шишки идут против мексиканских картелей, не успев даже подтвердить, что те самые террористы получили от них помощь.

Они развязывают руки Бролину, тот — своему старому компадре, оба без задней мысли устраивают убийства и похищения, дабы начать войну. («С кем?» — «Со всеми»). Подобно тому, как первый «Сикарио» в процессе создания стал в большей степени фильмом Дени Вильнёва, чем сценариста Тейлора Шеридана, так и сиквел — скорее фильм Стефано Соллимы, чьи «Все копы ублюдки» и «Субурра» похожим образом погружались в мир людей-зверей. Смена курса отражается и в визуальном ряде, где доминируют погружённые во мрак интерьеры и размытая палитра сцен в городе и пустыне, заменяющая собой резкие контрасты оригинала; впрочем, это же означает, что фильм попросту не выглядит столь же эффектно и многозначительно, как его предшественник.

Убийца 2. Против всех

В конечном счёте, Соллима — не Вильнёв, да и Шеридан, подписавшийся на проект ещё до того, как первый фильм (он же первый из его экранизированных сценариев) вышел на экраны, работает здесь с минимальным уровнем вдохновения. При всех своих экспериментах с точкой зрения и сменой главных героев, «Убийца» был чётко выстроен как путешествие по узкой дороге в один конец, сдавливавшее не хуже любого хоррора. В продолжении подобные фокус и устремление отсутствуют напрочь, и единственные сцены, в которых оно всерьёз оживает — моменты чистого действия: вышеозначенное похищение на улице средь бела дня, нападение на конвой из броневиков.

Последняя сцена и становится здесь высшей точкой, а впереди после этого — ещё целый час, в течение которого фильм безнадёжно распадается. План развязать войну между картелями, натыкаясь на засаду и одну сбежавшую девочку, сразу же уходит так далеко в сторону, что никто из картелей в кадре так и не появляется. Герои Бролина и Дель Торо, хладнокровные убийцы, в удобные моменты вдруг обнаруживают в себе сочувствие и преданность, что, видимо, должно их усложнить, но сложности проще добиться, когда люди на экране вынуждены поступать хуже, чем от них ждёшь; заставить их поступить лучше, причём исключительно ради того, чтобы зрителю всё-таки было за кого ухватиться — означает трусливо надеть на них намордники, которые уже не снять.

Цели забрасываются, планы меняются на ходу, шарады разыгрываются без толку, напряжённые переговоры ведут лишь к бессмысленному насилию; нужно быть очень щедрым зрителем, чтобы попробовать воспринять это как одно большое наблюдение о хаотичности реальных конфликтов, но результат всё равно ничем не вознаграждает, поскольку никто в кадре не переживает каких-либо последствий. Да и сложно говорить о соответствии реальности фильма, воображающего себе мир, в котором провоз нелегальных мигрантов через границу прибыльнее наркотиков, принятый в банду и получивший в руки пистолет подросток может просто так её бросить, а американский президент страшится импичмента из-за дюжины убитых продажных мексиканских копов.

Картина не становится лучше на более детальном уровне, где, например, Дель Торо, на первом фильме сам удаливший из уст своего персонажа всю его предысторию, рассказывает о погибшей дочери двум разным людям в пределах 10 минут хронометража. Предфинальный эпизод, в котором ползущий по пустыне автомобиль съезжает на обочину, стоит там пару минут, затем отправляется дальше — вполне себе микрокосм всего фильма, существующего вынужденно, а не по чьему-либо искреннему желанию. Но это ещё не эпилог, фактически бросающий вызов над собой смеяться. По крайней мере, теперь, если появится «Убийца 3», никто не сможет сказать, что нас не предупреждали.

Убийца 2. Против всех

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Убийца 2. Против всех:

Убийца 2. Против всех
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 14
трейлеры: 7

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