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Убийца 2. Против всех: Война без конечности

Никита КОМАРОВ , 30 июня 2018

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Из всех сиквелов, что снимаются для кинотеатров и при участии и/или одобрении оригинальной команды, «Убийца 2» с момента своего объявления выглядел как едва ли не самый внезапный и странный за последние годы — продолжение фильма, который не только его не требовал, но активно отрицал всякую его идею. Непосредственный результат это впечатление только усиливает, хотя и идёт к этому дольше, чем можно было предполагать, какое-то время держась на плоту из аморальности и жестокости.

За отсутствием Эмили Блант в качестве голоса совести и отчаянно цепляющегося за свою роль протагониста — об этом отчаянии, его переходе с практического на экзистенциальный уровень, и был оригинал — единственный возможный путь сиквела лежал в самое сердце «земли волков», предречённой персонажем Дель Торо, из-за которого, собственно, это и есть теперь франчайз. Здесь ему, правда, требуется около получаса, чтобы появиться в кадре, но фильм охотно нагнетает и без него: террористы взрывают себя рядом с детьми, герой Бролина, всё так же любящий шорты и шлёпанцы, психологически пытает сомалийских пиратов, правительственные шишки идут против мексиканских картелей, не успев даже подтвердить, что те самые террористы получили от них помощь.

Они развязывают руки Бролину, тот — своему старому компадре, оба без задней мысли устраивают убийства и похищения, дабы начать войну. («С кем?» — «Со всеми»). Подобно тому, как первый «Сикарио» в процессе создания стал в большей степени фильмом Дени Вильнёва, чем сценариста Тейлора Шеридана, так и сиквел — скорее фильм Стефано Соллимы, чьи «Все копы ублюдки» и «Субурра» похожим образом погружались в мир людей-зверей. Смена курса отражается и в визуальном ряде, где доминируют погружённые во мрак интерьеры и размытая палитра сцен в городе и пустыне, заменяющая собой резкие контрасты оригинала; впрочем, это же означает, что фильм попросту не выглядит столь же эффектно и многозначительно, как его предшественник.

В конечном счёте, Соллима — не Вильнёв, да и Шеридан, подписавшийся на проект ещё до того, как первый фильм (он же первый из его экранизированных сценариев) вышел на экраны, работает здесь с минимальным уровнем вдохновения. При всех своих экспериментах с точкой зрения и сменой главных героев, «Убийца» был чётко выстроен как путешествие по узкой дороге в один конец, сдавливавшее не хуже любого хоррора. В продолжении подобные фокус и устремление отсутствуют напрочь, и единственные сцены, в которых оно всерьёз оживает — моменты чистого действия: вышеозначенное похищение на улице средь бела дня, нападение на конвой из броневиков.

Последняя сцена и становится здесь высшей точкой, а впереди после этого — ещё целый час, в течение которого фильм безнадёжно распадается. План развязать войну между картелями, натыкаясь на засаду и одну сбежавшую девочку, сразу же уходит так далеко в сторону, что никто из картелей в кадре так и не появляется. Герои Бролина и Дель Торо, хладнокровные убийцы, в удобные моменты вдруг обнаруживают в себе сочувствие и преданность, что, видимо, должно их усложнить, но сложности проще добиться, когда люди на экране вынуждены поступать хуже, чем от них ждёшь; заставить их поступить лучше, причём исключительно ради того, чтобы зрителю всё-таки было за кого ухватиться — означает трусливо надеть на них намордники, которые уже не снять.

Цели забрасываются, планы меняются на ходу, шарады разыгрываются без толку, напряжённые переговоры ведут лишь к бессмысленному насилию; нужно быть очень щедрым зрителем, чтобы попробовать воспринять это как одно большое наблюдение о хаотичности реальных конфликтов, но результат всё равно ничем не вознаграждает, поскольку никто в кадре не переживает каких-либо последствий. Да и сложно говорить о соответствии реальности фильма, воображающего себе мир, в котором провоз нелегальных мигрантов через границу прибыльнее наркотиков, принятый в банду и получивший в руки пистолет подросток может просто так её бросить, а американский президент страшится импичмента из-за дюжины убитых продажных мексиканских копов.

Картина не становится лучше на более детальном уровне, где, например, Дель Торо, на первом фильме сам удаливший из уст своего персонажа всю его предысторию, рассказывает о погибшей дочери двум разным людям в пределах 10 минут хронометража. Предфинальный эпизод, в котором ползущий по пустыне автомобиль съезжает на обочину, стоит там пару минут, затем отправляется дальше — вполне себе микрокосм всего фильма, существующего вынужденно, а не по чьему-либо искреннему желанию. Но это ещё не эпилог, фактически бросающий вызов над собой смеяться. По крайней мере, теперь, если появится «Убийца 3», никто не сможет сказать, что нас не предупреждали.

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