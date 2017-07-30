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Новинки августа: «Тёмная башня», «Валериан», «Малыш на драйве»

Роман КОРНЕЕВ, 30 июля 2017
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Новинки августа: Валериан и город тысячи планет

Если в июле прокат фактически впал в спячку, даже формально имея по блокбастеру в неделю, то август уже не может похвастаться и этим, поскольку на пять календарных уикендов тут приходится всего два заокеанских тяжеловеса, плюс ещё два зачем-то перенесли с июня и июля (что всегда приводит к падению, а не росту сборов), но в остальном прокат наполнен настолько непонятно чем, что если российская касса в итоге не пробьёт вниз уровень поддержки в пять миллионов долларов за уикенд, это будет очень удивительно. Что нас ждёт в сентябре, даже подумать страшно. Впрочем, не будем забегать так далеко вперёд, а будем идти по порядку.

Так 3 августа на экраны выходит один из самых ожидаемых фильмов года — фэнтэзи-экранизация Стивена Кинга «Тёмная башня». Идрис Эльба и Мэттью Макконахи разыграют нам полную неканоничности историю Стрелка в постапокалиптическом мире, насколько это будет хорошо или плохо, выясним уже по итогам, но пока визуальная часть по меньшей мере трейлерами представлена неплохо.

В качестве же альтернативы новичку прокатчиками предложены два детектива — «Похищение» с Холли Берри и «Ветреная река» с Джереми Реннером.

Неделю спустя, 10 августа, в прокате по заокеанскому расписанию выходит лишь очередное «Проклятие Аннабель», а у нас стараниями прокатчика на этот таймслот был перенесён с августа новый широкомасштабный фантастический блокбастер Люка Бессона «Валериан и Город тысячи планет», в котором Бессон вернулся к стилистике «Пятого элемента», и всё было очень многообещающим, а продажа прокатных прав по миру позволила Бессону сходу окупить двухсотмиллионные расходы на спецэффекты, но заокеанский старт оказался в итоге провальным, у нас рекламы фильма тоже не видать, так что, увы, продолжений скорее всего не будет. Впрочем, Бессон не обанкротился и ладно, мы же можем в очередной раз лицезреть фирменное буйство красок в фэнтэзюшном космосе.

17 августа отечественные прокатчики сумели водрузить пирамиду аж из трёх тысячеэкранников, но стоит из них такой сатурации лишь один — криминальная комедия с Сэмом Джексоном и Райаном Рейнольдсом «Телохранитель киллера». Во всяком случае, его трейлеры очень хороши.

Другие же два — отечественная укомедь «Бабушка лёгкого поведения» и перенесённый с июля заокеанский мульт «Эмоджи фильм» в лучшем случае будут отбывать номер.

24 августа дело становится совсем плохо — ультраширокопрокатники заканчиваются вовсе, их роль пытается взять на себя единственный более-менее заметный фильм — таксиобразный июньский хит «Малыш на драйве», кино всем хорошо, и зачем его портить переносом на глухой август, при этом добивая официальной росписью в 700 экранов — загадка.

Из остальных же среднепрокатников стоит отметить триллер «Оно приходит ночью» и костюмную мелодраму «Тюльпанная лихорадка». Кроме того, именно на эту неделю назначен выход трёхмерного ремастера «Терминатора 2», над которым, вроде как, корпел лично Кэмерон, но так ли это, мы всё равно никогда не узнаем.

Ну и наконец 31 августа под конец лета внезапно просыпаются такие отечественные релизы как триллер «Гоголь: Начало» и альманах «Про любовь 2». Однако наиболее интересными на наш вкус являются как раз тутошние среднепрокатники — британская антиутопия «Тайна 7 сестёр» и аймакс-онли опенинг сериала «Сверхлюди». Сериалы, премьера которых демонстрируется на самых больших экранах за немалые деньги — это нечто небывалое само по себе, особенно на фоне новостей об убытках «Аймакса» во втором квартале и планах по пересмотру прокатной политики.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до сентября, обо всех возможных изменениях и уточнениях графика проката следите на странице новинок кино 2017 года.


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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/07/30/premier.shtml
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