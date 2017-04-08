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Уйти красиво:

Уйти красиво: Не радость

Никита КОМАРОВ, 8 апреля 2017
Статьи » Рецензия Комедии
 
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Как студийная голливудская комедия середины 2010-х, «Уйти красиво» абсолютно ничем не удивляет, что и печально. Несмотря на плотную конкуренцию, кажется, что именно фильмы этой категории чаще, чем любые другие, сами не знают, что для них хорошо — иначе сложно объяснить очередную комбинацию безошибочной завязки и получаемой на выходе каши из придуманных на ходу произвольных гэгов, открыточных кадров сверху и отнимающих время второстепенных сюжетных линий и персонажей. Как обычно, сценарий одновременно недо- и переделан, поскольку работавшие над ним люди тащили хронометраж до 90 минут всеми способами, кроме самого простого: взять ту самую завязку и отталкиваться от неё и только от неё.

В этом смысле кино противоположно своему первоисточнику — одноимённому фильму 1979 года, в котором трое пенсионеров тоже грабили банк, но делали это уже на тридцатой минуте, продумав свой план ровно настолько, чтобы не быть сразу пойманными, а в остальном не затягивая, не репетируя и не отвлекаясь. Успевший попасть в рамки Нового Голливуда оригинал работает, в первую очередь, благодаря тому, что ограбление как часть сценария в нём — не самоцель, но именно отправная точка, а как часть жизни персонажей — поступок, позволяющий им пережить новый опыт, но не отменяющий того факта, что их время уходит, и их тела могут отказать им быстрее, чем они бы того хотели. Благодаря этому он изящно, с равной долей юмора и меланхолии соединяет в себе кино об ограблении и кино о старении.

Другими словами, несмотря на свою нынешнюю малоизвестность, это не то кино, которое был смысл переделывать — придерживайся, и получится бледная имитация; отходи в сторону, и потеряешь смысл. Самое (единственное) ценное, что изначально есть у римейка — это Кейн, Фриман и Аркин (плюс Энн-Маргрет) и их экранные истории и типажи. Последние можно было бы обыграть, но здесь фильм не заходит дальше открывающей сцены, в которой Кейн смотрит на банкира с молчаливым презрением, стоящим всех дальнейших шуток, вместе взятых. Его тут же прерывает ограбление — потому что нельзя же, чтобы аналогичная идея пришла его персонажу сама по себе, без абсолютно лишнего постороннего подталкивания.

Уйти красиво

В таком духе продолжается и дальше — трое главных актёров, играющих самих себя, сражаются за экранное время с не несущими никаких полезных функций зятьями, дочерями, внучками, охранниками магазинов, тем же самым истеричным банкиром, а также детективом с квадратной челюстью Мэтта Диллона, пацаном-толстяком, который хочет «танцевать, как Бейонсе» (сделает ли он это до финальных титров?!), и Энн-Маргрет, которую взяли бы хоть с собой на дело, что ли, чем так и оставлять бесконечным объектом одной и той же шутки про то, что, смотрите, у 70-летней женщины есть сексуальные порывы.

Сценарий в то же время перекармливает героев мотивациями про бесчеловечный капитализм и отобранные пенсии; впоследствии он эти темы при первой возможности забрасывает, как и любые другие. Это кино не столько про старость, сколько про то, как Кейн, Фриман и Аркин чуть не обеднели, но пошли и ограбили банк, и всё снова стало хорошо и даже лучше, и центром его в итоге является долгое раскрытие их офигительного плана и несколько раз проговоренная мораль о том, что дружба — это главное. Режиссёр Зак Брафф, дабы занять себя хоть чем-то, при случае играется в оушеновский монтаж, но и ему здесь делать больше нечего. Трое старых профи получают ещё один творческий отдых, все остальные — возможность быстро заработать при минимуме усилий.

Уйти красиво

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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/04/08/goinginstyle.shtml
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Рецензии в рубрике "КОМЕДИИ"

«Зачинщики»:
Самое тупое ограбление на свете
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Полный расколбас:
Делай, что хочешь
До самого конца он производит впечатление фильма, сделанного только потому, что за его создателями кто-то недосмотрел, но при этом остаётся неподдельно искренним в своих убеждениях и в том, как хочет их выразить

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Бабишник
Из героинь получается отличная команда — они друг друга дополняют и подыгрывают. Собрать бы их — и отправить в путешествие. Например, пусть бухают в Лас-Вегасе. Вот это были бы плохие мамочки. Но нет
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«Последствия»:
Ну звиняйте
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«Время первых»:
Два фильма
Если «быковские» интерлюдии изнутри «Востока-2» смотрятся логично и нескучно, то переключения на ЦУП надоедают минуте на десятой, насколько они вялы и однообразны, всё это разбавляется шпецэффектом

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Одинокий реджи
Редчайшая чистота кадра и твёрдость монтажа. Почти никакого стедикама, только очень-очень медленные наезды, всюду виньетка и центрирование, иногда переходящее в кубриковскую зловещую симметрию

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Мы получили ровно то, что ожидалось. Там, где должно быть самосозерцание, мы видим лишь голову на пластиковом манекене. Тут никакие бы самые выразительные и визионерские спецэффекты не спасли

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Уйти красиво:

Уйти красиво
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 13
трейлеры: 4

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