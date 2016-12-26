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Дед Мороз. Битва магов:

Дед Мороз. Битва магов: Вымораживая

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 26 декабря 2016
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Дед Мороз: Битва магов

«Битва магов» — кино редкого типа, оно начинается за упокой, а заканчивается за здравие.

Ещё реально пережить небрежное вступление с Бероевым, принимающимся внезапно, загадочно и одновременно трагично говорить непонятные вещи сразу после драки с аниматором у горящей ёлки. Но спустя пять минут случайная московская площадь превращается в битву модных молодых людей, вооружённых снежками-луками, против гигантских красных амфибий, прибывающих прямо из космоса. Все ребята дружно приговаривают «Дружина, снежина, вражина», а заканчивается бой критическим ударом в духе Леголаса.

Ещё через пять минут герои, случайно проходившие мимо, прибывают в снежном летающем автомобиле в школу магии. Всё это под музыку, как минимум нагло спёртую из «Гарри Поттера». Нота в ноту — вообще без палева. И, наконец, ещё через пять минут Федя Бондарчук в сферическом представлении на фоне звёзд и галактик принимается вещать про некий купол из положительных эмоций вокруг нашей планеты, про ёлки как трансляторы, про волшебные серебряные нити, которые мы все излучаем, про магов с других планет, про космических химер… и хотя потом следует самоироничный диалог о том, что это уже какой-то перебор, всё сказанное остаётся правдой.

Дед Мороз. Битва магов

То есть, отвратительного в фильме очень много. Прежде всего, потому что воруют, и делают это часто, бездарно и без всякой совести. Музыку из «Поттера» не узнает только человек, проживший последние 20 лет в степи без доступа даже к телеку. При этом экшн-темы ещё умудряются вдохновляться «Инсепшном» (хотя у Нолана берут не так старательно). Не говоря про то, что звенящие треугольники Уильямса, циммеровские басы и отдельные пафосные хоралы — само по себе дикое безвкусное сочетание.

Подсматривают целые сцены: из того же «Поттера» и «Властелина колец», а ещё из авантюрных экшнов вроде «Миссии невыполнимой», «Форсажа» и так далее. Что ни магическая схватка, то битва Сарумана с Гэндальфом. Молодые ученики, которые то ли школьники, то ли студенты, дважды проводят карнавальные операции — на вечеринке и на аукционе. И все сюжетные линии — тоже, по сути, повторяют уже знакомые — от Толкина до «Марвела». Семь колец гномам, девять колец людям, собери их всех — и станешь самым крутым, и дальше в таком духе.

Дед Мороз: Битва магов

Все гоняются за таинственными ключами. Их же держат Хранители, которые убегают ото всех, иначе сюжета не получается. А всё ради того, чтобы разблокировать древней меч, который в буквальном смысле (!) разрежет небо и откроет портал для злых амфибий-химер, что сожрут всех нас.

Бондарчук творит пафосную магию, остальные деды-санты говорят ему «Мы с тобой, бро» и «Ты же избранный», водитель-олень орёт в драматичный момент «Это рыба моей мечты!», молодые и влюблённые водят любовь-морковь и учатся натягивать «энергетическую тетиву». Время от времени все отвлекаются на мелькающие в голове девочки Маши пророчества, которые та сначала зарисовывает, а потом бросает и уже говорит напрямую, а народ вокруг угадывает. В лучший момент ученики дружно пытаются понять, что перед ними Эмпайр-Стэйт-Билдинг.

Дед Мороз: Битва магов

Но рядом с отвратительными хромакейными задниками, кошмарными мультяшными летающими санками и бедными лошадьми, которые поскальзываются на ледяной дороге, полно красивых, стильных и просто технически отличных кадров. Так что когда не происходит ничего магического, кино получается приятное — намного лучше того, что снимает Сарик и сам Бондарчук. Ему идёт на пользу то, что сюжет быстро сворачивается до собирательного квеста и много концентрируется на персонажах, а весь интергалактический контекст уходит на третий план.

Время от времени, через клише и безвкусицу, проскальзывают поразительно точные вещи. Это касается и диалогов, и шуток, и сцен. Сцена с прятками в домике — совершенно замечательная. Смешная, умная и милая. Возвращение отца домой — просто, изящно и тоже мило. Злодей стремится к максимальной имбецильности, но повод вершить апокалипсис у него понятнее и логичнее, чем у большинства злодеев «Марвела». На второстепенных персонажей не хватает времени, но зато главным героям дают раскрыться, и это тоже помогает, потому что и Бондарчук — отличный комик, и Тася Вилкова — девочка живая, убедительная, камера её любит.

А сразу после дурацкой финальной битвы выясняется, что в фильме есть хорошая, мудрая мораль. Даже не одна, если учитывать классный диалог с мальчиком на финальных титрах. О «Докторе Стрэйндже», с которым у «Деда Мороза» много общего, такого не скажешь. А ведь, казалось бы, должно быть наоборот.

Дед Мороз: Битва магов

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Дед Мороз. Битва магов:

Дед Мороз. Битва магов
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 29
трейлеры: 3


Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

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