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Исполнилось 15 лет со дня гибели Сергея Бодрова-младшего
Новости » Печальный список, 20 сентября 2017, 19:48:00
Сегодня исполняется 15 лет со дня гибели съёмочной группы фильма «Связной», попавшей под селевой поток, вызванный падением глыбы ледника, в Кармадонском ущелье в Северной Осетии 20 сентября 2002 года. Эта картина должна была стать второй режиссёрской работой Сергея Бодрова-младшего — известного актёра и сына известного режиссёра Сергея Бодрова.
Несмотря на его короткую кинобиографию, Сергей Бодров-младший успел стать символом своего времени — эпохи нового, экспериментального российского кино.
Актёрским дебютом Бодрова-младшего стал в 1995 году фильм «Кавказский пленник». Картина получила приз ФИПРЕССИ и приз зрительских симпатий МКФ в Каннах. Следующие роли сыграл в фильмах «Брат» и «Брат-2», «Восток-Запад». «Брат» принёс Бодрову настоящую популярность. Режиссёрским дебютом Сергея Бодрова стал фильм «Сёстры».
Философская притча «Связной» так и осталась листками сценария. Бодров должен был сыграть в картине главную роль.
Память Сергея Бодрова-младшего почтили в этом году на фестивале российского кино в Выборге — Сергей Бодров стал символом фестиваля 2017 года.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/09/20/3778.shtml
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Кос
Наш БРАТ.
Такого человека потеряли....обидно, просто нет слов. Жуткая и бессмысленная смерть. Он для всех нас стал героем и, как справедливо было сказано в статье, символом нашего времени. Он останется навсегда нашим "последним героем", нашим братом и просто хорошим человеком!
Отдыхай с миром. Мы тебя помним. Всегда будем помнить. Ты в наших сердцах. НАВСЕГДА!
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