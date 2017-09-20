Исполнилось 15 лет со дня гибели Сергея Бодрова-младшего

Сегодня исполняется 15 лет со дня гибели съёмочной группы фильма «Связной», попавшей под селевой поток, вызванный падением глыбы ледника, в Кармадонском ущелье в Северной Осетии 20 сентября 2002 года. Эта картина должна была стать второй режиссёрской работой Сергея Бодрова-младшего — известного актёра и сына известного режиссёра Сергея Бодрова.

Несмотря на его короткую кинобиографию, Сергей Бодров-младший успел стать символом своего времени — эпохи нового, экспериментального российского кино.

Актёрским дебютом Бодрова-младшего стал в 1995 году фильм «Кавказский пленник». Картина получила приз ФИПРЕССИ и приз зрительских симпатий МКФ в Каннах. Следующие роли сыграл в фильмах «Брат» и «Брат-2», «Восток-Запад». «Брат» принёс Бодрову настоящую популярность. Режиссёрским дебютом Сергея Бодрова стал фильм «Сёстры».

Философская притча «Связной» так и осталась листками сценария. Бодров должен был сыграть в картине главную роль.

Память Сергея Бодрова-младшего почтили в этом году на фестивале российского кино в Выборге — Сергей Бодров стал символом фестиваля 2017 года.

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