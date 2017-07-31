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Венецианский кинофестиваль объявил состав жюри и программу
Новости » Фестивали Венецианский кинофестиваль, 31 июля 2017, 15:33:29
74-й Венецианский кинофестиваль объявил участников основной конкурсной программы, а также состав международного жюри.
В основном конкурсе в этом году примет участие 21 фильм. Среди них — «Субурбикон» Джорджа Клуни, «Состояние воды» Гильермо дель Торо, «Мама!» Даррена Аронофски, «Mektoub, my love: Canto uno» Абделатифа Кешиша, «Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдоны и другие. В конкурсе также участвует фильм открытия фестиваля — лента Александра Пэйна «Короче».
Российские картины не участвуют ни в основном конкурсе, ни во внеконкурсных программах, однаков в ретроспективной секции «Венецианская классика» покажут отреставрированную копию картины Элема Климова 1985 года «Иди и смотри».
В состав жюри в этом году вошли венгерский режиссёр Ильдико Эньеди, британский режиссёр Эдгар Райт, кинокритик Дэвид Страттон, мексиканский постановщик Мишель Франко, актрисы Жасмин Тринки и Анна Муглалис, а также китайский режиссёр Йонфан. Возглавит жюри американская актриса Аннетт Бенинг.
74-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября. Закрывать фестиваль будет новый фильм Такеши Китано «Беспредел: последняя глава».
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/07/31/3750.shtml
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