Венецианский кинофестиваль объявил состав жюри и программу

74-й Венецианский кинофестиваль объявил участников основной конкурсной программы, а также состав международного жюри.

В основном конкурсе в этом году примет участие 21 фильм. Среди них — «Субурбикон» Джорджа Клуни, «Состояние воды» Гильермо дель Торо, «Мама!» Даррена Аронофски, «Mektoub, my love: Canto uno» Абделатифа Кешиша, «Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдоны и другие. В конкурсе также участвует фильм открытия фестиваля — лента Александра Пэйна «Короче».

Российские картины не участвуют ни в основном конкурсе, ни во внеконкурсных программах, однаков в ретроспективной секции «Венецианская классика» покажут отреставрированную копию картины Элема Климова 1985 года «Иди и смотри».

В состав жюри в этом году вошли венгерский режиссёр Ильдико Эньеди, британский режиссёр Эдгар Райт, кинокритик Дэвид Страттон, мексиканский постановщик Мишель Франко, актрисы Жасмин Тринки и Анна Муглалис, а также китайский режиссёр Йонфан. Возглавит жюри американская актриса Аннетт Бенинг.

74-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября. Закрывать фестиваль будет новый фильм Такеши Китано «Беспредел: последняя глава».

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