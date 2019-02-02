Новинки февраля: «Алита», «Лего 2», «Как приручить дракона 3»

Роман КОРНЕЕВ , 2 февраля 2019

После утрамбованного Минкультом январского проката февральская вольница представляется опытному синефилу отдушиной — небывалое по нынешним временам раздолье жанровых и узкопрокатных релизов тут сочетается с достаточным количеством громкого не по назначению, а по факту кино, скучать эти 4 недели точно не придётся.

Так 7 февраля дуплетом выстрелят внесезонный нордический боевик с Лайамом Нисоном «Снегоуборщик» и новая часть анимационного франчайза «Лего. Фильм 2», однако ими прокат отнюдь не исчерпывается.

Одновременно выходят артхаусный байопик с Виллемом Дефо «Ван Гог. На пороге вечности», антинаркотическая драма с Джулией Робертс «Вернуть Бена», новый остросоциальный фильм вернувшегося к амплуа народного правдоруба Юрия Быкова «Завод», безуспешная русско-китайская комедия «Как я стал русским», напротив, успешный за океаном сложносочинённый ужастик «Клаустрофобы», наконец, околодокументальный триллер с Кристен Стюарт «Месть Лиззи Борден». Невероятное количество интересного кино.

Неделю спустя, 14 февраля, градус борьбы за зрителя достигнет максимума — на фоне и без того столпотворения в прокате выйдет главный внесезонный тяжеловес этого года — «Алита: Боевой ангел» Роберта Родригеса и Джеймса Кэмерона. Анимешная история о девочке-роботе до сих пор вызывает большие споры о своих потенциальных зрительских качествах, и тут есть шанс как повторить провал «Хищных городов», так и более успешного исхода. В общем, посмотрим.

Одновременно тут же чисто календарно случился святой Валентин, потому вот вам две дежурных отечественных романтических комедии — «Семь ужинов» и «Громкая связь». «Квартет И», римейкизирующий французскую комедию, против ужина голышом, кто кого? Загадка.

Далее, 21 февраля роль главной премьеры берёт на себя ещё один мультфильм — «Как приручить дракона 3» возвращает нас к Беззубику и его друзьям-викингам. В отличие от «Лего», тут не было никаких странностей вроде провального «Ниндзяго» и потому никаких сомнений, что новинка станет хитом проката, быть не может.

Однако поскольку на носу 23 февраля, Минкульт не мог не вставить свои пять копеек, выставив на этот же фрейм переделанную из сериала в полнометражку историческую гардемаринообразную как всегда пафосную поделку «Тобол».

Впрочем, не желающие смотреть мультфильмы синефилы в преддверии «Оскара» пойдут на один из главных потенциальных оскароносников года заокеанский звёздный байопик «Власть», а кто не — тот выберет для себя что-то из разнообразия жанрового кино: подростковые «30 безумных желаний» с Асой Баттерфилдом и Мэйси Уильямс, очередные нордические «Исчезновение» с Джерардом Батлером и «Затерянные во льдах» с Мадсом Миккельсеном, также в наличии имеется фестивальная драма с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус «Лабиринты прошлого».

Наконец завершается февраль на более спокойной ноте — главным тяжеловесом 28 февраля становится дежурная российская комедия «Любовницы» с похудевшей Александрой Бортич, альтернативой которой становятся две знаковых голливудских драмы «Наркокурьер» Клинта Иствуда и очередной гендерный байопик с говорящим названием «По половому признаку».

Любителям же жанрового кино предлагается посетить сеанс сиквела успешного комедийного триллер-детектива «Счастливого нового дня смерти», куда добавлено больше юмора, больше маньяков, больше дней сурка и вообще больше.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до марта, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2019 года.



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