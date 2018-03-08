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Излом времени
о фильме: рецензия | кадры: 52 | трейлеры: 15 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Времяломка
То, что «Дисней» никак не прекращает попыток освоить жанр подростковой фантастики, можно объяснить только крайней инерционностью продюсерской машины мышиной империи, кажется, всерьёз вознамерившейся подмять под себя весь кинопрокат. А для этого надо штурмовать все высоты, не ограничиваясь только комиксами и игровыми пересказами собственных сказок. Ну и что, что подростковая фантастика оказалась вообще никому не нужна, ну и что, что предыдущая попытка в лице «Земли будущего» оказалась полной ерундой, главное чего? Попасть в тренд. А для этого нынче, правильно, надо найти подходящий душеспасительный роман с женским именем на обложке, набрать в кадр феминистическую команду, посадить в режиссёрское кресло женщину-режиссёра и задвинуть что-нибудь про любовь. Так получился «Излом времени».
Причём фильм с самого начала наступает буквально на все грабли «Земли будущего», как будто снимался тем же Брэдом Бёрдом — затяжное вступление, случайные и почти анонимные персонажи (о главной героине мы знаем только то, что она страдает о запропавшем папе и что она «импульсивная»), бессюжетный, хоть и красочный трейлер, наконец, полное отсутствие внятного синопсиса, в котором Опра Уинфри с товарками на сложных щах изображает христианскую Троицу, после чего предлагает разыскать папу силой той самой Любви, которая с большой буквы.
Ну, ок, хотя к чему тут и сводный братец, и неполиткорректный белый пацан в роли гениального... э... переговорщика? Впору ожидать от фильма сиквела «Игры Эндера» или детский пересказ «Аватара», но нет, это по-прежнему про любовь, пусть и со зловещими вставками из не то антиутопий, не то фильмов-катастроф. Режиссёрка (кажется, так нынче правильно формировать женский род в феминистских кругах) перебирает этот паззл, как чётки, не пытаясь закрепиться хотя бы на одном элементе, чтобы уже начать его собирать.
Пацан так и остаётся плоской пародией на Дедала из анимэ-сериала «Эрго прокси», тётки так до конца себе изображают фей-крёстных, папа пропал — папа нашёлся, всегалактическая аццкоя сотона забарывается силой воли, наконец диалоги как были одним сплошным потоком мотивационных лозунгов типа «полюби себя сам» и, почему-то, «видел Галифианакиса, не будь таким!» Как ни старается в конце Крис Пайн давить слезу, получается на выходе та версия «Головоломки», из которой вырезали все внутричерепные разборки Райли, а оставили только побег на автобусе.
То есть и девочка старается, и даже её соседка не ограничивается банальным школьным буллингом, и кое-какие повороты относительно занимательны, но паззл так и не складывается, взрослые в зале откровенно спят, дети же недоумевают, это чо, правда такой 6+ нынче, вы совсем обалдели? Ну и наконец, где в сюжете, собственно, «излом времени», нам так и не расскажут.
Название фильма: Излом времени
Оригинальное название: Wrinkle in Time
Прокат в России фильма "Излом времени": 8 марта 2018 года
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О фильме "Излом времени":
Главная героиня, её друг и её брат отправляются на поиски её пропавшего отца, гениального учёного.
В ролях: Крис Пайн, Риз Уизерспун, Опра Уинфри, Зак Галифианакис.
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Галерея: Оскар-2018, фоторепортаж церемонии
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