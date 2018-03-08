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Излом времени

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Рецензия: Времяломка

Роман КОРНЕЕВ, 8 марта 2018
Рецензия

То, что «Дисней» никак не прекращает попыток освоить жанр подростковой фантастики, можно объяснить только крайней инерционностью продюсерской машины мышиной империи, кажется, всерьёз вознамерившейся подмять под себя весь кинопрокат. А для этого надо штурмовать все высоты, не ограничиваясь только комиксами и игровыми пересказами собственных сказок. Ну и что, что подростковая фантастика оказалась вообще никому не нужна, ну и что, что предыдущая попытка в лице «Земли будущего» оказалась полной ерундой, главное чего? Попасть в тренд. А для этого нынче, правильно, надо найти подходящий душеспасительный роман с женским именем на обложке, набрать в кадр феминистическую команду, посадить в режиссёрское кресло женщину-режиссёра и задвинуть что-нибудь про любовь. Так получился «Излом времени».

Причём фильм с самого начала наступает буквально на все грабли «Земли будущего», как будто снимался тем же Брэдом Бёрдом — затяжное вступление, случайные и почти анонимные персонажи (о главной героине мы знаем только то, что она страдает о запропавшем папе и что она «импульсивная»), бессюжетный, хоть и красочный трейлер, наконец, полное отсутствие внятного синопсиса, в котором Опра Уинфри с товарками на сложных щах изображает христианскую Троицу, после чего предлагает разыскать папу силой той самой Любви, которая с большой буквы.

Излом времени

Ну, ок, хотя к чему тут и сводный братец, и неполиткорректный белый пацан в роли гениального... э... переговорщика? Впору ожидать от фильма сиквела «Игры Эндера» или детский пересказ «Аватара», но нет, это по-прежнему про любовь, пусть и со зловещими вставками из не то антиутопий, не то фильмов-катастроф. Режиссёрка (кажется, так нынче правильно формировать женский род в феминистских кругах) перебирает этот паззл, как чётки, не пытаясь закрепиться хотя бы на одном элементе, чтобы уже начать его собирать.

Пацан так и остаётся плоской пародией на Дедала из анимэ-сериала «Эрго прокси», тётки так до конца себе изображают фей-крёстных, папа пропал — папа нашёлся, всегалактическая аццкоя сотона забарывается силой воли, наконец диалоги как были одним сплошным потоком мотивационных лозунгов типа «полюби себя сам» и, почему-то, «видел Галифианакиса, не будь таким!» Как ни старается в конце Крис Пайн давить слезу, получается на выходе та версия «Головоломки», из которой вырезали все внутричерепные разборки Райли, а оставили только побег на автобусе.

То есть и девочка старается, и даже её соседка не ограничивается банальным школьным буллингом, и кое-какие повороты относительно занимательны, но паззл так и не складывается, взрослые в зале откровенно спят, дети же недоумевают, это чо, правда такой 6+ нынче, вы совсем обалдели? Ну и наконец, где в сюжете, собственно, «излом времени», нам так и не расскажут.



 
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Название фильма: Излом времени
Оригинальное название: Wrinkle in Time
Прокат в России фильма "Излом времени": 8 марта 2018 года
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        ... » Фантастика
        ... » Экранизации
О фильме "Излом времени":

Главная героиня, её друг и её брат отправляются на поиски её пропавшего отца, гениального учёного.

В ролях: Крис Пайн, Риз Уизерспун, Опра Уинфри, Зак Галифианакис.

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Излом времени:

Излом времени
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 52
трейлеры: 15

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