Рецензия: Времяломка

Роман КОРНЕЕВ , 8 марта 2018

То, что «Дисней» никак не прекращает попыток освоить жанр подростковой фантастики, можно объяснить только крайней инерционностью продюсерской машины мышиной империи, кажется, всерьёз вознамерившейся подмять под себя весь кинопрокат. А для этого надо штурмовать все высоты, не ограничиваясь только комиксами и игровыми пересказами собственных сказок. Ну и что, что подростковая фантастика оказалась вообще никому не нужна, ну и что, что предыдущая попытка в лице «Земли будущего» оказалась полной ерундой, главное чего? Попасть в тренд. А для этого нынче, правильно, надо найти подходящий душеспасительный роман с женским именем на обложке, набрать в кадр феминистическую команду, посадить в режиссёрское кресло женщину-режиссёра и задвинуть что-нибудь про любовь. Так получился «Излом времени».

Причём фильм с самого начала наступает буквально на все грабли «Земли будущего», как будто снимался тем же Брэдом Бёрдом — затяжное вступление, случайные и почти анонимные персонажи (о главной героине мы знаем только то, что она страдает о запропавшем папе и что она «импульсивная»), бессюжетный, хоть и красочный трейлер, наконец, полное отсутствие внятного синопсиса, в котором Опра Уинфри с товарками на сложных щах изображает христианскую Троицу, после чего предлагает разыскать папу силой той самой Любви, которая с большой буквы.

Ну, ок, хотя к чему тут и сводный братец, и неполиткорректный белый пацан в роли гениального... э... переговорщика? Впору ожидать от фильма сиквела «Игры Эндера» или детский пересказ «Аватара», но нет, это по-прежнему про любовь, пусть и со зловещими вставками из не то антиутопий, не то фильмов-катастроф. Режиссёрка (кажется, так нынче правильно формировать женский род в феминистских кругах) перебирает этот паззл, как чётки, не пытаясь закрепиться хотя бы на одном элементе, чтобы уже начать его собирать.

Пацан так и остаётся плоской пародией на Дедала из анимэ-сериала «Эрго прокси», тётки так до конца себе изображают фей-крёстных, папа пропал — папа нашёлся, всегалактическая аццкоя сотона забарывается силой воли, наконец диалоги как были одним сплошным потоком мотивационных лозунгов типа «полюби себя сам» и, почему-то, «видел Галифианакиса, не будь таким!» Как ни старается в конце Крис Пайн давить слезу, получается на выходе та версия «Головоломки», из которой вырезали все внутричерепные разборки Райли, а оставили только побег на автобусе.

То есть и девочка старается, и даже её соседка не ограничивается банальным школьным буллингом, и кое-какие повороты относительно занимательны, но паззл так и не складывается, взрослые в зале откровенно спят, дети же недоумевают, это чо, правда такой 6+ нынче, вы совсем обалдели? Ну и наконец, где в сюжете, собственно, «излом времени», нам так и не расскажут.