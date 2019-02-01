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Фаворитка:

Фаворитка: Постреляем

Никита КОМАРОВ, 1 февраля 2019
Статьи » Рецензия Мелодрама
 
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История как чёрная комедия: язвительные диалоги и манипуляции, изысканно снятые утиные бега и невозмутимые анахронистические танцы, столкновение якобы и подлинно высокого с низким. Начало 18-го века, первые месяцы существования королевства Великобритании; две женщины бьются за расположение той, кто им правит — или, можно сказать, за право быть её единственным кукловодом. Этот конфликт, каким его пересказывает «Фаворитка» — фильм, к исторической правде относящийся довольно расслабленно, но не столько ради неуместного снисхождения к зрителю, сколько ради сфокусированного сюжета и точки зрения — в конечном счёте, прост и понятен в своих движениях и одновременно сложнее, чем кажется на поверхности.

Начиная с его прорывного — и не предвещавшего ни такую приспособляемость к англоязычной киноиндустрии, ни обретённую в итоге популярность — «Клык», фильмы Йоргоса Лантимоса были предельно разнообразны сюжетно, тонально и технически, но каждый представлял зрителю закупоренный мир, от чьих обитателей требовалось действовать согласно произвольно установленным правилам, и последствия нарушения этих правил. В «Фаворитке» он впервые не значится в титрах как сценарист, но, обращая взгляд на реальную историю, вновь видит в ней знакомую картину и транслирует зрителю абсурд и извращённость, которые здесь демонстрируют и несут в себе дворцовые обряды и развлечения, прихорашивающиеся ради соблазнения женщин мужчины, монархи, в ответ на брошенный вызов не знающие лучшего выхода, чем притворно упасть в обморок.

Вместе с тем это наименее режиссёрский фильм самобытного грека в том смысле, что центральное место здесь занимают сладкий вульгарный яд реплик и три богатые женские роли — все главные, как бы их ни делили раздающие награды, и сыгранные уже не в роботоподобной манере, какой Лантимос прежде подвергал своих актёров. В большей степени, чем раньше, от него требуется оформить, а не создать с нуля, и органичное выполнение этой задачи наталкивается на отвлекающую компенсацию вроде циркулярного фишая и забавного, но необязательного деления на главы.

Фаворитка

Эбигейл Хилл, подростком проигранную пьяным отцом в сексуальное рабство, можно понять, когда она не желает оставаться в мире «скабрезных шлюх», но в стремлении добраться к доступной ей вершине — применяя язык, пальцы, немного актёрской игры — она уже не имеет заботы о том, кто и что попадается ей под ноги; в то же время, по иронии, это её связь с «лидером дружелюбной оппозиции» влечёт за собой сохранение мира за пределами дворца. Сара Черчилль, леди Мальборо, не только ставит мораль и принципы выше уловок, но, в конечном счёте, оказывается единственной из (анти-)героинь, действующей не из эгоистических побуждений, хотя именно её власть выливается в войну и угрозы для населения королевства.

А королева? Потерявшая 17 детей, она сама стала взрослым ребёнком, со всеми видимыми комедийными, меланхолическими и опасными последствиями. Ошибкой Сары было думать, что прямоты, с которой она любит, говорит и нападает, ей бы хватило, чтобы сохранить свою позицию. Ошибкой Эбигейл было рассчитывать, что после её восхождения ей не придётся больше опускаться на колени. До тех пор, пока существует власть, она найдёт способ проявить себя неприятным образом.

Один из ключей к кино бывает в том, какие оно выбирает монтажные переходы. «Фаворитка» долго представляет собой, по большому счёту, серию комических зарисовок, не просто сменяющих, но задумчиво наплывающих друг на друга, что производит по-своему контринтуитивный эффект. Комедия — вершина айсберга, и, чем ниже опускается фильм, тем наплывы становятся тяжелее, помогая создать ощущение медленной остановки поезда в очень длинном туннеле. Кульминацией становится финальная минута, настолько поистине дезориентирующая, что она как из другого фильма. И её достаточно, чтобы вызвать вопрос, не могла ли «Фаворитка» порой быть этим фильмом и раньше. Не относясь к истории, как если бы та сама по себе была жанром — грех большинства костюмных драм, — на вершине айсберга она всё же чувствует себя крайне уютно.

Фаворитка

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Фаворитка
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 7
трейлеры: 5

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