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Новинки июля: «Человек-муравей и Оса», «Монстры на каникулах 3», «Небоскрёб», «Миссия невыполнима 6»

Роман КОРНЕЕВ, 3 июля 2018
Статьи » Рецензия Премьеры

Летний сезон 2018 года продолжает лихорадить между горячими выходными и глухими неделями, что особенно усугубляется явным на этот раз недостатком первостатейных релизов из когорты так называемых «летних блокбастеров». Одновременно, пока большой Голливуд стремительно заходит в тупик, ему на смену не особо спешат прийти фильмы второстепенной важности — их тоже немного, даже с учётом непривычных для лета российских премьер, потому обозреватели российского проката продолжают ждать новых антирекордов. К слову сказать, худшие сборы за прошлый год случились именно в июле, в этом году этот фокус может снова повториться, впрочем, не будем забегать вперёд, а начнём всё по порядку.

Календарно прокат месяца начинается 5 июля, когда стартует очередной и самый, пожалуй, проходной в этом году марвеловский комикс «Человек-муравей и Оса». Являясь, как и «Чёрная пантера», хронологическим приквелом «Войны бесконечности», но выходя после неё, фильм теряет всякий смысл хотя бы уже из-за самого этого факта, однако и сам сюжет о микро-супергероях продолжает быть исключительно локальной историей в жанре комикс-мелодрамы, где вся история состоит в спасении мамы и избавлении антагониста от назойливых квантовых флуктуаций.

Однако комикс есть комикс, противостоять ему почти никто не решился, выходит разве что триллер-детектив с Натали Дормер о незрячей свидетельнице убийства «Невидимка» (креатив локализаторов снова непонятен, в оригинале фильм вполне логично называется «В темноте»).

Далее 12 июля случится первый и единственный за месяц приличный массовый старт, в котором главной премьерой будет мультфильм «Монстры на каникулах 3: Море зовёт». На этот раз главгерои отправляются в монструозный круиз, не то чтобы подающий надежды сюжетный заход, но смена не блещущей у нас сборами «Суперсемейке 2» к тому моменту понадобится точно.

Недетской аудитории на той же неделе предложен ещё и боевик с Дуэйном Джонсоном «Небоскрёб», который всё отчаянно пытается доказать, что он не является рип-оффом «Крепкого орешка».

Ну и совсем уж вдовесок идут отечественный ужастик «Русалка. Озеро мёртвых» и заокеанское юмористическое кино про замученных мамочек, которых спасает мэрипоппинсообразная «Талли».

На этом прокатчики окончательно выкладывают все карты на стол, так что 19 июля в прокате наступает зловещая тишина. Развеять её пытаются отечественная комедия «Килиманджара», заокеанская околофантатическая мелодрама «Зои», едва не лишившийся проката фильм с актёрским составом «Малыша на драйве» (а значит, и с Кевином Спейси) под названием «Клуб миллиардеров» и проходной ужастик «Паранормальное». Все фильмы выходят в среднем прокате и уже сейчас понятно, что не соберут практически ничего.

Завершает же список премьер июля выходящая 26 июля в гордом одиночестве шестая серия франчайза «Миссия невыполнима: Последствия», в которой Том Круз вновь будет исполнять все трюки самолично, а режиссёром останется всё тот же Кристофер Маккуорри.

Тут ещё значился анимационный антикомикс «Юные титаны, вперёд!» по культовому пародийному мультсериалу, но на момент написания этого обзора его прокатная судьба остаётся неизвестной.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до августа, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2018 года.


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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/07/03/premier.shtml
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Летний сезон 2018 года продолжает лихорадить между горячими выходными и глухими неделями, что особенно усугубляется явным на этот раз недостатком первостатейных релизов из когорты так называемых «летних блокбастеров»

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