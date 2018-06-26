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Мир дикого запада: Войны клонов

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 26 июня 2018

Хотя ещё два года назад утверждалось, что «Мир дикого запада» питчился на несколько сезонов вперёд и был продуман от начала до конца, второй сезон убеждает в обратном. Он начинается чудовищным беспорядком, лишённым абсолютно всего — элегантности, аккуратности, твёрдости, интриги, стиля, атмосферы, но никто точно не мог представить, в какую бездну он заставит посмотреть в полуторачасовом финале. Мы словно стали свидетелями схождения с ума, причём столь стремительного и сокрушительного, что не верилось, будто это происходит в реальности.

Долгое время кажется, что авторы либо поздно поняли, насколько первый сезон получился законченный, и перепугались, либо ушли с проекта, и на место им пришли хуже. На самом деле, видимо, произошли оба варианта. Почти все режиссёры — новые. Нолан сценарием почти не занимался, а режиссуру не трогал вообще, и за него отдувалась сценарная группа и собственная жена Лиза Джой, будто главный шоураннер решил, что механизм отлажен, и можно заняться другими делами. Как выясняется, нет, материал требует особого контроля, иначе он быстро рассыплется карточным домиком. В итоге так и случилось на середине сезона, когда рейтинги упали в два раза, что стало худшим результатом за все два сезона.

Если первые серии очень уныло, натужно и небрежно пытаются завязать новые интриги, то центральные серии — просто вода и мусор. Сериал наконец показывает новые парки, Индию и Японию, но они оказываются до того вставными, неосмысленными и ненужными, что лучше бы их не было вовсе. Оказалось, они лишний раз бьют по атмосфере вестерна, и без того почти полностью уничтоженной сразу на первой серии, когда начались покатушки на багги, стычки спецназа против роботов и прочая война миров. Все прекращают притворяться, что они на Диком западе — и пуф, магия исчезает, возвращаясь в сериал только дважды — на режиссёрской работе Лизы Джой, почти целиком посвящённой Человеку в чёрном, и на ретроспективной серии про индейца, которая, по правде, тоже лишняя и просто мутит воду.

Большинство арок второго сезона дутые и завершаются драматично-пафосным ничем. Многие умирают, независимо от масштаба роли, но можно только порадоваться за тех, кто погиб окончательно, потому что остальным будет хуже. Причём кто ушёл насовсем — это мы не узнаем, пока сериал громко не закроют после третьего или четвёртого сезона. А теперь такой поворот звучит вероятным.

Вот зачем целый эпизод про феодальную Японию, где сплошной Куросава и фан-сервис, которые никто не просил и которые не нужны абсолютно ни одной сюжетной линии? Чтобы что? Выполнить план на десять эпизодов? Видимо, именно так, потому что потом про другие парки и связанных с ними персонажей авторы забывают напрочь, и как раз тогда, спустя больше половины сезона, история начинает реально раскручиваться. Но карты выкладываются только в финале. По сути, почти весь сюжет, уделённый на второй сезон, рассказан именно в заключительной серии. Остальное же было длинной прелюдией с важными и не очень отступлениями.

Финал же лишает слов. Не потому, что он взрывает мозг, а потому что прилагает колоссально, излишне много усилий для этого. Он рассказывает до того многослойную, хитро запутанную историю, что в какой-то момент она воспринимается уже как набор случайных сцен. Прошлое, будущее, настоящее, люди, клоны, роботы, реальности, симуляции, флэшбеки и флэшфорварды — всё смешивается, потом поочерёдно разоблачается, и границы между всем, чем можно, размываются. Чего-то подобного Нолан с компанией и пытались добиться, потому что в кадре массово начинают удивляться и мотать головой, пытаясь проснуться, но адекватно оценить, насколько их занесло, в момент съёмок у них точно не получилось.

В конце концов второму сезону удалось перебороть законченность первого, и сделать левел-ап, но перебор есть перебор. Уверенное, аккуратное кино с хорошим и последовательным раскрытием темы человечности, души и сознания в одночасье превратилось в бессмысленный, сумбурный, взбалмошный сборник вообще всех киберпанковых мотивов и твистов, прям всех, плохих и хороших, а заодно оказалось римейком всех сюжетов про трансгуманизм и восстание роботов, и не лишённым жирных библейских отсылок, дополнивших и без того длинный список ассоциаций.

Границы и правда стёрлись. Всё столько раз перевернулось с ног на голову, что уже не разберёшь, где небо, а где земля. Из этого кошмара ещё можно вырулить, но доверие и страсть пропали навсегда. Тем более, создателям удалось не только лишить харизмы и мотивации всех ключевых персонажей, но завести в драматургический тупик даже самого важного и самого трагичного героя этого сериала. И сделали это как? В послетитровой сцене! Это как повеситься по приколу.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/06/26/westworld.shtml

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