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Новинки февраля: «Короче», «50 оттенков свободы», «Охота на воров», «Чёрная пантера» и оскароносники

Роман КОРНЕЕВ, 28 января 2018
Статьи » Анонс Премьеры

50 оттенков свободы

Февраль с некоторых пор стал нейтральной площадкой, на которой сталкиваются релизы второго-третьего эшелонов, которые не пускают на март и январь Минкульт и большие голливудские проекты, а до апреля ждать не получается, тем более что с некоторых пор он тоже плотно расписан. То есть, не выйдешь в феврале — добро пожаловать на конец августа-сентябрь. Плюс февраль неоднократно показывал, что способен приносить деньги не хуже других, был бы фильм грамотно спозиционирован. Плюс лишний выходной. Потому не удивляйтесь, что в одну неделю тут может выйти и 10, и даже 12 релизов, из которых 7 штук сатурацией больше 500 экранов, тогда как в стране просто нет стольких залов.

А начнём мы по порядку, с 1 февраля, когда только благодаря сдавшему назад Минкульту оказалось на две премьеры меньше, они вышли, как и было запланировано, ещё в январе. Но и оставшихся премьер навалом, причём главное противостояние состоится между очередным минаевским духлессом по имени «Селфи» Николая Хомерики с Константином Хабенским в двойной роли успешного писателя и его двойника и заокеанской социальной сатирой «Короче» с Мэттом Дэймоном в роли уменьшенного человека.

Плюс одновременно, помимо тройки второстепенных релизов, выходят две важных оскаровских премьеры — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Тоня против всех». Обе картины по нынешним временам весьма приличные, с прекрасными актёрскими работами и умеренным социальным контекстом, воспользуйтесь моментом, даже на «Оскаре» нынче нормального кино не особо встретишь.

Далее 8 февраля календарным фальстартом (тематический День святого Валентина случится лишь почти неделю спустя) стартует главный тяжеловес месяца, если не полугодия — «50 оттенков свободы» завершают мучения Анастейши и Кристиана в поисках ля романтикь. Но список релизов, рассчитанных на ту же аудиторию, на этом не завершается: французская комедия Клода Лелуша «12 мелодий любви», отечественное поделие «Мужчины против женщин: крымские каникулы», фильм Вуди Аллена «Колесо чудес» с Джеймсом Белуши и Кейт Уинслет, итальянский драмком «Место встречи» и отечественная мелодрама «Хит».

Неженская и нероматическая аудитория тоже имеет свою альтернативу — боевик про ограбление банка с Джерардом Батлером «Охота на воров».

Наконец уже 14 числа непосредственно в прокат выходит отечественная мелодрама про любовь фигуристки и хоккеиста «Лёд». Для любителей танцев на льду, видимо.

В нормальном же порядке, то есть 15 февраля, дежурно стартует нео-вестерн Скотта Купера «Недруги» с Кристианом Бэйлом и Розамунд Пайк, а также ещё два артхаусных оскаровских релиза: «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона с Дэниелом Дэй-Льюисом и «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса с Колином Фареллом и Николь Кидман. Оба тоже рекомендуются к просмотру ценителям этих авторов.

22 февраля список оскароносников также будет продолжен фильмами «Все деньги мира» Ридли Скотта без Кевина Спейси и «Секретное досье» Стивена Спилберга с Томом Хэнксом и Мерил Стрип, однако править бал тут, разумеется, будут не они, а два отечественных тысячеэкранника — очередные «О чём говорят мужчины» и странное кино про попаданца на невский пятачок «Рубеж».

На этом список премьер февраля был бы закончен, ведь стартующий по миру 15 февраля внесезонный марвеловский политкорректный кинокомикс «Чёрная пантера» у нас должен был передвинуться, согласно планам Минкульта, на 1 марта, однако в итоге договорились так — 22 февраля кино стартует в «аймаксах», а 26 февраля, в понедельник, уже широким фронтом то есть на 1100 экранах.

Разумеется, подобное февральское столпотворение в итоге привело к тому, что собственно 1 марта заметных премьер нет вообще, а есть лишь какие-то третьестепенные недобитки, но об этом читайте уже в наших следующих обзорах, не забывая, что нами ранее опубликован обзор главных премьер на весь 2018 год.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до марта с его каникулярными релизами, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2018 года.


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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/01/28/premier.shtml
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