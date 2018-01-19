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Скиф:

Скиф: Не брат ты мне

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 19 января 2018
Статьи » Рецензия Приключения и фэнтэзи
 
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«Скиф» очевидно пытается играть на том же поле, что «Викинг», пускай в деньгах ситуация во всех отношениях мельче. Примерно тот же исторический период, примерно те же места, примерно тот же жанр героического пеплума, и одинаковый фокус с названием, почти не имеющим смысла и относящимся к совсем не русскому миру. И даже финал в обеих картинах до того идиотский и пошлый, что портит все впечатления.

Но если Козловский весь фильм доказывал, что кровь викинга не мешает ему быть настоящим славянским героем, то Фаддеев, напротив — это чистый славянский мужик, который заявляет в итоге, что не хочет им быть. И если «Викинг» завершается рекламой православной церкви и мудрого князя, то «Скиф» этого князя мешает с говном, вместе с государством и его порядками. Спасибо, не надо, не хочу быть русским — буду теперь скифом, говорит главный герой. Иронично, что именно под такое кино Минкульт со скандалом пытался очистить прокат.

Ещё неожиданно, что у «Скифа» не только крутой грим, свет, камера и много натурных съёмок, ведь этим не мог хвастаться «Коловрат», но хвастался «Викинг». Ещё у него есть внятный сценарий. На последних минутах — безобразие, безвкусица и тупость, но до этого — нормальная, адекватная, понятная, вполне интересная история. «Скиф» долго разгоняется, объясняя кто на ком стоит, сначала пролог про скифов-грабителей, потом пролог про князя и его новых союзников, потом ещё пролог про главного героя, ратника Лютобора, у которого жена родила, и только после этого долгая завязка, в которой жену и ребёнку похищают, потом князя отравляют, но понарошку, и Лютобора отпускают искать заказчика покушения и свою семью, одновременно объявляя предателем. Тоже понарошку.

Скиф

Дальше — чисто вестерн. Кровавое, хмурое роуд-муви, где у героя сожгли родную хату, и теперь он идёт по лесам и пустыням вместе со своим странным напарником индейцем, простите, странным напарником скифом, попадая из одной передряги в другую. Классика. Только в нашем антураже, и вместо пистолетных дуэлей — драки на ножах. Ох, как же тут любят драться. Каждые 10 минут — новая драка, и сняты они старательно, как в «Джоне Уике», максимально одним кадром, со стедикамом, оператор вертится вокруг актёров, и если надо, даже в пропасть смотрит, типа, ух, кто-то полетит.

Жажда жести доводит авторов до брутальности Рёфна и отдельных видеоигр: герои полностью в крови, режут друг друга, головы летят, трупы множатся. Если бы только не дурацкие красные кадры от первого лица, нелепые прыжки в рапиде, безвкусные и неуместные компьютерные эффекты и общая полуфэнтезийность темы превращения в зверя.

Однажды Лютобор, будучи в деревне поехавших одичавших язычников, выпивает галлюциногенный напиток и открывает в себе дар превращаться в машину смерти — и начинает резать людей, словно тот Росомаха, только здесь это скорее Русский Медведь. Великий и беспощадный. Но там, в деревне, он ещё терпимый, даже в чём-то прикольный, потому что такой дичи ты никак не ожидаешь. А потом это лишь уродует и предаёт материал. Довольно неплохой для нашего кино, между прочим, и, как ни странно, при всей своей тематике, не похожий на идеологическую пропаганду.

«Скиф» гораздо больше похож на некий проект косплееров и постановщиков драк, потому что во многом это кино про то, как мужики дерутся и превозмогают, и потом уже всё остальное. Христианство? Перун? Арес? Это всё ерунда. Авторы явно атеисты, для них эти религиозные вопросы — просто антураж, темы для диалогов и сценарные приёмы. Арес подал нам знак! Значит, будешь драться! Вот и вся религия. Спустя два месяца после «Коловрата» это, безусловно, приятно смотреть. Но с финалом — как-то обидно и стыдно, и с прокатным скандалом — тоже обидно и стыдно. Тем более что «Скиф» и так идёт в пустых кинозалах в премьерные дни. Неожиданно, но такого он не заслужил.

Скиф

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Скиф:

Скиф
постеры фильма: 5
кадры из фильма: 27
трейлеры: 3


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Афиша кино

Скиф
Кровавое, хмурое роуд-муви, где у героя сожгли родную хату, и теперь он идёт по лесам и пустыням вместе со своим странным напарником индейцем, простите, странным напарником скифом, попадая из одной передряги в другую. Классика

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Величайший шоумен
Пусть фильм без отдыха проповедует равенство и принятие, красивым белым людям неизбежно уделяется больше внимания
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