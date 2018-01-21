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Приключения Паддингтона 2: Я, моя семья и все мои друзья

Никита КОМАРОВ , 21 января 2018

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Что первые, что вторые «Приключения Паддингтона» — дар не только всем детям, но и взрослым, уже успевшим позабыть, каким достойным может быть большое игровое семейное кино. Один такой фильм ещё можно было счесть за аномалию, сколь бы уверенно он ни был сделан; наличие двух твёрдо закрепляет определённую планку и даёт уже безусловный повод для праздника. В секрет успеха вложено немало, но лежащая в корне особенность — в том, что это фильмы, которые не чувствуют нужды доказывать свою ценность, будь то развлекательную или обучающую; они просто выражают её каждым своим движением. Отношение к миру, которое они хотят разделить со зрителем, заложено в них так глубоко и является столь чистым, что они, кажется, произросли из него с минимумом компромиссов и вторжений.

Одной из причин успеха первого фильма была его комбинация магического реализма и социального подтекста: по прибытии Паддингтона из перуанских джунглей никого не смущало, что он говорящий медведь, зато всех не оставляло в покое, что он мигрант. За минувшие три года дела в мире (и в Британии в частности) не стали лучше или спокойнее, но новорождённый франчайз в ответ не поднял градус дидактичности, прогоняя свои посылы через природу персонажей. Тот факт, что главный антагонист — тщеславный актёр, который лишился карьеры из-за нежелания работать с другими людьми и теперь общается с манекенами и гоняется за финансированием на моноспектакль, есть несомненный кивок в сторону брекзита, но для начала это просто хорошая, смешная идея, которая к тому же идеально противопоставляет персонажа главному герою.

То же самое касается и мистера Карри в исполнении Капальди, в предыдущей части вынужденного ненадолго перейти на светлую сторону, но теперь демонстрирующего, что старые взгляды умирают медленно (здесь присущее сиквелам повторение пройденного лукавым образом отражает реальный мир) и ищущего любой повод поднять антимедвежью панику. Что же до самого пушистого героя, он чувствует себя как дома в современном, мультикультурном Лондоне, обитателям которого идёт на пользу его доброта и внимание, и его мотивация, приводящая в движение весь полный экшна и юмора сюжет, характерна своей бескорыстностью.

Как протагонист, Паддингтон продолжает сохранять впечатляющий и жизненно важный баланс: он абсолютно добродетелен, но не глуп, лишён эгоизма, но инициативен, является предметом шуток, не переходящих в насмешки, поскольку его никогда не покидает чувство собственного достоинства и вера в свои убеждения. Его манеры классического английского джентльмена не растворяются в мире 2010-х, и окружающий его фильм также подтверждает возможность гармоничного сосуществования старого и нового: семейная комедия с компьютерным животным в главной роли, полная визуального остроумия и изобретательности, но лишённая суеты, ставящая технологии на службу сложносочинённых гэгов, чей дух проверен ещё немым кино.

Режиссёр Пол Кинг, напрактиковавшийся в своё время на всех десяти часах культового сюрреалистического сериала «Майти Буш», продолжает давать волю неожиданным, но уместным полётам фантазии: альбом-раскладушка спонтанно оживает и заполняет экран как своя собственная вселенная, из слёз одинокого медведя вырастают джунгли, побег из тюрьмы включает в себя полёт на воздушном шаре над ночной Темзой. Не стесняется он и открыто заимствовать у ведущих современных режиссёров-дизайнеров — влияние Уэса Андерсона, до сих пор ощущавшееся смутно, наконец становится явным, когда неудачное попадание красного носка в стиральную машину окрашивает обитателей тюряги в цвета «Отеля Гранд Будапешт»; вполне логично, что вскоре после этого в них просыпается талант к изготовлению кондитерских изделий в соответствующем духе.

Всё это — одновременно лирические отступления и самая суть фильма, на поверхности с азартом строящего свой сюжет из охоты за сокровищами, детективных расследований и гонок на поездах. Как и оригинал, второй «Паддингтон» не безупречен; будучи сиквелом, от которого требуется повысить ставки, он более эпизодичен, и разделение сюжета на три равноправных линии оказывается не вполне возможным — см. городской квест Хью Гранта (отличного, хотя его номинация соотечественниками это, пожалуй, перебор), который заканчивается, не успев начаться. Впрочем, последнее неудивительно с учётом общего пренебрежительного отношения фильма к материальному богатству; значение, которое в итоге имеет искомый сундук — ничто по сравнению с выбором последнего кадра.

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