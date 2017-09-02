Новинки сентября: «Удача Логана», «мама!», «Кингсман 2»

Роман КОРНЕЕВ , 2 сентября 2017

На фоне рекордно низкой посещаемости кинотеатров в завершившемся августе настаёт пора нашему прокату пережить сентябрь, традиционно самый слабый месяц в году. На фоне и без того полупустого проката количество ультраширокопрокатников на этот раз сократилось до одного-единственного, плюс ещё шесть наименований по росписи достигли тысячи экранов, так с горем пополам мы и попробуем пережить этот мёртвый сезон.

7 сентября осенний прокат открывает новый комедийный боевик Стивена Содерберга «Удача Логана», в котором небанальный Дэниел Крейг и традиционные Ченнинг Татум и Адам Драйвер разыграют для нас типичную содербергскую историю про безумное ограбление.

В смысле богатства проката первая неделя сентября весьма разнообразна, помимо главного новичка на афишах появятся также новая экранизация клоунских ужасов Стивена Кинга «Оно» в стилистике сериала «Очень странные дела», а также ромком для тех, кто постарше, с Риз Уизерспун «В гостях у Элис».

14 сентября прокат окончательно погружается в пучину вопиющего ничего, поскольку единственной заметной премьерой тут становится артхаусный триллер Даррена Аронофски «мама!» Именно так, с маленькой буквы. Хавьер Бардем и Дженнифер Лоуренс разыграют для нас герметическую историю о паре, доме и нежданных гостях.

В остальном тут всё плохо, отечественный комедийный парафраз босса-молокососа «Напарник» про героя Гармаша, переселившегося в тело ребёнка, и заокеанский квест-триллер «Клаустрофобия». Оба фильма непонятно кому нужны вообще.

21 сентября прокат оживает, сразу две заметных премьеры. Во-первых, это ожидаемый сиквел британского комикса «Кингсман: Золотое кольцо», в котором сюжет перемещается через океан, а к числу персонажей присоединяются Чаннинг Татум, Джулианна Мур и Джефф Бриджесс.

Во-вторых, это очередной «Лего Фильм: Ниндзяго» с Джеки Чаном в озвучке. Добавить что-либо тут сложно, поскольку и так тематика понятна. Качество результата тоже ожидаемо, иначе зачем запихивать мультфильм на глухой сентябрь, осенние мультфильмы обычно выходят в октябре.

Ну и помогают лидерам заокеанский триллер «Хранилище» и отечественная драма на основе реальных событий «Заложники».

Ну и наконец 28 сентября список премьер сентября завершается, особо заметных премьер тут нет вовсе, но есть относительно выделяющиеся на фоне ничего не значащего списка аж в 9 названий, большую часть из которых вы не сможете вспомнить на следующий день после похода в кинотеатр. А именно, заокеанский боевик в стиле поздних сезонов сериала «Родина» с невзрачным локализованным названием «Наёмник», заокеанский околомедицинский триллер Нильса Ардена Оплева «Коматозники» (тоже, локализаторы постарались) с Эллен Пейдж в роли студентки меда, увлекающейся погружениями в состояние клинической смерти. Наконец тут же выходит отечественное кино Алексея Пиманова с говорящим названием «Крым» о событиях 2014 года. Подобного рода кино мы уже неоднократно смотрели по мотивам грузинской войны 2008 года, незаметно причин, по которым в данном случае получится нечто более приличное.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до октября, обо всех возможных изменениях и уточнениях графика проката следите на странице новинок кино 2017 года.



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