Новинки сентября: «Довод» и «Мулан» открывают прокат

Роман КОРНЕЕВ , 31 августа 2020

Весь август мировые рынки разогревались в ожидании первых полноценных голливудских релизов, которые должны были выйти последовательно в июле и августе, но в итоге были перенесены на сентябрь. И вот, дождались, первыми рискнувшими недобором на старте взялись быть «Уорнеры» и «Дисней», и теперь судьба международного кинопроката напрямую зависит от их результатов, поскольку на вопрос, способен ли пост-ковидный зритель принести в кинотеатры достаточно денег, чтобы и дальше поддерживать Голливуд деньгами, или эту страницу мировой истории придётся закрывать. Впрочем, не будем пока забегать так далеко.

Так первым подопытным станет выходящий 3 сентября новый фильм Кристофера Нолана «Довод». Сложносочинённый боевик про обратное течение времени уже назвали самым нолановским фильмом режиссёра, но хорошо это или плохо — судить зрителю, о подробностях читайте вскоре нашу рецензию.

Одновременно стартует многострадальный, неоднократно отложенный подростковый кинокомикс «Новые мутанты». Изначально он принадлежал студии «XX век Фокс» и относился к франшизе «Люди-Икс», однако после покупки и фактического расформирования «Фоксов» владельцами франшизы в лице супертандема «Марвел-Дисней» у фильма начались проблемы, он был неоднократно отложен, и вот наконец был со скрипом выволочен в прокат вместо печальной судьбы быть заживо похороненным за пейволом канала «Дисней+». Впрочем, возможно, это и было бы для него лучшим вариантом.

Следующий громкий релиз, впрочем, тоже диснеевский, и тоже неоднократно переносился, но уже исключительно из-за ковида. 10 сентября стартует игровая полнометражка «Мулан», которая в марте стала первым отменённым из-за пандемии релизом, и вот, настала пора всё-таки быть представленной зрителю, в том числе китайскому, на который она во многом и опирается. В отличие от прочих римейков классических мультфильмов мышиной империи, этот заход полностью лишился песен и хиханек, и вообще не является покадровым римейком: он в значительной степени отсылает не к мультфильму, а к китайской полнометражке конца нулевых, однако фильмом о гендерных ролях в традиционном обществе он быть не перестаёт, не те времена, чтобы упускать такую острую в доковидную эпоху тему. Сейчас, конечно, это не настолько актуально, и уж тем более не актуально в современном Китае, где правительство выпускает законы по ограничению астрономических выплат за невесту со стороны гендерно перекошенных женихов, но уж получилось что получилось.

На этом список значимых релизов месяца и заканчивается, а начинается две недели знакомых нам по прошедшему августу жанровых филеров. Так 17 сентября в череде триллеров заметен только афроамериканский «Антебеллум» от продюсеров «Мы» и «Прочь».

24 сентября заметных названий поболе: инди-драма с Джудом Ло «Гнездо», женский боевик с Меган Фокс «Львица», отечественный мульфильм «Белка и Стрелка: Карибская тайна» и отечественный же футбольный байопик с Петровым «Стрельцов».

Впрочем, всерьёз оживёт российский прокат лишь с выходом 1 октября главного кинокомикса этого года «Чудо-женщина 1984» всё тех же «Уорнеров», конкурирующая же диснеевская «Чёрная вдова» отложена на ноябрь, а там, глядишь, и вторая волна, и новые закрытия кинотеатров.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами, надеемся, до октября, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2020 года.



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