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Артемис Фаул: Артемий Артемьевич

Роман КОРНЕЕВ , 13 июня 2020

В этом фильме с самого начала столкнулись три проблемы. С одной стороны все некогда раздольные пост-гаррипоттеровские детско-подростковые франчайзы закончились, зашли в тупик, провалились или всё это в комбинации, в общем, сошли на нет, и даже наиболее аутентичная история про фантастических тварей пребывает, скажем так, пребывает в некотором недоумении, а значит детское кино в целом находится в странном состоянии некоторого противоестественного вакуума, который требует заполнения. А заполнять по-прежнему нечем. По сути, единственные успешные попытки приходятся на диснеевские компьютерно-игровые римейки собственной анимационной классики.

И это вторая проблема, потому что современный «Дисней» это огромная корпорация с тучей отделов, и все они обязаны что-то производить, а не то возникнут неприятные вопросы. И римейками там занимаются одни, комиксами другие. а детской околофантастикой третьи. И вот эти третьи из года в год страшно лажают. Ко всему, тут ещё до кучи прикуплены «Фоксы», у которых тоже был такой отдел, и он тоже регулярно снимал чудовищных «Перси Джексонов» и прочий шлак.

Ну и третий эллемент паззла это личная творческая судьба Кеннета Браны, который вполне симптоматично не сумел закрепиться в числе марвеловских многостаночников, был сослан в основной «Дисней», где достаточно бесславно отработал «Золушку», потом полностью провалил «Восточный экспресс» и должен был окончательно покинуть здание, но благодаря каким-то невероятным усилиям всё-таки получил последний шанс в отделе детской фантастики, которому уже нечего было терять.

Так появился на свет «Артемис Фаул», осколок ушедшей эпохи долгоиграющих детских франчайзов, когда подобные книжки экранизировали дюжинами каждый год. Это сейчас проект сделали бы среднебюджетным сериалом для «Дисней+», про который бы периодически вспоминали только тематические ютуб-каналы, но в 2017 году такое никому бы не пришло в голову, к тому же права как обычно стремительно истекали (первая попытка написать сценарий вообще пришлась на 2011 год), так что проект получил зелёный свет.

Чтобы тут же упасть на самое дно производственного ада. Всё по классике, последовательные срывы сроков, тизеры, которые ничего не объясняли и никого не привлекали, возмущённые сменой расы у Домового Дворецки фанаты книжки (ну, если таковые существуют), в последний момент впихнутый в сюжет папаша Артемис Фаул-старший в исполнении Колина Фарелла (это, кажется, заявка на Книгу Гиннесса, поскольку случилось это уже в начале 2020 года, то есть через три года после начала съёмок), в конце концов фильм умудрился попасть под каток коронавирусного закрытия конотеатров, став единственным диснеевским релизом, которые решили не переносить с весны на лето-осень, а всё-таки бросить в топку оставшегося почти без контента онлайн-стриминга.

То есть в некотором смысле достаточно прочитать всю эту печальную предысторию, чтобы фильм не смотреть вовсе. Но мы всё-таки ребята частные, и не пишем рецензий на то, что не смотрели (хотя, в нашей практике почти не было случаев, чтобы собственно просмотр бы привёл к лучшим ощущениям, что были заготовлены предварительно), так что давайте всё-таки дадим Кеннету Бране шанс. А что в кинотеатр ходить не надо, так мы уже и привыкли, за время карантина.

Итак, в ядре планеты живут эльфы, гномы, тролли, пикси, внезапно кентавры, гоблины и прочая ирландская живность. При помощи особой уличной техномагии, временных полей, зелёных фонарей они через жерла вулканов регулярно попадают то на итальянскую свадьбу, то в местную тюрьму, но в основном свет клином у них сошёлся вокруг частного владения семейства Фаулов, где Артемис Фаул-младший (гений, миллиардер, филантроп) расследует похищение Артемиса Фаула-старшего (гения, миллиардера, филантропа) таинственной фигурой с пониженной социальной ответственностью. Расследование быстро приводит его в подвал, где хранятся уворованные по всему миру артефакты (семейка — ещё и самозваные криминальные гении), а также Самый Главный Артефакт под названием Акулус (он же Акулос), вокруг которого и строится весь сюжет.

Одновременно расследование покражи Акулуса занимается эльфийская спецслужба «Лепрекон», которая ищет где угодно, только не в доме Фаулов, котому что хрен его знает, почему. Но стоит туда угодить одной из оперативниц «Лепрекона» Элфи Малой, как тут же все такие — это её папашка потырил Акулус! Срочно всем по постоям стоять, до ветру держаться! В общем после затяжного и явно оставшегося от обрывков ранних сценариев вступления (про школу, гениальность, лови волну, папу на чёрном вертолёте, вот это всё) большую часть фильма состоит из непрерывной беготни то за троллем, то от тролля, прерывающегося на интерлюдии внутри постоянно собачащегося «Лепрекона» во главе с не выходящей из образа М Джуди Денч.

При этом означенная беготня состоит из неловких клиффхэнгеров, богов из машины, никому не нужных, но при этом суперсильных макгаффинов, нелогичных вотэтоповоротов (вроде влючения-выключения магии), анонимных злодеев, безымянных и очень тупых троллей, обещанных, но почему-то ставших сущим пшиком катаклизмов (все так бежали от схлопывающегося купола времени, но в итоге ничего не случилось, вообще ничего, логично, иначе какой смысл было ломать купол). Ну, а завершается всё уходом в закат, как будто всё в порядке, и авторы риеально рассчитывают на успешное продолжение серии.

Продолжения, конечно, не будет, потому что фильм получился донельзя вторичной автопародией, в котором босс-молокосос в костюмчике косплеит радом всю мэрисьюшность на свете, а описанный мир ну настолько нарочито саморазоблачается в процессе, что становится даже интересно, что же там в книжке, неужели всё настолько же глупо? На самом деле нет. Не в смысле, что не настолько глупо, а нет, ни разу не интересно. Так что и хорошо, что фильм не попал в кинотеатры, хоть деньги людям сэкономили.

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