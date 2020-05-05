Рецензия: 3 сезон: Люди как роботы

Роман КОРНЕЕВ , 5 мая 2020

После того как второй сезон «Мира Дикого запада» два года назад завершился полной победой феминизма над здравым смыслом, заведя оригинальную идею в полный тупик, Лизе Джой и Джонатану Нолану оставалось только взорвать всё к чёртовой матери, то есть начать всё с чистого листа.

Кто помнит, парк накрылся медным тазом, роботы разбежались, а живые позавидовали мёртвым зачёркнуто роботам. Сценарный вотэтоповорот, на котором был основан второй сезон, был тупиком с самого начала, и двумя классными, но вставными сценами про индейцев и японцев ничего уже исправить было невозможно. Однако поскольку шоу каким-то чудом всё-таки не закрыли, несмотря на отвратительные рейтинги, то осталось да, полностью менять концепцию. Что и было сделано, вот вам Джесси Пинкман в киберпанковском интерьере, вот вам джеймсбондящаяся Долорес с переодеванием, вот вам славароботам, а вот вам футуристическое общество, где судьба каждого человека предсказана на годы вперёд.

И первую серию Нолан-младший вытащил. Это было свежо, в меру оригинально, красиво и динамично. Но потом киберпанкизированный труп оригинального сериала снова вернулся в тёплые ручки нашей феминистки-авторки, которая тут же принялась махать шашкой Тэнди Ньютон в меру собственного разумения того, как нынче принято снимать про искусственный интеллект, правящий миром. А именно — развозя побольше соплей и, разумеется, побольше мутя и без того мутный сюжет.

Долорес плодятся, как кролики, мужские шовинистические персонажи ведут себя как тряпки, при этом максимально шаблонные тряпки, по кругу жующие самокопательские мысли о собственной слабости и периодически кидающие близлежащую тётку. А если нет, то делающие исключительно то, что им скажет эцсамая близлежащая тётка, за что каждый из них обязательно поплатится по ходу пьесы.

Джонатан Нолан при этом, видимо, расчехлил всё недосказанное в «Подозреваемом», начиная со спецэффектов и заканчивая персонажами. Противостояние двух созданных одним и тем же гениальным инженером машин, предназначенных для слежки за всем и вся и выуживаения за ушко антисоциальных типов во имя всеобщего блага? Нет, не слышал. Количество концептуальных совпадений считать случайностью просто рука не поворачивается.

При этом большинство старых персонажей, которые своим ходом дожили из предыдущих сезонов, попросту не знает, куда деть руки. Бернард задумчиво хмурится, Стаббс талантливо ищется под мышками, Эд Харрис ходит весь в белом и бьётся в падучей, Шарлотта изображает Мэри Сью (хотя её роль тут отведена Долорес, упс, спойлер), Тэнди Ньютон, как уже было сказано, машет шашкой. Вклад каждого из них в сюжет — ноль без палочки. Да что там новые герои, персонаж Аарона Пола тоже по сути сюжету не нужен, равно как и Венсан Кассель со своим носом. Креативный заход на революцию под лёгкие аллюзии на «Матрицу» и, разумеется, «Терминатора» тоже не канает, хотя они всё равно лучше неловких и совершенно вставных эпизодов из «Мира дикого фашизма» и внезапных покатушек на лошадях. По сути, удивляет тут только упорное нежелание HBO уже закруглиться — шоу всё-таки продлено на четвёртый сезон.