  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Мир Дикого запада

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [7]

Рецензия: 3 сезон: Люди как роботы

Роман КОРНЕЕВ, 5 мая 2020
Рецензия

После того как второй сезон «Мира Дикого запада» два года назад завершился полной победой феминизма над здравым смыслом, заведя оригинальную идею в полный тупик, Лизе Джой и Джонатану Нолану оставалось только взорвать всё к чёртовой матери, то есть начать всё с чистого листа.

Кто помнит, парк накрылся медным тазом, роботы разбежались, а живые позавидовали мёртвым зачёркнуто роботам. Сценарный вотэтоповорот, на котором был основан второй сезон, был тупиком с самого начала, и двумя классными, но вставными сценами про индейцев и японцев ничего уже исправить было невозможно. Однако поскольку шоу каким-то чудом всё-таки не закрыли, несмотря на отвратительные рейтинги, то осталось да, полностью менять концепцию. Что и было сделано, вот вам Джесси Пинкман в киберпанковском интерьере, вот вам джеймсбондящаяся Долорес с переодеванием, вот вам славароботам, а вот вам футуристическое общество, где судьба каждого человека предсказана на годы вперёд.

И первую серию Нолан-младший вытащил. Это было свежо, в меру оригинально, красиво и динамично. Но потом киберпанкизированный труп оригинального сериала снова вернулся в тёплые ручки нашей феминистки-авторки, которая тут же принялась махать шашкой Тэнди Ньютон в меру собственного разумения того, как нынче принято снимать про искусственный интеллект, правящий миром. А именно — развозя побольше соплей и, разумеется, побольше мутя и без того мутный сюжет.

Мир Дикого запада

Долорес плодятся, как кролики, мужские шовинистические персонажи ведут себя как тряпки, при этом максимально шаблонные тряпки, по кругу жующие самокопательские мысли о собственной слабости и периодически кидающие близлежащую тётку. А если нет, то делающие исключительно то, что им скажет эцсамая близлежащая тётка, за что каждый из них обязательно поплатится по ходу пьесы.

Джонатан Нолан при этом, видимо, расчехлил всё недосказанное в «Подозреваемом», начиная со спецэффектов и заканчивая персонажами. Противостояние двух созданных одним и тем же гениальным инженером машин, предназначенных для слежки за всем и вся и выуживаения за ушко антисоциальных типов во имя всеобщего блага? Нет, не слышал. Количество концептуальных совпадений считать случайностью просто рука не поворачивается.

При этом большинство старых персонажей, которые своим ходом дожили из предыдущих сезонов, попросту не знает, куда деть руки. Бернард задумчиво хмурится, Стаббс талантливо ищется под мышками, Эд Харрис ходит весь в белом и бьётся в падучей, Шарлотта изображает Мэри Сью (хотя её роль тут отведена Долорес, упс, спойлер), Тэнди Ньютон, как уже было сказано, машет шашкой. Вклад каждого из них в сюжет — ноль без палочки. Да что там новые герои, персонаж Аарона Пола тоже по сути сюжету не нужен, равно как и Венсан Кассель со своим носом. Креативный заход на революцию под лёгкие аллюзии на «Матрицу» и, разумеется, «Терминатора» тоже не канает, хотя они всё равно лучше неловких и совершенно вставных эпизодов из «Мира дикого фашизма» и внезапных покатушек на лошадях. По сути, удивляет тут только упорное нежелание HBO уже закруглиться — шоу всё-таки продлено на четвёртый сезон.

Мир Дикого запада

Ссылки по теме:
Рецензия » Войны клонов Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Рецензия » Воспитание людей Гоша БЕРЛИНСКИЙ

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: Мир Дикого запада
Оригинальное название: Westworld
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Сериалы » Приключенческие
        ... » Триллеры
        ... » Фантастические
О сериале "Мир Дикого запада":

Сериальный римейк одноимённого фильма Майкла Крайтона, вышедшего в 1973 году и рассказывавшего о футуристическом парке развлечений в тематике Дикого Запада, населённом андроидами.

Создатель, продюсер, сценарист и режиссёр пилота: Джонатан Нолан.

В ролях: Энтони Хопкинс, Эван Рейчел Вуд, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Бен Барнс.

Рецензия на второй сезон

Рецензия на первый сезон

На главную | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
ЭвакуацияСпутникТоп Ган: МэверикДушаНа связиНе время умиратьПила: СпиральМиньоны: Грювитация
Недавние громкие новинки:
Плохие парни навсегдаМир Дикого западаСпутникБладшотОчень странные делаДжентльменыЛучше звоните СолуСоник в кино

Ролики в разделе "Сериалы":
Байки из Петли VR-ролик
Экспансия Промо-ролик 3
Великая Русский трейлер
» Трейлер
Заговор против Америки Анонс
» Трейлер
Голливуд Трейлер
Разрабы Трейлер
Мир Дикого запада 3 сезон, интервью
Я знаю, что это правда Русский трейлер
Великая Русский тизер-трейлер
Очень странные дела Ролик об озвучании
Мир Дикого запада 3 сезон, саундтрек
Байки из Петли Музыкальный ролик
Рик и Морти Спецвыпуск "Самурай и сёгун"
  
Новые трейлеры:
Губка Боб в бегах Тизер
Ассистент звезды Онлайн-трейлер
Байки из Петли VR-ролик
Плохие парни навсегда Альтернативная концовка
Экспансия Промо-ролик 3
Дожить до утра Русский трейлер
Неизбранные дороги Русский онлайн-трейлер
Великая Русский трейлер
Эвакуация О съёмках 2
Великая Трейлер
Бумеранг Трейлер
Заговор против Америки Анонс
» Трейлер
Безупречный Отрывок 3
» Отрывок 2
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 июнь июль август сентябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Мир Дикого запада:

Мир Дикого запада
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 65
трейлеры: 28

Рецензии и обзоры

Мир Дикого запада: 3 сезон: Люди как роботы
Поначалу сезон про киберпанк смотрится свежо, но потом авторы снова начинают развозить сопли и мутить и без того мутный сюжет

Фея: Ангел Ф
Меликян разрушает буквально каждую свою сюжетную линию, причём иногда сознательно, а иногда просто потому что контекст не тот

Заговор против Америки: Неактуальная повестка
Экранизация сохранила самое слабое место книги — финальное чудо, которое останавливает «Заговор» там, где «Человек в высоком замке» едва начинался

Неизбранные дороги: Дороги, которые не выбрал Лео
Бардем талантливо пускает слезу в каждой первой сцене, создавая полное ощущение, что он провёл таким овощем всю жизнь

Родина: 8 сезон: Штирлиц прошёл по коридору
Это же Кэрри, она им щас всем задаст, и это же Саул, он своих не сдаёт, а это вечно небритый Громов, он тащит барышню в bolshoy theatre
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Губка Боб в бегах, SpongeBob Movie: Sponge on the Run
» Тизер

Ассистент звезды, High Note
» Онлайн-трейлер

2 мая, суббота

Байки из Петли, Tales from the Loop
» VR-ролик

1 мая, пятница

Плохие парни навсегда, Bad Boys For Life
» Альтернативная концовка

29 апреля, среда

Лучшие комментарии:
Разрабы : Мда уж | BadGary
Что я могу сказать про этот фильм. Изюминка в идее есть, но в остальном фильм нудный. Актеры, за редким исключением - дрова... далее

28 апреля, вторник
Трейлеры, кадры, постеры:

Экспансия, Expanse
» Промо-ролик 3

Дожить до утра, Survive the Night
» Русский трейлер

26 апреля, воскресенье

Неизбранные дороги, Roads Not Taken
постеров: +1
» Русский онлайн-трейлер

Великая, Great
» Русский трейлер
» Трейлер

Эвакуация, Extraction
» О съёмках 2

22 апреля, среда

Бумеранг
» Трейлер

Заговор против Америки, Plot Against America new
постеров: 2, кадров: 8
» Трейлер
» Анонс

Безупречный, Bad Education
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
» Промо-ролик

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Мир Дикого запада», 3 сезон, отзыв . «Фея», отзыв . «Разрабы», отзыв . «Неизбранные дороги», отзыв . «Ритм-секция», отзыв . «Эвакуация», отзыв . «Байки из Петли», отзыв . «Заговор против Америки», отзыв . «Родина», финал, отзыв . «Лучше звоните Солу», 5 сезон . Сериал «И повсюду тлеют пожары», отзыв . «Спутник», рецензия . «Безупречный», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Бладшот", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " "
Новинки кино 2020: "Душа", "Довод", "Мулан", "Чудо-женщина 1984", "Вратарь галактики", "Тихое место 2", "Kingsman: Начало", "На связи", "Чёрная Вдова"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   