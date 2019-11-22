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Аванпост:

Аванпост: Битва за Киров

Роман КОРНЕЕВ, 22 ноября 2019
Статьи » Рецензия Фантастика
 
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Отечественная фантастика по факту — это очень простой жанр, если ты видел один фильм, ты видел их все, более того, если ты видел какие-нибудь «Танцы насмерть», то ты их видел ещё и с самой плохой стороны. Дешёвая постановка, при этом максимально массированные и аляповатые спецэффекты без малейшей попытки сконцентрироваться на самом простом, на чём как раз нет смысла экономить — на героях, обязательный винегрет из всех подряд жанров, снятых так, будто до тебя никто ничего не снимал, одни и те же актёры в одних и тех же ролях по кругу, и так далее, и так далее. При этом понятно, что бывают фильмы лучше и хуже, оригинальнее и банальнее, бывают удачи с трейлером, с одним или двумя актёрами, более или менее приличный визуал, а бывает полный шлак начиная с постера и заканчивая финальной песней. Но в общем и целом это всегда нечто среднее.

При этом кто-то пытается и проваливается, кто-то тупо пилит госбабло, но прорывом с годами тут и не пахнет, если не вспоминать про считанные проекты с массированным вливанием телевизионной рекламы, которые формально выполняют для нашего Минкульта планы на сборы российского кино, не считаясь с затратами. А поскольку в конечном счёте зрителя не обманешь, то в отсутствие массированной пиар-компании всё это вообще никому не нужно вне зависимости от реального качества, так что пустые залы на выходе очередного отечественного фантастического боевика уже никого не удивляют, сколько заокеанские релизы не двигай по календарю.

О чём вспоминаешь, глядя на трейлер «Аванпоста»? «Параграф 78» в лучшем случае. В худшем — «Обитаемый остров». «Аванпост» разве что не попилили на две серии. А так всё то же — визуальный ряд, знакомые (иногда до боли) лица, рандомные анонимусы за кадром, упор на самую слабую сторону — спецэффекты, и полная невнятица в истории, которая почему-то даже в официальном синопсисе остаётся максимально мутной, тёмной и непонятной. Это что? Боевик, постапокал, антиутопия, киберпанк, отечественный клон «Битвы за Лос-Анджелес» или «Войны миров Z», что?

Аванпост

На этот вопрос не даёт внятного ответа и собственно просмотр. Если вначале мы видим достаточно забавную киберпанковскую Москву, которая потом всё равно заканчивается ничем, то потом всё надолго уходит в околовоенную длинноту от никогда не служивших сценаристов (что слышно буквально в каждом диалоге), потом переходит в фазу монотонных зомбо-пострелушек в хтонически-абстрактом Кирове, а завершается вообще «Прометеем» со всеми его слабостями в виде безумного пафоса и голых Инженеров, который в существующем виде и в оригинале никому не нужен, не то что в виде убогого клона.

Но погодите, в трейлере не было никакого «Прометея»! Такое впечатление, что авторы сами не понимали всю дорогу, что они такое снимают, и в процессе досъёмок и пересъёмок меняли глобальный сюжет в угоду свежим идеям. То есть сначала был аванпост, потом к нему спереди присобачили мусульманизированную киберпанк-Москву (причём пресловутые дроны как помаячили секунду на фоне ягодиц Чадова, так и пропали с концами), в неё уже имплантировали куцую и ни к чему в итоге не ведущую роматическую линию Лукерьи Ильяшенко, в неё уже имплантировали двух коней в пальто, а аванпост в итоге остался сам по себе, такой вот рандомный проходной двор для вообще всех главгероев. Хотят прилетают, хотят улетают, хотят мысли читают, хотят рыбу заворачивают.

При этом враг остаётся максимально аморфным, тупым и, одновременно, вопиющим ОП. То есть он когда надо уничтожает танковые колонны, а когда надо — не может три несчастных коробочки остановить. Когда надо — он контролирует сотни миллионов тел, когда надо — он спокойно выходит в окно. Удобно. Это же касается и всех без исключения главных героев — без них мужики в пальто ничего не могут, но и с ними мужики в пальто ничего толком не могут. Зачем выжили вне тени луны пресловутые миллионы — нам вообще не говорят. Если изначально тень луны вообще не предполагалась, то почему пресловутые зомбаки тогда не были также самоуничтожены? И если они не были уничтожены, почему им хватает ума только шмалять без разбора, а хотя бы надеть броник они не догадываются. Или идти не пешком. Или греться не у костра, а в рядом стоящем доме. Хотя ракеты они как-то запускают. В общем, каша в логике и действий, и мотивов, и просто в механике работы этой вселенной

Аванпост

При этом не сказать чтобы авторы не старались. Некоторые персонажи обладают своей харизмой (та самая брутальная Лукерья), почти не орут, у некоторых есть даже любопытный внутренний конфликт (история с отцом), есть пара занятных диалогов и вотэтоповоротов. Визуальных находок для такого бюджета даже много, правда все они про разное, и в одну картину укладываться даже не пытаются. И та же проблема с сюжетом. Только наметившиеся интересные линии тут же сливают, одних персонажей против их воли заставляют вести себя противоестественно (как сделали с героем Фёдорова), небанальные и даже философские вопросы про зомби-которые-не-зомби отбрасывают со словами «мне пофигу теперь, кто они», зачем-то вся время скатываются к вставному и невтемному сексу, а уж в конце, когда начинается беготня с топором, тут вообще пасует не только логика, сколько банальная арифметика.

ДОлжны были прилететь завтра, а прилетели сегодня. Сколько их там было по тексту, 10 миллионов? Сколько надо было бегать с топором, чтобы всё это обежать? И никакой защиты от дурака? Там же было выше сказано, «перейдёт в режим», топора в руках для активации такого режима для этого недостаточно, что ли?

Ну и да, только что детишек спокойно валили, а тут нате, одумались. Как удобно.

В общем, нам не показали в итоге только один, самый естественный для такого синопсиса жанр — «Битву за Лос-Анджелес», то есть военно-морскую войнушку с инопланетным противником. Потому что вот эта дурная пальба в окно это что угодно, только не нечто подобное. Зато нам показали атаку зомбо-медведей. Этим кино и запомнится.

Любите кино.

Аванпост

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Аванпост:

Аванпост
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 2


Афиша

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Афиша кино

Аванпост
Визуальных находок для такого бюджета даже много, правда они в одну картину укладываться даже не пытаются. Некоторые персонажи обладают своей харизмой, однако наметившиеся интересные линии тут же сливают

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