Рецензия: 3 сезон: Мир Адама и мир Евы

Роман КОРНЕЕВ , 5 июля 2020

Несмотря на общую цельность, «Тьма» — это не один сериал, а три разных сериала, пусть и объединённых общими героями и сюжетом. Если первый сезон напрямую конкурировал с «Очень странными делами» за звание лучшей подростковой фантастики, то уже второй сезон, введя в сюжет множество взрослых версий тех же персонажей, совершенно таковым быть перестал, зато разом превратился в самый сложносочинённый фильм о перемещениях во времени всех времён, разом переплюнув несчастные три временных линии оригинала. Масштабы выросли, легендарная база расширилась, «сик мундус», Адам, Ной и Ева, многочисленные Йонасы и смерть Марты, всё это заставляло фанатов рисовать сложнейшие схемы перемещений во времени, разнообразные версии историй Миккеля и Ульриха, Магнуса и Бартоша, обсуждать самые ранние и самые поздние эпизоды на расширившейся временной шкале, а также банально выяснять кто есть кто — учитывая количество разновозрастных персонажей (некоторых по 4 штуки) это было непросто само по себе. А уж от обилия имён после двухлетнего перерыва буквально звенело в ушах. Александр? Элизабет? Петер? Это кто? А, вот кто!

Когда же в конце второго сезона авторы заявили о существовании не только временных линий, но и параллельных вселенных, сразу стало понятно, что третий сезон либо переплюнет всё ранее снятое, либо авторы окончательно запутаются в свои построениях. Либо и то, и другое одновременно. К счастью, по плану теперь перерыв был годичным (по традиции, следующий сезон выходит в тот день, на который в предыдущем сезоне приходилось начало сюжета), и зрителям не пришлось ещё раз пересматривать всё с самого начала, чтобы вспомнить хотя бы приблизительно, кто на ком стоял. А вот что пришлось, так это свыкнуться с очередной сменой жанра.

Теперь вместо таинственного Адама и противостоящей ему Евы мир Виндена управляем законами взаимодействия двух параллельных миров, в одном из которых Йонас убивает Марту, а в другом Йонас вообще не рождается, зато Марта убивает Йонаса (не спрашивайте). Так идеальная пара первого сезона превращает этот мир «частиц бога» и рукотворных концов света из замкнутой петли в витиевато сплетённый узел, который многие пытаются разрушить, но тем самым только ещё туже его затягивают, олицетворением чего становится таинственная троица, которая с первой серии начинает мочить персонажей налево и направо.

А поскольку реальности быстро начинают плодиться по мере этих самых смертей (тут вообще можно умереть и не умереть одновременно, и только Йонас вешается буквально через эпизод, и всё без толку), то третий сезон быстро превращается в сложный клубок из самоповторов и объяснялок, которые ничего не объясняют, потому что ты уже просто не помнишь, к чему была та или иная отсылка. И лишь под конец серии же обязательно идёт вставной музыкальный клип из нарезки кадров впроброс, который как раз умудряется объяснять куда лучше и безо всяких слов.

Времён, реальностей, персонажей, возрастов персонажей, версий возрастов персонажей тут становится так много, что из них можно было снять не один, а сразу несколько сезонов, однако авторы словно чувствуют, что зашли в тупик, и даже в рамках достаточно плотного монтажа бесконечно повторяют один и тот же заход — очередной Йонас в очередной раз встречает очередную Марту, и Марта Йонасу или Йонас Марте объясняет, как спасти мир. Или Регина Ульриху, или Клаудия Бартошу, в любой возможной комбинации. И все всем сразу верят. Что? Ты только что проклинал Еву, что она тебя обманула, а тут приходит Марта и ты снова ей веришь? Почему? И если бы финальных сезонов было бы несколько, это всё окончательно навязло бы в зубах.

Но поскольку авторы держат себя в руках, то вместо очередной череды случайных встреч на последних двух сериях в ход идёт тяжёлая артиллерия, и мы вновь вспоминаем про Часовщика и то, откуда есть пошли перемещения во времени. И внезапно оказывается, что объяснить всё возможно, и довольно доходчиво, узел разрубить возможно, и довольно по-нолановски, помирить Йонаса и Марту возможно, и в конце все обнимаются. Так самый запутанный из сезонов «Тьмы» заканчивается совершенно логично и совершенно понятно, и авторы сумели выпутаться из собственных построений, вот такие они молодцы.