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Премьеры августа: «Неистовый», «Агент Ева», «Вратарь Галактики», «Новые мутанты»

Роман КОРНЕЕВ, 1 августа 2020
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Премьеры августа: Вратарь Галактики

Август традиционно один из самых скромных месяцев года в плане громких премьер, однако в этом году ему выдалось открывать прокат после почти полугодового ковидного локдауна, что привлекает к вновь открывающейся рубрике премьер месяца особое внимание. Не секрет, что открываться кинопрокату практически нечем, всё хоть сколько-нибудь значимое перенесено на осень или даже следующий год, а два главных кандидата на открытие «Мулан» и «Довод» в последний момент отложены до более полноценного старта кинопроката (и у нас, и по миру кинотеатры заработали лишь частично), так что основной репертуар составят формальные релизы того, что уже и так шло в онлайне или в немногих вновь пооткрывавшихся везде драйв-инах, из числа же настоящих премьер большинство фильмов ещё до пандемии были неоднократно отложены, что намекает на качество предлагаемого зрителям материала, плюс какое-то количество релизов предоставили наши киноделы. Впрочем, обо всём по порядку.

1 августа, в субботу, когда начинают полноценно работать пока только кинотеатры столичного региона, в прокат формально выходят, а на деле сто лет как доступны зрителю «Мой шпион», «Побег из Претории» и отечественная «Фея», к которым присоединились отечественная же комедия «Хэппи-энд» (словарно этот англицизм по-русски пишется иначе, но какая авторам разница) и немецкое семейное кино про собачку «Лесси. Возвращение домой». Лидерами же проката окажутся два первых фильма, которые уже и без того третью неделю возглавляют крошечный ковидный прокат.

6 августа полноценных премьер четверга также не случится, несмотря на формальное обилие новинок, по сути, хоть сколько-нибудь только заметен исключительно триллер «Неистовый» с Расселом Кроу в роли сорвавшегося с катушек водителя, разобидевшегося на гудок в бампер на светофоре. Из числа второстепенных релизов упомянем мелодраму «Секрет» с Кэти Холмс, хоррор «Страшные истории, рассказанные на ночь» и сложносочинённый костюмный артхаус «В ожидании варваров» с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном.

13 августа, наконец, по плану должен был стартовать полноценный прокат, но, повторимся, «Довод» Криса Нолана был перенесён на сентябрь (и может быть перенесён ещё), и вместо него будет выпущено в повторный прокат «Начало», впрочем, подобные перевыпуски у нас никогда не были популярны. Главными же премьерами станут вполне доступные онлайн «Форпост», «Думай, как собака» и «Киллер по вызову».

20 августа настоящие премьеры всё-таки начнутся (пусть и без исчезнувшей в неизвестном направлении «Мулан»), а именно, выходит в прокат целая череда женских фильмов. Непонятно, в чём задумка прокатчиков, но загибайте пальцы: женский боевик «Агент Ева», женский афроамериканский триллер «Антебеллум», женская фэнтэзи-мелодрама «Вечность между нами», женская мелодрама «Ассистент звезды» и отечественный боевик про, опять же, женщину-телохранителя «Тень звезды». Такая вот прокатная рифма. Тут был ещё и женский боевик «Львица», но он всё-таки был в последний момент перенесён на сентябрь.

Ну и наконец 27 августа в ход идут пусть и многострадальные, много раз отложенные, но всё-таки пережившие пандемию тяжеловесы. Для начала это подростковый комикс пострадавшей от покупки «Диснеем» компании «Сони» под названием «Новые мутанты» (в процессе многочисленных переносов фильм успел потерять лэйбл «Люди-Икс», настолько всё плохо).

Далее в прокат выходит отечественная андреасян-фантастика «Вратарь Галактики». Тут даже комментировать нет смысла, фильм уже не первый год пытается выйти в прокат, так что качество результата, как говорится, не оставляет особых шансов.

Ну и завершают прокатный лист лета этого года отечественная комедия «Неадекватные люди 2» (за прошедшие 10 лет карьера Романа Каримова растеряла былой интерес публики) и внезапный сиквел комедийной классики конца восьмидесятых «Билл и Тед» (тут тоже масса вопросов, несмотря на каноничность состава во главе с Киану Ривзом, как бы не повторилась история с сиквелами «Тупого и ещё тупее»).

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до сентября, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2020 года.


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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2020/08/01/premier.shtml
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Рецензии и обзоры

Премьеры августа: «Неистовый», «Агент Ева», «Вратарь Галактики», «Новые мутанты»

Не секрет, что открываться кинопрокату практически нечем, всё хоть сколько-нибудь значимое перенесено на осень или даже следующий год, а два главных кандидата на открытие кинотеатров «Мулан» и «Довод» в последний момент отложены

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