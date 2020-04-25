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Спутник:

Спутник: Фейсхаггер

Роман КОРНЕЕВ, 25 апреля 2020
Статьи » Рецензия Фантастика
 
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Спутник

Бондарчук очень хочет в серьёзную фантастику. Даже не просто серьёзную, а насупленную. Это чувствовалось и в «Обитаемом острове», и в «Притяжении-Вторжении», это же чувствуется и в «Спутнике». И эта напускная серьёзность зачастую идёт против реального жанра фильма, потому что не бьётся в итоге ни с уровнем постановки, ни с уровнем актёров, ни с уровнем режиссуры, вызывая в итоге смех там, где надо плакать, а фейспалм там, где надо смеяться.

Чрезмерное стремление к драматизации совершенно не идёт и самому Бондарчуку как актёру, который как застрял однажды на образе батяни-комбата, так её и тащит, хотя лучшие его роли — парадоксально-комедийные, а ко всему оно передаётся и всей остальной площадке. Изначально «Спутник» сценарно — мелодрама про мальчика в детдоме, а не про надрывную Акиньшину, полупрозрачного космонавта или молодцеватого генерала Генерала в ватнике на босу ногу.

Но нет, весь фильм нам подкладывают трагический музыкальный нарратив на фоне советских интерьеров, но это каждый раз работает против фильма. Только мы заинтересуемся личностью персонажа, как он выдаёт очередной надрывный штамп, только кто-нибудь удачно полупошутит про героизм и начнёт временно быть похожим на живого человека, как тут же выяснится, что он вовсе не шутил.

Спутник

Ну и плюс это же чисто визуально не фантастика, это вполне уже себе традиционный сериал «Чернобыль», со всеми его элементами клюквы, но при этом без малейшего налёта документальности, а потому уже изначально съёмки эти были занятием довольно бессмысленным. То есть и посадку спускаемого аппарата так уже снимали (и у нас, и тем более у них), причём лучше, и про «правительство скрывает» с совершенно антисоветскими «кормлениями» это совершенно не смешно ни как соцпамфлет, ни тем более как апологетика. Как говорится, Баженов, фас.

Добивает историю, конечно, совершенно фейспалмовый «сворачивающийся в трубочку» чужик. Если мы снимаем монстр-муви, то начинать надо с чужого. Пока не нарисуем нормально, даже приступать к съёмкам нельзя, это же азы. Но куда там, у нас же на дворе 2020 год, рендеринг с композингом невероятно дёшевы, главное наснимать побольше сцен с пробежками во дворе и прочими удешевлениями пост-продакшна вроде лоуфай-съёмок через бинокль, через монитор, через тепловизор, через скрытую камеру, через замочную скважину и из подмышки главной героини. Удобно, но не работает.

Мы словно смотрим всю дорогу радиоспектакль по мотивам сценария, а когда нам вдруг наступает время посмотреть кино, то мы такие, это вот этого нам нужно бояться? Глупая, нестрашная, нелепая тварюшка в роли странной смеси самого чужого и желудочного зонда фейсхаггера эцсамого чужого без малейшей попытки задаться вопросом, как оно вообще на корабль попало. Траекторию спускаемого аппарата никто не отслеживал, столкновения никто не видел, на радары в разгар ядерного противостояния не смотрел?

Спутник

С остальным в сценарии авторов «Притяжения-Вторжения» тоже беда. Безымянные персонажи толпами окружают «космонавта», «докторшу», «генерала» и «учёного». Из всех четверых интересна только Акиньшина, да и у той более занятен никак не объяснённый шрам на позвоночнике, нежели странная и мутная история про «утопление». Остальные не интересны вообще ничем. Космонавт — слабовольный мудак в стиле «ой я не знал про сына», генерал — самодовольный мудак с пафосом записного кагебэшника и боевыми навыками джеймсбонда, учёный — просто мудак, чей финальный звонок вообще не вписывается в его остальные поступки, чему удивляется в кадре даже сам Бондарчук.

Про режиссуру и говорить нечего, типичная студенческая короткометражка новичка, которому построили на продюсерские деньги какие-то декорации, нарендерили какие-то спецэффекты, поставили в кадр пару известных актёров, которые в итоге на своё усмотрение произносят пафосные реплики, но которым не веришь, и в поступках которых нет ни малейшего намёка на какие-то там «персонажные арки», «раскрытие героев» и вообще хоть что-нибудь.

В итоге весь фильм ушёл в свисток сцен очередного «кормления», а пацан по факту играет лучше и одет аутентичнее всего остального фильма. Оно и хорошо, что фильм в итоге выше в онлайне, тут по крайней мере перемотка в плейере работает.

Любите кино.

Спутник

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Спутник:

Спутник
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 7
трейлеры: 3


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