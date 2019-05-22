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Аладдин
о фильме: рецензия | кадры: 4 | трейлеры: 15 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Арабская дичь
Главный вопрос к новому «Аладдину» был не по поводу Аладдина. Ну то есть да, зачем вообще все эти бесконечные римейки — какой вопрос. Игровой «Дисней» надолго придумал себе занятие, клепать развесёлые покадровые пересъёмки рисованной анимации в компьютерные спецэффекты, всё лучше, чем очередной «оригинальный» позор вроде «Излома времени», тут хотя бы всё проверено временем. Все правда помнят, что анимационный «Дисней» так и сошёл в итоге на нет, но тут вроде пошли всякие «Моаны», так что диснеевских принцесс на наш век хватит, и играть, и снимать, а там хоть трава не расти. Или же можно начать всё по новой, а что-то и во франшизу сумеет превратиться. В общем, ишак или падишах, без вопросов.
То есть берём Джинни в исполнении доэтосамившегося до голубых слонов Уилла Смита, прибавляем ему парочку главгероев повышенной неузнаваемости, и вуа-ля, получите новый кассовый мюзикл под классическую музыку Алана Менкена. Хотя, пожалуй, мультик таким уж водевилем не смотрелся, реально ощущение, что в игровой версии и песен больше, и они как-то натужнее, и разговоров меньше, и они как-то натужнее, и даже мотивация Джафара такая, знаете ли, более сомнетельная. Если у Шрама в игровом «Короле льве» будет такая же, это будет катастрофа. Впрочем, исполнено, надо отметить, очень даже, в итоге, неплохо, и поскакушки в стиле «Принца Персии» вполне ко двору, и антраша компьютерного джинна нормальные такие, с выходом, и в конце все танцуют, особенно единственный новый персонаж — служанка (которая ок). Только погодите, был вопрос, был же какой-то вопрос. Ах, да!
Режиссёром всего этого балагана (и сценаристом, что небанально, ввиду почти полной добуквенности римейка) вызвался стать не приходящий в себя после череды очередных неудач Гай Ритчи, про которого последнее время только и слышны, что вот уже восемь лет как бродящие по району слухи о «Шерлоке Холмсе 3», но это не точно. Простите мне фанатскую резкость, а я фанат. Сэр, что вы потеряли в этом балагане? Зачем вам это? Что, кроме зелёного доллара, вы нашли для себя в этом проекте? Ни единого кадра, снятого Гаем Ритчи, одним из самых самобытных британских реджи границы девяностых и нулевых, я на экране за мишурой и финтифлюшками, так и не увидел. А очень хотел.
Название фильма: Аладдин
Оригинальное название: Aladdin
Прокат в России фильма "Аладдин": 23 мая 2019 года
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О фильме "Аладдин":
Гай Ритчи переснял классический диснеевский мультфильм 1992 года.
Роль джина озвучивает: Уилл Смит.
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