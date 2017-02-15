Наташа Гусева отмечает юбилей

Сегодня, 15 февраля, исполняется 45 лет кумиру миллионов советских школьников поколения 70х — актрисе Наталье Гусевой.

В 1985 году Наташа Гусева исполнила главную роль в сериале Павла Арсенова «Гостья из будущего» по мотивам цикла повестей Кира Булычёва. Сериал завоевал феноменальную популярность, его повторяли по ТВ раз разом во время каждых школьных каникул и миллионы школьников проводили время у телеэкранов. Культ восхищения большеглазой девочкой из будущего эти школьники 80х, как выяснилось позднее, пронесли с собой и во взрослую жизнь: после появления и развития сначала крупных локальных сетей, а затем и интернета — культурный феномен, названный «алисоманией», проявился заново, вызвав многочисленные интернет-обсуждения и целый бум развития фан-сайтов, посвящённых Алисе Селезнёвой.

В 80-е Наташа Гусева исполнила ещё три роли — в картине «Гонка века» (1986), ещё одной истории про Алису «Лиловый шар» (1987) и фильме студии «Беларусьфильм» «Воля Вселенной» (1988).

После окончания школы Наташа не стала продолжать карьеру в кино, а поступила на факультет биологии Института тонкой химической технологии им. Ломоносова и стала биохимиком.

В 1993 году Наташа Гусева вышла замуж за Дениса Мурашкевича и взяла его фамилию. 14 декабря 1996 года у них родилась дочь Алеся. В 2001 году Наталья и Денис развелись.

Наташа Гусева (теперь уже Мурашкевич) ненадолго вернулась на экраны в 2009 году. В феврале 2009 года вышел отечественный полнометражный мультфильм «День рождения Алисы», в котором Наталья в качестве камео озвучила роль капитана космического корабля. Кроме того, в том же 2009 она появилась в телесериале «Литейный» в роли телеведущей Ирины в серии «Лицо».

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