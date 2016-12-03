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Российское кино установило рекорд по сборам за год, но не по доле зрителей
Новости » Кассовые сборы, 03 декабря 2016, 13:15:53
Кассовые сборы российских фильмов достигли в 2016 году отметки в 8,186 млрд рублей в России + СНГ и превысили результат предыдущего рекордного 2013 года, когда российское кино собрало 8,131 млрд рублей. Об этом сообщает
Значительный вклад в итоговую сумму внёс «Экипаж», который освоил 1,5 млрд рублей в России + СНГ, то есть 18% от всех сборов российских картин. На второй строчке «Иван Царевич и серый волк 3» с кассой 750 млн рублей, на третьем месте — «Жених» с 482 млн рублей. Больше 300 млн рублей также собрали «Дуэлянт», «Ледокол», «Мафия: игра на выживание», «День выборов 2» и «Страна чудес».
Несмотря на рекордные сборы российских фильмов в абсолютных цифрах, в относительных цифрах ситуация другая — доля российского кино по зрителям на данный момент составляет 16,9% в России + СНГ, по сборам — 17,1%. Это больше, чем по итогам прошлого года (15,7% по сборам и 17,2% по зрителям в России + СНГ), но недотягивает до цифр 2013 года (18,4% по сборам и 18,7% по зрителям).
По оценке «Бюллетеня кинопрокатчика», отечественные фильмы до конца года смогут собрать больше 9,2—9,3 млрд рублей. 1 декабря в прокате стартовало «Землетрясение», 22 декабря выходят «Ёлки 5» и ещё ряд приуроченных к новому году релизов, рассчитывающих на новогоднюю кассу. Кроме того, в прокате продолжают находиться «28 панфиловцев», стартовавшие 24 ноября.
Рекордным 2016 год стал и в целом для российского проката. По данным на 27 ноября, кассовые сборы составили 48,480 млрд рублей в России + СНГ. За весь прошлый год отечественный рынок собрал 48,218 млрд рублей.
Напомним, что 2016 год объявлен Годом российского кино, в рамках которого Минкульт привлёк дополнительное финансирование на продвижение отечественной кинопродукции, подавляющая часть которой в настоящее время также финансируется государством по смешанной возвратной и безвозвратной схемам из специального Фонда кино, бюджет которого превышает 7,5 миллиардов рублей в год.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2016/12/03/3668.shtml
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