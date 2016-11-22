Венсан Кассель отмечает 50-летний юбилей

23 ноября исполняется 50 лет известному французскому актёру Венсану Касселю.

Кассель с успехом реализовал себя как в родном французском, так и в голливудском кинематографе. Среди самых известных его работ на родине — «Ненависть», «Квартира», «Багровые реки», «Жанна д’Арк». Венсан Кассель четырежды номинировался на премию Сезар, но получил её лишь однажды — в 2009 году за главную роль в фильме «Враг государства номер 1». В Голливуде за актёром прочно закрепилось амплуа харизматичного отрицательного персонажа. Среди самых заметных голливудских работ актёра — «12 друзей Оушена», «Черный лебедь», «Порок на экспорт» и другие.

С 1999 по 2013 Венсан Кассель был женат на Монике Беллуччи. У пары две дочери — Дэва (2004 года рождения) и Леони (родилась в 2010).

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