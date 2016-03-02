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Comic Con Russia 2017: фоторепортаж

Киноблог » 10 октября 2017, 11:05:04
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Люк Бессон вернётся к экшн-фильмам

Люк Бессон

После провала «Валериана», который не разорил продюсерскую компанию Люка Бессона только потому, что предпродажи прав на прокат по миру заранее превысили расходы на производство, продюсеру, сценаристу и режиссёру ничего не оставалось как вернуться к тому жанру, который для него остаётся успешным — к экшн-боевикам со скромным бюджетом в $25-35 миллионов. А именно, Lionsgate и EuropaCorp в ноябре запускают в производство очередной «именной» фильм Бессона «Анна».

Про сюжет фильма пока ничего не известно, но в главной роли там снимется Саша Лусс, знакомая нам по роли инопланетной принцессы в «Валериане», а звёздный состав включит Хеллен Миррен, Люка Эванса и Киллиана Мёрфи. Дата релиза пока не назначена.

Кроме того, Бессон уже написал сценарий сиквела «Люси» со Скарлетт Йоханссон, которая три года назад при бюджете в сороковник собрала по миру почти полмиллиарда. Теперь EuropaCorp активно занимается разработкой продолжения, хотя дата начала съёмок пока не известна, как и то, вернётся ли Бессон туда в качестве режиссёра.


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