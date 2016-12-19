Джона Хилл и Руни Мара планируют сниматься в фильме Гаса Ван Сента

Джона Хилл и Руни Мара договариваются об участии в фильме Гаса Ван Сента об американском художнике-карикатуристе Джоне Каллахане. В основе проекта автобиографическая книга Каллахана «Не волнуйтесь, он далеко не уйдёт» ("Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot"). Ван Сент мечтал экранизировать её с начала двухтысячных годов.

Жизнь Каллахана до 18 лет была перегружена алкоголем и наркотиками, пока он не попал в автокатастрофу, в результате сделавшую его в 21 год паралитиком. Джон преодолел пристрастие своего организма к саморазрушению и стал художником-карикатуристом, не боящимся затрагивать в своём творчестве такие нелицеприятные темы, как, например, расизм и инвалидность. Работы художника частенько подвергали обструкции и бойкотировали, и не боялись издавать такие журналы, как: "New Yorker", "Penthouse" и "Playboy".

На главную роль в картине подписался чуть ранее Хоакин Феникс, уже снимавшийся в криминальной драме Ван Сента «Умереть во имя» в 1995 году. Роли Джоны Хилла и Руни Мары не указываются.

В производстве фильма принимают участие кинокомпании Anonymous Content и Iconoclast Films. Когда оно начнётся пока не сообщается.

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