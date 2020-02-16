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Соник в кино:

Соник в кино: Мёртвый бассейн

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 16 февраля 2020
Статьи » Рецензия Фильм-детям
Отзывы: [2]
 
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У «Соника в кино» была всего одна задача: не быть стерильным, как «Детектив Пикачу». Ему можно было получиться как хорошим, так и очень плохим, и в каком-то смысле история с перерисовкой морды, которая пошла на мемы, сыграла только на руку. Для игрового фильма про Соника — в принципе уже большое достижение быть разобранным на идиотские шутки.

Но потом оказалось, что лучше бы они оставили прежнюю морду. Было бы за что ненавидеть это кино. То есть испытывать к нему хоть какие-то чувства. Тим Миллер, который разрабатывал и продюсировал экранизацию, теперь, после «Терминатора» и такого «Соника» — уже точно не гарантия чего-либо, хотя его «Дэдпул» — здесь один из источников вдохновения.

Экранный Соник — это Дэдпул без страпонов. Неумолкающий, гиперактивный, неуязвимый супергерой, который хочет попробовать всё, быстро начинает скучать и плохо понимает нравы людей. Он незаметно стебётся над всеми, придумывает дурацкие имена и максимально назойлив. Но при этом он, типа, плюшевый и смешной. В реальности это невыносимый, неостроумный 10-летний ребёнок и не находящийся в гармонии с лайв-картинкой мультяшный персонаж. Лучше смурфов, но хуже Пикачу.

Sonic the Hedgehog

Потом этого Соника помещают в проверенную концепцию «необычное существо в тихой американской провинции», где доброго, милого инопланетянина, то есть Могучих рейнджеров, то есть Стального гиганта, то есть девочку Одиннадцать, то есть Соника, преследует злой, одержимый человек, который хочет его поймать и отправить в лабораторию. А местные жители скрывают инопланетянина и пытаются помочь ему убраться с этой планеты.

Что ещё хуже — у фильма не получается даже внятно пересказать спилберговский сюжет. Вместо равномерной истории тут прогон по ключевым ивентам, как по списку, по которому проходят Соник и его земной друг Вачовски. Причём список последних дел (который в дубляже назвали «ластовый список») как идея — это тоже клише.

Соник и Вачовски превращаются в лучших друзей за одну ночь, пережив одну погоню, потом без адекватной мотивации надравшись в баре и напоследок нежно помассировав ушибы в отеле. Это могла быть смешная история любви, если бы у авторов нашлось хоть немного самоиронии. Или смелости, поскольку на следующий день герои с чувством рассказывают на крыше небоскрёба, как они любят друг друга, и какое большое, яркое, интересное приключение они пережили за полчаса хронометража. Приключение, которого не было.

Sonic the Hedgehog

Всё лучшее в «Сонике» кратковременно, фрагментарно и частично украдено. Когда Соник уклоняется от роя ракет — это красиво, но в первую очередь лишь потому, что картинка целиком похожа на стильный трёхмерный мультфильм. Когда Соник быстро завершает драку в баре — это тоже эффектно, но это наглая копия известной сцены Ртути из «Дней минувшего будущего», и кажется, даже шутки там те же. Это не отсылка, а именно подражание, потому что потом приём повторяется ещё несколько раз. Понятно, что Соник и Ртуть — в каком-то смысле одинаковые персонажи, но даже когда Сингер повторял эту сцену в «Люди Икс: Апокалипсис», она уже не работала. Хотя была в два раза дороже. Это тот случай, когда концепт настолько хорошо сработал, что любые попытки его повторить будут душными и скучными. А «Соник» вдобавок даже не пытается его переосмысливать — он повторяет Сингера в лоб.

Такое кино не мог спасти Джим Кэрри. Даже если бы он чаще выбирался из своего трейлера, где проводит половину фильма. Даже если бы ему написали хорошие шутки, чтобы он не занимался только кривлянием. Даже если бы его персонажа раскрыли хоть насколько-то. Хотя бы на уровне «Лемони Сникета». Даже если бы Джим Кэрри продал душу дьяволу, чтобы эта роль стала для него лучшей, как он это сделал в «Шучу».

Все его реплики проспойлерены. В кино — лишь расширенные версии сцен, которые были в трейлерах. Но даже трейлеры лгут: один из первых официальных кадров, который был и в первом ролике, тот самый, где классический лысый Доктор Роботник надевает очки на фоне Планеты грибов — это послетитровая сцена. И это лучшая сцена в фильме вообще. Самая оригинальная и необычная — и это тизер к следующему фильму. Весь фильм — как один тизер. К тому, чего не будет. Потому что это так не работает, но даже миллион неудачных примеров не может разубедить Голливуд, что их безопасные пути в девяти случаях из десяти приводят к провалу.

Любите кино.

Sonic the Hedgehog

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 BadGary
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Ещё один ненужный фильм, с уже ненужным компутерным героем. Я понимаю бы его сделки хорошо прорисованным бруталом и замутили бы нормальный сюжет, а тут очередная поделка в виде пасхального кролика которого поменяли на голубого ёжика. Да и человекообразный такое чувство что только от кролика избавился и на ежа наступил... далее

Остальные отзывы: [ 2 ]
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Соник в кино:

Соник в кино
постеры фильма: 5
кадры из фильма: 3
трейлеры: 11

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Афиша

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