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Новинки марта: «Вперёд», «Бладшот», «Тихое место 2», «Мулан»

Роман КОРНЕЕВ, 4 марта 2020
Статьи » Анонс Премьеры

Тихое место 2

Мартовский прокат обычно самый горячий за пределами майско-летнего сезона, однако в этом году под давлением наступающего коронавируса и март, и идущий за ним апрель оказались полупустыми, поскольку все, кто мог перенести свои релизы на более позднее время, с удовольствием это сделали. Однако у нас в стране всегда есть в рукаве запасные варианты в лице отечественных премьер, впрочем, на главную роль они в этом сезоне больше не претендуют, зрителям хватило «Холопа» и «Льда 2», основным участником забега вновь будет «Дисней», причём в кои-то веки не с комиксами, они остались конкурентам.

А именно, пятидневный уикенд, который начинается в этом году 5 марта, пройдёт в тени пиксаровской анимации. «Вперёд» покуда не выглядит каким-то прорывом, но на безрыбье и подростковое роуд-муви в фэнтэзийном мире — вполне себе заметный хит, истинные же ценители «Пиксара» ждут летнего релиза «Душа».

В качестве тематической женской альтернативы заокеанскому мультику на той же неделе отечественный Минкульт выкатил целый воз релизов разной степени ненужности: мелодрама с Милошем Биковичем («Холоп») «Отель "Белград"», комедийный мелодраматический альманах «Очень женские истории» и спортивный байопик «Один вдох».

Но куда интереснее заокеанский взгляд на женское освободительное движение: Элизабет Мосс в феминистическом триллере «Человек-невидимка». Впрочем, на этом с тематикой женских триллеров прокатная сетка марта не заканчивает, но об этом позже.

Не женский, но остросоциальный триллер на неделе также имеется: «Остров фантазий» остался марту от февраля, осталось понять, стоило ли оно того и соберёт ли фильм хоть что-нибудь.

Пока же мы вернёмся к комиксам, знамя которых традиционно подхватывает «альтернативный дисней» наших дней, а именно, «Сони» представляет Вина Дизеля в околофантастическом боевике «Бладшот», который выходит в прокат 12 марта.

Ну, и альтернативой комиксу послужит ужастик «Кукла 2», если есть желающие на подобного рода жанр.

И лишь 19 марта наступает время тому самому самому женскому ужастику, а именно второй части успешного теперь уже франчайза «Тихое место 2», постапокалиптические приключения дружной семейки во главе с Эмили Блант продолжаются.

Что же касается детской аудитории, то сначала ему предлагают посмотреть очередную часть франшизы «Тролли», но если каникулярных детишек у нас не разгонят к тому моменту из закрытых на карантин кинотеатров, как это уже случилось в Китае, Южной Корее и Италии, то им предложат выходящий 26 марта игровой и потому страшно насупленный очередной римейк диснеевской классики «Мулан». Из сюжета убрали дракончика и несчастного генерала, чем-то не угодившего феминисткам, зато оставили массу превозмогания, чем удивили даже знатоков китайского высокого штиля, в котором сюжет не так давно экранизировали для собственно зрителей Поднебесной. Которой всё равно не до того, там и так очередь своих релизов, которые только и ждут разрешения на старт после двух месяцев локдауна, принёсших индустрии чудовищные убытки в $2 млрд.

Впрочем, у нас это не единственный детский релиз недели, кроме того стартует перенесённая аж с января комедия с Дэйвом Батистой «Мой шпион».

Ну и наконец тут выходит совершенно неуместная по сезону спортивная драма со Светланой Ходченковой «На острие».

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до апреля, откуда героически и скоропостижно сбежал от коронавируса куда подальше на ноябрь Джеймс Бонд и его «Не время умирать», за всеми прочими изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2020 года.


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