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Крид 2:

Крид 2: Рокки против Драго 2

Никита КОМАРОВ, 12 января 2019
Статьи » Рецензия Спорт
 
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Триумфально возрождать франчайз — дело одно, работать дальше на этом фундаменте — совсем другое, особенно когда этим занимаются разные люди. Когда даже в кадре суть вещей сводится к появлению свежей крови и самоутверждению и восхождению на условный Олимп одного человека, сам материал в максимальной степени диктует, как и с каким настроем он преподносится. Три года назад «Крид» стал таким приятным сюрпризом именно потому, что хотел удивить, нёс в себе горящий личный энтузиазм; «Пойдём и покажем им, что мы можем» было ясной, заразительной мотивацией по обе стороны камеры. В «Криде 2» все успокоились, всё на своих местах, и его основа куда менее энергична: что дальше?

Даже если бы Райан Куглер не ушёл творить историю с «Марвелом», сумел ли бы он повторно вложиться и сделать стимулирующий сиквел — вопрос открытый. По факту, так или иначе, режиссёрское кресло перешло к Стивену Кейплу-младшему, который, как и его предшественник, начал с собственных независимых драм, но, в отличие от него, не был причастен здесь к сценарию, вернувшемуся к Сталлоне. Результат, как можно было ожидать, приглушает сам себя: круг почёта как контрактная работа.

Три расставленных по углам боксёрских матча формируют траекторию: Крид должен подтвердить своё превосходство, потерпеть страшное поражение, вновь пробиться наверх. Путь настолько знакомый, что законченная история чувствуется в нём ещё до того, как начинается. Уместно, что и персонажи, и населяемый ими фильм одержимы историей, и эта одержимость в равной степени вызывает резонанс и сковывает. Да, прошло уже почти полвека, а старина Рокки по-прежнему с нами, и связи, установленные им в первых фильмах на наших же глазах, продолжают приносить плоды: растут и сближаются семьи, создаются новые истории и легенды, хотя на данной стадии от них хочется больше нового и легендарного. Даже предложение наш новый герой не в состоянии сделать, не спросив, как это делал герой его собственный.

Крид 2

Главная находка и самый интересный, из всех-то людей, актёр в фильме — тоже лицо знакомое, просто в достаточной степени изменившееся: Дольф Лундгрен, изображающий постаревшего Ивана Драго как человека с усталым, холодным достоинством, не вполне успешно скрывающим чувство личного провала и ненависти к себе. Но ирония в том, что если сам Драго перестал быть карикатурной машиной для убийства, то взамен он вырастил свою собственную, работающую уже не на промытых мозгах и чистой психопатии, но на семейных обидах и морозном украинском воздухе. Течение времени, повторяющиеся истории, циклы и паттерны здесь повсюду.

«Поистине шекспировский сюжет!», восклицают комментаторы, глядя на первый — но уже не первый — матч «Крид против Драго». Сумели бы они сохранить этот энтузиазм, обозревая жизнь персонажей вне ринга? «Крид 2» всерьёз оживает в боксёрских сценах; кризисный поединок, точнее, избиение в середине работает как своего рода хоррор, продолжительный финал позволяет всем выпустить накопленные эмоции (и здесь лучшие моменты тоже получает Лундгрен). Но путь туда далёк; даже обязательная тренировочная нарезка чувствуется более медленной, чем обычно.

Сталлоне пишет, как играет — в полной уверенности, что все его любят, и все готовы провести с ним столько времени, сколько ему покажется нужным для того, чтобы во всех подробностях рассказать историю, где каждый поворот виден заранее. В его руках «Крид» становится полноправной семейной сагой с постоянными посиделками о вечном; какими бы приятными ни были люди в кадре, даже они не могут вытащить всё это на себе, а сам фильм, сколько бы он ни отмечал свою зависимость от прошлого, в конечном итоге не видит нужды вставать с насиженного места и что-то на этот счёт делать. Не каждый сиквел возрождения 40-летней саги может или хочет быть как «Последние джедаи».

Так что же дальше? Парадокс «Рокки» как франчайза именно в том, что в своё время он мог поддерживать себя, лишь отбросив свои корни и превратившись в своего рода серию боевиков, где уже не столько Рокки, сколько именно Слай бил морду колоритным мерзавцам. Для «Крида» с его современным стремлением к психологическому реализму и последовательности этот путь закрыт, и он не слишком рискует выглядеть нелепо через тридцать лет. Платит он за это, гораздо раньше чувствуя, насколько тесен боксёрский ринг.

Крид 2

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Крид 2
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