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Монстры на каникулах 3: Море зовёт: Свободное плавание

Никита КОМАРОВ , 14 июля 2018

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После двух фильмов, которые, как и их персонажи, никак не могли толком оторваться от вынесенного в оригинальное название и служащего уютной гаванью замка-отеля — то (1)18-летняя дочь будет сто лет думать о внешнем мире, только чтобы безнадёжно влюбиться в первого и единственного человека, забредшего к ней в дом, то оба будут готовиться увезти оттуда ребёнка, только чтобы сдаться в последнюю минуту — третьи «Монстры на каникулах» берут весь набранный монструозный ансамбль и вполне быстро и бесцеремонно сбрасывают его на борт плывущего к неоновой Атлантиде местного Титаника. Это могло быть завязкой ещё одного безыдейного сиквела, но на деле — глоток свежего воздуха, позволяющий фильму стать самым терпимым и весёлым во франшизе.

Благодарить за это стоит непосредственно Геннди Тартаковского, который после второй части собирался уходить ещё более решительно, чем после первой (и на время даже это сделал, только ради «Самурая Джека», а не другой полнометражки), но пережил удар такого запоздалого вдохновения, что теперь числится в титрах не только режиссёром, но и сценаристом — заметный шаг вперёд по сравнению с Сэндлером и его друзьями.

Вдохновение означает не только смену обстановки, но и отказ от заплесневелых семейно-драматических сюжетов, которые до сей поры мучительно просовывались между визуальных и словесных гэгов; отдых — он и есть отдых, без вот этого всего. Основные персонажи прошли через своё развитие, молодое поколение окончательно повзрослело и готово взять дело в свои руки, и теперь, по большому счёту, авторам только и осталось, что устроить старику Дракуле второй «дзынь», дабы и он мог зажить ещё счастливее после полутора часов неуклюжих ситуаций. Явный позитивный контраст по сравнению с первыми двумя фильмами, которые потакали отцовским и дедовским комплексам после того, как весь хронометраж над этими же комплексами потешались.

В третьей части и авторам, и зрителям тем более очевидно, что в финале здесь все будут жить дружно, и персонажи как были, так и остаются физически неистребимы; это не значит, что в кадре нет значимых конфликтов или переживаний — просто на них не тратится лишняя энергия, вся она теперь направлена на то, чтобы подать заложенные в них пафос и юмор в верной пропорции. В таком духе всё начинается с самого пролога, в котором эпохальное противостояние Дракулы и ещё одного патриарха по фамилии Ван Хельсинг быстро превращает их в местное подобие дорожного бегуна и хитрого койота. Вслед за этим лишь очередная свадьба и минимум сюжетообразующих диалогов стоят между героями и создателями и их коллективным отпуском.

Тартаковский и его команда самозабвенно развлекаются, вновь комично изгибая и растягивая своих бесконечно пластичных персонажей во всех направлениях (само по себе стабильный источник радости в эпоху, когда столько студийной компьютерной анимации настроено на реализм) и чередуя целые комедийные эпизоды с быстрыми находками. Тут вам и авиакомпания гремлинов («Вы будете смеяться, но наш самолёт взлетел»), и невозмутимые прямоходящие рыбы, и снова Ван Хельсинг с сохранившейся головой и небольшим стимпанковым городом вместо тела, и винтажная шутка о том, что пальто и шляпа всегда замаскируют кого и что угодно.

Мультяшная неуязвимость героев означает, что их можно сколько угодно помещать в смертельно опасные ситуации, и уже в одной нарезке неудачных покушений на Дракулу больше макабрического юмора, чем в предыдущих двух частях вместе взятых. Даже когда всем угрожает полноправный монстропокалипсис, поначалу выглядящий как типичный финал, в котором все танцуют, он выливается в битву диджеев, завершающуюся грандиозной в своём бесстыдстве музыкальной вставкой; это последнее и самое безапелляционное заявление о том, в каком виде лучше всего чувствуют себя эти фильмы. Классикой им становиться в любом случае уже поздно, но если Тартаковский теперь точно оставит франчайз, которому отдал столько времени, он заработал свой шанс уйти на хоть сколько-нибудь высокой ноте.

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