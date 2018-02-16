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Лёд: Спик фром май харт

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 16 февраля 2018
Статьи » Рецензия Мелодрама
 
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Лёд

«Лёд» — ещё один коллективный проект Фёдора Бондарчука и его друзей. Особенно он гармоничен с другими работами дуэта сценаристов Маловичко-Золотарёв — с «Призраком» и «Притяжением». На тех же вещах спотыкается.

Прежде всего, зрителю снова продают старый голливудский сюжет. Теперь это романтическая мелодрама о романе на фоне инвалидности. Успешная фигуристка, шедшая на некий самый престижный конкурс Кубок Льда, падает на выступлении, теряет способность ходить и остаётся без жениха в лице «лучшего фигуриста страны и, возможно, всего мира». В итоге она отправляется в родной Иркутск, чтобы жевать сопли в квартире с поехавшей опекуншей. Потому что мама давно умерла, а про папу в фильме вообще ни слова. Драма.

А тут её бывшая тренер взяла да приставила к девушке буйного хоккеиста. Чтоб развлекал, вернул интерес к жизни и, в идеале, на ноги поставил. И конечно же, у них завязалась любовь. И конечно же, девушка встала. И конечно же, они потом поругались, она вернулась на лёд, а он прибежал и сказал, что не могу без тебя, и она тоже сказала, что не могу без тебя, и все, конечно же, плакали и улыбались, и целовались, и пели, и снова плакали. Ура. Офигеть как свежо. Ни разу такого не было и вот опять.

Лёд

Но вся эта часть, где простой, хороший и немного отмороженный парень Саша спускает с горки девочку Надю в инвалидном кресле или кидает в неё шайбы, чтобы разозлить, — вся она очень хорошая. Актрису, правда, красят нещадно, как будто она во двор не может выйти без вечернего макияжа. Но это просчёт гримёров и режиссёра. Зато с ней всё время внезапно живой, обаятельный и смешной актёр Петров, который перестал играть социопатов и стал органично, убедительно выглядеть на экране. Посмотреть «Лёд» — это лучший способ полностью изменить о нём своё мнение. Петров в одиночку тянет столько сцен, что можно сказать, и всё кино на нём держится.

Именно его появление во втором акте даёт фильму воздух. Добавляет раскованности и человечности. До этого одна слащавая сказка про путь из трудного детства в принцессы. Там очень театральная, пафосная мать, которая с дочерью всегда ути-пути, не снимая маску страдания, а потом трагично умирает. Там же суровая школа юных фигуристок, где из гадкого утёнка сделали лебедя. И ванильно-гламурные эпизоды в сладкой Москве, где только журналы, вечеринки и домашняя овсянка в постель.

А ещё там спорные песни и танцы, вдохновлённые, видимо, «Ла-ла-лендом». Их относительно много, но называть «Лёд» мюзиклом всё равно не выходит. Это больше вставные клипы. Мосты между главами. Например, про годы в учебке, или про месяцы успеха в столице, или про недели работы в качалке. Зато нестандартно перепели нестандартно выбранные песни — главные хиты Земфиры, «Пачку сигарет» и даже — самое неожиданное — «Солдата» группы «Пятница». Странно слышать из уст юных фигуристок, синхронно поедающих кашу, строчки типа «белая вата, красная вата не лечит солдата». Но с другой стороны, небанально, креативно и смело.

Лёд

Во втором акте почти всё это сметают в сторону, и даже песен почти не остаётся. Другое кино. Оно более приземлённое, простое, не такое клиповое. И когда понимаешь, что ты готов простить первые полчаса, фильм снова становится до неловкого сказочным. Где поют стадионами, чтобы поддержать. Где прилететь из Иркутска в Сочи — раз плюнуть, в любой момент. Где заслуженная, известная на всю страну тренер не может говорить по-английски. Где логика клише ломает логику персонажей — и всё, по сути, ради громких признаний в любви.

Так же было и в «Призраке», где самым приятным, естественным и забавным была середина — про приключения призрака и мальчика в рутине и бытовухе. Так же было и в «Притяжении», когда главная героиня ходила по городу с беспомощным наивным пришельцем. Маловичко-Золотарёв бездумно работают по одной схеме, а Бондарчук, Рудовский и режиссёры в упор не отличают гладкие сценарии от грубых, предлагая в итоге ценить не картины целиком, а только отдельные моменты. Второй пример за этот месяц, между прочим.

Лёд

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Лёд:

Лёд
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 129
трейлеры: 5


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