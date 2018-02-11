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Смерть Сталина: Зеркало

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 11 февраля 2018

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8 февраля в Беларуси вышла «Смерть Сталина», которую российский Минкульт запретил, увидев оскорбление истории и ветеранов. Белорусский Минкульт этих проблем не заметил, хотя Беларусь трепетнее относится к советскому прошлому, чем Россия. Некоторые считают это проявлением здравомыслия местных чиновников, но в реальности дело не в адекватности или культурности местного Минкульта.

В Беларуси никто не скрывает, что идеология страны построена на любви к советским порядкам и достижениям, но если присмотреться, то она учитывает лишь БССР и потому интересным образом избирательна. Она взяла победу в Великой отечественной, колхозы, пионеров и социализм, но оставила за скобками имперство, вождизм и — с недавних пор — георгиевские ленты. В этой стране не лежит труп на главной площади и никто спорит про Сталина. Всем наплевать. Тем более в стране есть другой, более чем живой вождь, с которым смирились уже чуть ли не все. Памятники Ленину до сих пор в каждом городе, но к ним относятся как к фонарным столбам. В Беларуси никто не хочет быть частью империи и самой империей, по понятным причинам, быть тоже не хочет. Когда здесь говорят про «деды воевали», то имеют в виду не великую армию, которая «победила фашизм» (усеяв дорогу к Берлину миллионами необязательных трупов, о чём вата и популисты так любят умалчивать), а имеют в виду партизан и защиту Брестской крепости. Поэтому и разрешение на прокат «Сталина» не вызывает большого удивления у местных. И это неочевидная для россиян разница — повод самим россиянам задуматься, что не так в их стране.

Тем более, что картина совсем не про Сталина, хотя он там есть, и действительно лежит в луже мочи, а потом комичным образом умирает. Он всего-то грозный предмет интерьера, который спустя 15 минут фильма падает на пол и вызывает землетрясение в госаппарате. Про него много потом вспоминают, но единственное влияние Сталина на сюжет — то, что он умер. Он лежит либо на полу, либо на кровати, либо в сарае на столе со вскрытой черепушкой, либо в гробу, а вокруг него всегда — злобный хоровод. Главные лица страны внезапно понимают, что смерть Сталина — конец прежним порядкам, а новые будут устанавливать либо они, либо за них, и тут речь идёт уже не только о том, кто будет главный, это борьба едва ли не насмерть. Первое, что делает Берия — приказывает заменить сталинские списки расстрелов на собственные списки расстрелов. «Отменить старые списки! Работать по новым спискам!» — «Есть работать по новым спискам!» И все сразу другие папочки достают, и бегать в другие стороны начинают.

Весь сюжет — типичная для Ианнуччи едкая, по-чёрному смешная грызня циников, шантажистов и тряпок, где гневно шипят, от души матерятся, истерят что есть силы, угрожают всем и вся, заключают самые неожиданные союзы и параллельно вершат судьбы миллионов людей. Забавно, что российский запрет сопровождался причиной «не перед выборами президента». Как будто они что-то знают.

Ианнуччи шутит про расстрелы каждые пять минут. Буквально каждые. Он ими начинает и заканчивает фильм. Он рисует страну, где все про всё знали и всё понимали, но либо сильно боялись, либо смирились и считали нормальным. Где граждан убивали десятками просто так, по любому выдуманному поводу, но люди всё равно плакали по мёртвому тирану, шли под пули только для того, чтобы с ним попрощаться. Многие вещи сняты как анекдоты, как абсурдные скетчи, но они чудовищно правдоподобны.

В начале и правда все похожи на клоунов и дебилов, Первая общая сцена глав правительства — это пьяное застолье у Сталина, где Хрущёву суют помидор в карман ради смеха и весело трясут животами. Первое время только Берия выглядит адекватным. Такой классический серый кардинал. И хотя он насквозь циничный, за него, вы не поверите, даже немного болеешь. А потом в этой суете и безумии и Берия становится мельче, и Хрущёв из посмешища превращается в человека с железными яйцами. Стив Бушеми начинает чеканить распоряжения и угрозы, как Наки Томпсон из «Преступной империи», и симпатия уходит к нему.

В этом кино клоунов нет. Вата — да, есть, как она есть и в жизни. На всех уровнях. Ианнуччи не делал комедию про придурков. Он делал разоблачение. Он демонстрирует, что за мифами, за масштабными политическими переменами, за миллионами смертей, за той самой историей, которую так трепетно защищает сейчас российский Минкульт, всегда стоят не великие умы или чудовища, а такие же люди, как все. Не всегда умные, не всегда сильные, не всегда везучие. История, по его мнению, вершится в хаосе из случайных, порой идиотских, часто несправедливых событий, где предсказать ничего невозможно, и никто не защищён. Всё решает удачный момент. Невозможно забраться на гору и думать, что ты вечно там просидишь. По Ианнуччи, политическая верхушка Советского Союза очень похожа на мафию, и если присмотреться, то «Смерть Сталина» — ещё один «Крёстный отец». Если не это самое актуальное кино для современной России, тогда что же?

Не холодную чернушную безнадёгу Звягинцева все должны превозносить, а вот такую, живую, смешную и яркую, крайне здравомыслящую и максимально разоблачительную сатиру. Именно такие фильмы должны снимать русские, а не британцы, чтобы наконец перестать быть страной господ и рабов и получить какое-то светлое будущее. Нигде, кроме стран бывшего Союза, не смогут оценить в полной мере это кино, и даже не факт, что сам Ианнуччи представляет, насколько точно он уловил нюансы. «Смерть Сталина» никого не оскорбляет. Только показывает со стороны. Это зеркало.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/02/11/deathofstalin.shtml

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