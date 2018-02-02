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Селфи:

Селфи: В торможении

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 2 февраля 2018
Статьи » Рецензия Ужас!
 
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В 2015 году вышло два продолжения «Духлесса». Один фильм, другой книга. Сюжет для фильма придумал с нуля режиссёр первой картины Прыгунов, а сценарий сначала написали Минаев и Фуад Ибрагимбеков, а потом серьёзно переписали авторы «Лондонграда» Михаил Идов и Андрей Рывкин (тот самый Рывкин, автор GQ, которому за несколько лет до этого набил морду Минаев, о чём не писал только ленивый). Но, видимо, именно Идова-Рывкина, решивших писать продолжение не как очередную думу о русской душе, а просто как корпоративный триллер, стоит благодарить, что кино получилось нестыдным, адекватным и вдумчивым.

Когда смотришь «Селфи», хочешь хвалить их ещё больше. Это экранизация той самой книги, которая вышла под заголовком «Духлесс 21 века: Селфи». Сюжетно она не имела ничего общего с первой книгой. Это был не очень красивый, но обычный маркетинговый ход. А внутри книги был нарциссичный детектив о популярном и всеми любимом писателе, голосе эпохи, давно написавшем свой лучший роман и теперь пребывавшем в творческом кризисе. По версии автора, это значит постоянно пил, употреблял и трахал всем на зависть, но сам не ради удовольствия, а потому что всё задолбало. А также вёл известную передачу имени самого себя, где выводил на чистую воду разных важных людей. Типа как сам Минаев когда-то.

Потом появлялся полный двойник, который был во всём лучше и всегда на шаг впереди, и желавший поменяться местами. Можно подумать, что в романе много личного, что это сеанс публичного самоанализа и самокритики, но в реальности Минаев лишь снова самоуверенно замахнулся запечатлеть некий дух времени. Ведь именно таким он себя считает и рекламирует — как писатель, который Видит Суть Эпохи. К сожалению, это целиком перешло в кинокартину, потому что сценаристом у неё был только один человек, и звали его судьбоносно — Сергей Минаев.

Селфи

Уже на пятой минуте стыдно за авторов, когда некий олигарх начинает ломаться и нервничать на интервью, словно школьник, которого у доски перед классом ругают. Неловко смотреть абсолютно любой диалог между героем и его двойником. Они всегда ненатуральные, дилетантские, грубые — от пафосного общения по скайпу до претенциозного разговора в тюрьме.

Важнейший актёр современного русского кино время от времени вынужден читать высокопарный трёп, и тогда словно выдавливает слова из себя. То есть, Минаев не сделал никаких выводов после первого «Духлесса», который целиком состоял из пьяного балабольства под видом социальной критики и жизненной мудрости. Как сделали их те же продюсеры. Теперь, писатель говорит, мы за лайками гонимся. Мы хотим, чтобы нас любили. Мы хотим быть ненастоящими, потому что нас хотят видеть ненастоящими.

Если Минаев всерьёз изобличал уже привычную зависимость от соцсетей, то он опоздал. Времена повального нарциссизма в интернете прошли. Даже в «Инстаграме» его стало меньше. Соцсети изменили функции, потому что люди перестали им доверять, и теперь у нас другие проблемы. Если Минаев смотрел всё-таки глубже, то, перефразируя его финал, главный вопрос этой истории: кем быть лучше — никем, но верным себе, или фальшивым, но всеми любимым? Вопрос интересный, даже хрестоматийный. Типичный для сюжетов про двойников. Но его трудно обсуждать, когда на экране регулярно происходит тупая херня.

Почему никто не ищет погибающих персонажей? Умер или не умер? Ни главный герой, ни органы, никто ничего не делает. Каждый раз нет никаких последствий, никаких действий. Про них забывают — и всё. Надумано каждое второе событие. Помириться с бывшей с помощью одного букета цветов? Это что, новая фантастика Спилберга? Или откуда такая лихая автопогоня? Как двойник смог всё это организовать? А финальные шахматы-разводки — это что за вымученный цирк? Зачем там Собр? И как можно подумать, что у девочки не останется травмы, и всё обойдётся фразой, что это был другой человек? На её месте даже взрослый на всю жизнь охренел бы.

Селфи

Чего добивался двойник? Вдохновения у кумира? А ещё хотел украсть его жизнь? А вам не кажется, господин Минаев, что это противоречивые мотивы? Он допускает убийство жены, хватает палочки для еды и тревожно их перебирает за спиной, но остальное время хочет сойтись с ней обратно, исправить ошибки героя и быть его лучшей версией. Серьёзно? Вот так ломать логику персонажа, чтобы дёшево подразнить?

Притом что сам по себе двойник — пример творческой импотенции. Его разгадка — это самое банальное, что приходит в голову. Но с мотивацией плохо даже у главного героя. Он падает вниз, потому что это красивый драматический ход, но почему — никто не говорит. Всё задолбало — это не причина, а следствие.

«Селфи» — вообще какое-то фэнтези. Вместо реальной Москвы — собирательный западный мегаполис, с восточным рестораном и американскими машинами; дети учатся самому популярному у нас виду спорта — фехтованию, а разгадка спрятана среди леса, в ветхой избе, где шкафы забиты мягкими игрушками, а стены завешаны фотографиями и вырезками из газет.

Выглядит, правда, красиво и талантливо. Саундтрек — образцово-волнующий, и Опельянц как всегда великолепен. Он креативно, стильно и чисто снял всё — от надоевшей Москвы-сити до простой кухни. А Хабенский вовсе построил карьеру на персонажах, летящих на дно, и он в этом образе идеален. Когда он хмуро бродит по неправдоподобно аккуратной и нуарной Москве, то Хомерики вспоминает себя младше, и фильм на мгновение отдаёт его лучшей (и по иронии, официально не вышедшей) работой — «Сердца бумерангом». Там было тоже блуждание в атмосфере бессилия и запутанности, на фоне холодных, равнодушных, но красивых зимних панорам. Иногда очень похоже. Но всё это сложно любить, когда сценарист пытается впарить какую-то дичь. Лучше пересмотреть, допустим, «Двойник» с Айзенбергом, а потом «В движении» с тем же Хабенским — вместе они как «Селфи», которое могло бы быть, но не получилось.

Селфи

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Селфи:

Селфи
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 23
трейлеры: 3


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Селфи
Минаев не сделал никаких выводов после первого «Духлесса». Теперь, он говорит, мы за лайками гонимся. Мы хотим, чтобы нас любили. Мы хотим быть ненастоящими, потому что нас хотят видеть ненастоящими

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