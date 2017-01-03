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Шерлок

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [7]

Рецензия: Начало сезона: Офигевая с М

Роман КОРНЕЕВ, 3 января 2017
Рецензия

Степень нетерпения тех, кто ждал продолжения «Шерлока» последние два года и всё гадал, что же нам готовит мёртвый, но от этого не менее злокозненный Мориарти, сложно переоценить, поскольку вышедший год назад рождественский спецвыпуск никакие карты Стивена Моффата раскрывать не спешил, а только устраивал грандиозный сеанс фансервиса. «Скучали по мне?» дразнили нас трейлеры, и в общем именно таков слоган нового сезона, собственно им же и начинается первая серия, пока авторы мощными гребками разруливают неловкий финал предыдущего сезона, отправляя Камбербэтча разминаться на дежурных расследованиях, на которые он тратит уже, порой, секунды полторы, и это включая обязательный экивок, мол, не торчат ли тут уши мистера М. Подобный подход выглядит даже забавно, хотя целая серия вот такого бессюжетного варьете — это было бы перебором даже для Моффата, и он нехотя начинает двигать сюжет... лучше бы он этого не делал вовсе.

Шерлок

Потому что да, Мартин Фриман развёлся с женой, и на площадке им двоим теперь, типа, некомфортно. И покидание очередным ключевым персонажем съёмочной площадки часто превращают в часть сюжета, но настолько топорно и настолько тупо это делают нечасто. Детектив шит белыми нитками, пресловутая флешка с компроматом, как и грузинские бюстики Железной Леди, как и этот бред с заложниками — вообще как будто из выкинутой в корзину серии «Родины», только снятой ко всему дико «сериально». В общем, к концу серии после пятой шутки про блог Ватсона тебе уже буквально физически неловко за всех действующих персонажей, настолько это всё становится вдруг похоже на дешёвое шапито.

Право, сэры, если следующие две серии сезона будут такими же, шоу можно будет закрывать, потому что ярость фанатов — штука жестокая, они ничего не забывают и ничего не прощают, а если вспомнить совсем недавний фэйл со спецвыпуском «Доктора Кто», то крайний будет найден довольно быстро. И его фамилия не Мориарти.



 
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Название сериала: Шерлок
Оригинальное название: Sherlock
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» Сериалы » Детективные
» Европейское кино » Британское кино
О сериале "Шерлок":

Вольная экранизация детективов Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, создаваемая продюсером современного «Доктора Кто» Стивеном Моффатом и сценаристом «Пуаро» Марком Гаттисом. Действие перенесено в наши дни. Главные роли исполняют Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман.

Отзыв на второй сезон.

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Шерлок:

Шерлок
постеры сериала: 3
кадры из сериала: 87
трейлеры: 12

Рецензии и обзоры

Шерлок: Начало сезона: Офигевая с М
Целая серия вот такого бессюжетного варьете — это перебор даже для Моффата, и он нехотя начинает двигать сюжет... лучше бы он этого не делал вовсе

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