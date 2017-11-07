Ролики россыпью: «Мир Юрского периода 2», «Мстители: Война бесконечности», «Все деньги мира»

За последние две недели вышли самые разные трейлеры.

Громче всех прошла премьера новых «Мстителей», то есть, как обещают, грандиозного финала сквозного сюжета, который шёл через все предыдущие фильмы киновселенной. Много знакомых лиц. Некоторые стали меметичными — типа Таноса, теперь похожего головой на палец, или бородатого Капитана. В ролике пафос и драма, но мы научены опытом и знаем, что тональность в итоге зачастую была противоположной.

Дальше — тизер «Мира Юрского периода 2». Сменили соотношение сторон картинки, а всё остальное как прежде. Подождём полного трейлера, который будет в конце недели.

Последний громкий трейлер — многострадальной криминальной драмы «Все деньги мира» Ридли Скотта. Пламмер аккуратно заменил Кевина Спейси в тех немногочисленных сценах, где тот был, и кажется, что фильму пошло только на пользу — Пламмер более естественный и убедительный, чем жутко загримированный Спейси.

Ещё появилась очередная вариация на старый сюжет — «Мария Магдалина» с Руни Марой в роли Самой и Хоакином Фениксом в роли Христа. Актёры, конечно, прекрасные, но есть ли у фильма какая-то художественная ценность, чтобы смотреть даже атеистам, пока непонятно.

Первый трейлер у «Собачьего острова», новой стоп-моушн анимации Веса Андерсона с десятками больших актёров на озвучке. Всё как обычно у Андерсона.

Брюс Уиллис снялся во второстепенной роли для криминального би-муви «Акты насилия», хотя кино пытаются продавать так, будто он на главной роли. А в «Чистокровных» — Аня Тейлор-Джой и Антон Ельчин в его самой-самой, кажется, последней роли. Трейлер обещает крутую чёрную комедию.

Отечественное кино тоже не спит — скоро нам покажут ещё одну духоподъёмную спортивную мелодраму «Лёд» про фигуристку, странноватое ироничное новогоднее кино «Девушка с косой», играющее на поле «Страны Оз», и «Елки новые», над которыми работал в основном Крыжовников с актёрами из «Физрука».

Также новые трейлеры у детских фильмов «Кролик Питер», «Приключения Паддингтона 2» и «Дикие предки», а также у сериала «Чёрное зеркало». Русские локализации у «Джуманджи 2». Разные промо — у мультфильмов «Фердинанд» и «Три богатыря и принцесса Египта». У «Формы воды» Гильермо дель Торо — телеролики и интервью с режиссёром. У «Звёздные войны: Последние джедаи» международный трейлер и ролик о съёмках.

И только в клипе для русского фильма «Жги!» творится какая-то дичь с танцующими полицейскими.

На этом всё.

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