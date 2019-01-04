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Нарко

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Мексика: Пацан к успеху шёл

Роман КОРНЕЕВ, 4 января 2019
Рецензия

Когда после смерти Паблито сериал «Нарко» быстро свалился в бесконечное унылое мыло, в котором изо всего картеля Кали единственным интересным персонажем оказался бухгалтер, действие решили скоропостижно перенести в Мексику, а также заодно вернули обратно в восьмидесятые, где героический Рейган и малахольные УБНовцы без полномочий. Соответственно в качестве супезлодея оказался папасито Михель Анхель Феликс Гальярдо, а в качестве протагониста — новый агент Майкл Пенья, он же Кики Камарена.

Оба в полной мере никакие, и долгое время вообще непонятно, чем они нам должны быть интересны, тем более что на фоне текущего повального легалайза травы рассказы о страшных наркокартелях, выращивающих спецсорта дури на потеху калифорнийским программистам, как-то не впечатляли. Наш человек в Гвадалахаре мается от безделья, Дохлый пытается подмять под себя хоть что-нибудь, разъезжая с мотивирующими лекциями среди мексиканских наркобарыг, в общем, скукота. По сути, всю первую половину сезона разве что самопальный геологоразведочный детектив по поиску воды в пустыне и цепляет. Можно было бы ожидать лозоходства, но хватило и профессора из местного универа. Не нашли бы воду — здесь бы и сказочке конец.

Нарко

Но воду нашли, и за наших орлов наконец принялись всерьёз, в связи с чем у истории появился и какой-то нерв, но всё равно поиски пусть самой большой в мире, но всё-таки просто плантации дури — это как-то мелко, и синьор Гальярдо мощными гребками отправляется в Кали, а по дороге и в Медельин, чтобы предложить свои услуги внезапно ожившему Паблито. По сути, это самый напряжённый момент сериала, потому что дальше всё понеслось по наклонной. Кокс сгубил ещё одного в общем-то прикольного чувака, потому что после принятия решения всё сразу покатилось под откос — и игра пошла совсем другого масштаба, и до этого двинутый разве что на своей тёлке Рафо совсем слетел с катушек, да и вообще как-то после таких дел достаточно занятный и даже где-то симпатичный Мигель стал ну просто очередным главной картеля, который всех кидает, всех мочит и вообще ценит только собственное бабло, которого у него и так братья цыплята не клюют.

Заодно все вспомнили, зачем сюжету вообще нужен был агент Камарено, и чувака конечно жалко, и пафос с превозмоганием, но персонаж от этого не стал ни интереснее, ни богаче. Когда же в самом конце Дохлый мощными гребками выбрался из пучины, тут только руками развести — вы бы хоть намекнули, что это за карманная армия, и как он это провернул, а то две кассеты — это вообще что, в Мексике аргумент? Серьёзно? Новый сезон уже назначен, и там было бы неплохо противопоставить Гальярдо и нормального противника, и местных перестать делать анонимными баранами на убой, и вообще попробовать выстроить цельный сюжет, а то Паблито так и останется лучом света в этом мексиканском царстве.

Нарко


 
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Название сериала: Нарко
Оригинальное название: Narcos
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» Сериалы » Криминальные
О сериале "Нарко":

Основанный на реальных событиях сериал Netflix о криминальной жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Продюсер: Жозе Падилья. Режиссёры: Андрес Байс, Фернандо Коимба, Гильермо Наварро, Жозе Падилья.

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Нарко
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