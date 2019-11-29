  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Новинки кино 2019 Афиша Обновления Трейлеры Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Ахтунг! Фанатское кино

Ирландец:

Ирландец: Озимандия

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 29 ноября 2019
Статьи » Рецензия Криминальное
 
Поставьте фильму оценку!

Полторы недели назад Скорсезе исполнилось семьдесят семь, и он последний классик своей эпохи, которого ждут и слушают, что бы он ни снимал и ни говорил. Притом он второй раз подряд выпускает магнум опус — снова непредвиденно дорогой, дерзко долгий, много лет ждавший зелёный свет и, разумеется, личный, причём не только для себя, но и для старого друга Де Ниро.

Скорсезе, безусловно, остаётся увлекательным рассказчиком, которому никак не мешают знаменитые уже три с половиной часа хронометража (а на самом деле чуть больше трёх, потому что титры). «Ирландец» — это матрёшки из флэшбеков и временных периодов, где главная матрёшка — ловкий монтаж и закадровые комментарии. История скачет, но не обрывочна и не скомкана, твисты твистятся, шутки шутятся, люди умирают внезапно и ничего не поняв. Скорсезе прекрасно знает, когда переключать каналы, чтобы держать внимание, и как делать напряжённые диалоги, где никто не угрожает напрямую. Как делать комфортное, энергичное, зрительское кино.

Только одновременно «Ирландец» — одна большая рефлексия. Скорсезе и Де Ниро собрали старых друзей, плюс половину состава «Подпольной империи», чтобы рассказать о мире, в котором выросли, который знали и который исчез. Во многом «Ирландец» — это такое коллективное воспоминание, которое переходит в философское замечание поживших седых людей о том, что со временем всё станет неважно и забыто.

Ирландец

Впрочем, первые два часа невозможно понять, зачем тут все собрались. Разве что из ностальгии. Фрэнк Ирландец — герой, который всю жизнь плыл по течению, и формально он идеальный центральный персонаж для ретроспективы 20 века, как Форрест Гамп или Бенджамин Баттон. Главное, что требовалось от Скорсезе — это превратить бэкраунд в отдельного персонажа, как было в том же «Гампе», «Баттоне» или «Однажды в Америке», или почти во всей фильмографии самого Скорсезе.

Но у него не получилось. Видимо, слишком всё родное. Слишком накатило. Скорсезе аккуратен как реконструктор, но в то же время чересчур увлечён динамикой, деталями и собственными актёрами. Поэтому бэкраунд остаётся бэкраундом, а события как будто не сильно важны. Актёрские перфомансы крадут внимание у сути происходящего, а жесты выглядят интереснее поступков.

Возможно, взаимодействие между Пеши, Де Ниро и Пачино не так отвлекали бы, если бы не амбициозное желание омолодить лица этих людей. Потому что, во-первых, герои всё равно выглядят старыми даже в молодости, а во-вторых, графика не может убрать стариковские ужимки и моторику. Поэтому «Ирландец» душный, особенно первое время. Словно уважаемые деды пытаются напомнить о себе и что-то доказать, и это ощущение только подчёркивается всей историей Хоффа, у которого отобрали дело всей жизни и не дают вернуться, предлагая мириться с тем, что он ненавидит, или уйти на пенсию. А он не хочет ни того, ни другого. И эта линия до самого конца ощущается вставной, пускай формально она ключевая. Её сразу хочешь переложить на самого Скорсезе, который вынужден снимать картину для стримингового сервиса, а не кинотеатров, потому что никто больше денег не даёт.

Ирландец

Вторая причина, почему большая часть фильма выглядит вставной — это скорсезевская черта распыляться. До и после Пачино это другое кино: о предприимчивом, но скромном иммигранте, который делал, что говорили, прожил дольше всех и потерял больше всех. То есть даже не гангстерское кино. Там же есть отдельная линия про семейные ценности. Но когда она даёт о себе знать, то отодвигается другими конфликтами. А в самом-самом конце оказывается чуть ли не главной.

Причём Скорсезе никогда не забывал о ней. Напротив, при каждой возможности вворачивал противопоставление о том, какая замечательная семья была у людей, которых замочили тремя выстрелами в тёмном переулке, и какая недружная была у Фрэнка, который пережил всех.

Но Скорсезе слишком много хочет сказать в целом. Ему слишком всё интересно и важно. Точно так же, как это было в «Волке с Уолл-стрит» или «Молчании», или сериале «Винил», который он делал с Теренсом Уинтером, или в «Хранителе времени», или в «Отступниках». Это типичная претензия к Скорсезе, которая время от времени повторяется с самого начала его карьеры. Он не расставляет приоритеты между месседжами и не делает понятных акцентов. Плавает в них, заставляя плавать нас. Набросы на всё, от «Таксиста» и «Последнего искушения Христа» до «Волка» и «Молчания», идут оттуда. А учитывая неожиданную камерность «Ирландца» это делает фильм не таким уж важным и, даже можно сказать, фанатским.

Ирландец

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2019/11/29/irishman.shtml
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Все рецензии
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Звёздные Войны: Скайуокер. ВосходВперёдВойна токовДостать ножиСоник в киноХолодное сердце 2ДушаFord против Ferrari

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "КРИМИНАЛЬНОЕ"

Закатать в асфальт:
Ночь длинна
Здесь целью становится ограбление ограбления, и режиссёру хватает таланта сделать каждую его минуту затягивающей. Длинное и прямолинейное жанровое кино, интригующее в своём движении к неизвестному пункту назначения

«Завод»:
Нервы
«Дурак» наоборот, в котором главные герои сами лишают себя свободы, и траектория лежит от действий к монологам. Откуда пришли, туда все равно придётся вернуться

Великий уравнитель 2:
Утраченное время
Вашингтон автоматически привносит в кадр определённую харизму и авторитет, но всё без толку. Здесь в его персонаже нет ничего любопытного, в диалогах нет остроты, в конфликтах нет идей
Также на Кинокадре :

«Достать ножи»:
Он написал убийство
Режиссёр-сценарист не просто решил отдать своеобразный долг памяти бабушки Агаты, но и сам действительно припрятал несколько занятных тузов в рукаве, написав не оммажный и не пародийный, а именно настоящий классический детектив

«Аванпост»:
Битва за Киров
Визуальных находок для такого бюджета даже много, правда, они в одну картину укладываться даже не пытаются. Некоторые персонажи обладают своей харизмой, однако наметившиеся интересные линии тут же сливают

Ford против Ferrari:
Ты профессионал или нет
В отличие от своих персонажей, байопик не позволяет себе дерзости, необходимой, чтобы стать в чём-либо выдающимся. Для дорогого студийного драматического кино это не новая позиция

«Доктор Сон»:
Прикрываясь Кубриком
От Кубрика здесь немного отсылок в начале, чтобы увлечь, и миллион отсылок в конце, чтобы взбодрить. Весь финал, где показывают воссозданный отель «Стэнли», показывают как аттракцион

Новинки ноября: «Мидуэй», «Достать ножи», «Холодное сердце 2» и отечественное кино
Единственный по-настоящему значимый релиз ноября этого года стартует в самом его конце, остальное же время будут наблюдаться массовые старты из менее первостепенных заокеанских премьер пополам с отечественным кино

Терминатор: Тёмные судьбы:
За Джона
Только в самом-самом конце, где заканчивается история про феминистскую версию Спасителя, и настаёт время спасать и умирать, только там наконец проклёвывается то, ради чего, по всей видимости, снимался фильм
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2019 ноябрь декабрь 2020 январь февраль
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ирландец:

Ирландец
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 8


Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Звёздные Войны: Скайуокер. Восход, Star Wars: The Rise of Skywalker
» О съёмках
» TV-ролик 2
» Промо-ролик 2
» Отрывок
» Промо-ролик

Лучшие комментарии:
Текст : Сценарий: Дмитрий Глуховский | GAGAR1N
Такой своего рода тоже знак качества, помимо того, что это - "российское кино". Для тех кто хотя бы пробывал играть или... далее

28 ноября, четверг
Трейлеры, кадры, постеры:

Барашек Шон: Фермагеддон, Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
» Русский трейлер 2

Джуманджи: Новый уровень, Jumanji: Next Level
постеров: 5, кадров: +7
» Промо-ролик на День Благодарения
» VR-трейлер
» О съёмках

Аэронавты, Aeronauts
» Русский трейлер 2
» О съёмках

27 ноября, среда

Камуфляж и шпионаж, Spies in Disguise
» TV-ролик
» Музыкальное видео
» О съёмках

Вперёд, Onward
» Русский трейлер
» Международный трейлер

26 ноября, вторник

Экспансия, Expanse
» 4 сезон, трейлер 2
» Рекап от Кевина Смита

Иван Царевич и Серый волк 4
» Трейлер

Маленькие женщины, Little Women
» Минутный трейлер
» Отрывок 3

Кошки, Cats
» TV-ролик 2

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Ирландец: Озимандия

До и после Аль Пачино это кино о предприимчивом, но скромном иммигранте, который плыл по течению, прожил дольше всех и потерял больше всех. То есть, даже не гангстерское кино. Там же есть отдельная линия про семейные ценности

Достать ножи: Он написал убийство
Режиссёр не просто решил отдать своеобразный долг памяти бабушки Агаты, но и написал настоящий детектив

Аванпост: Битва за Киров
Визуальных находок для такого бюджета даже много, правда, все они про разное, и в одну картину укладываться даже не пытаются

Клаус: Малые дела
Скромное кино о скромных людях, где в этой своей скромности видят счастье, и которое искренне верит и учит, что доброта и упорство исправят любую многовековую ненависть

Ford против Ferrari: Ты профессионал или нет
В отличие от своих персонажей, байопик не позволяет себе дерзости, необходимой, чтобы стать в чём-либо выдающимся

Конец ***го мира: 2 сезон: А теперь живи с этим
Это всё ещё кино про побег, но более абстрактный, потому бегут здесь от чего угодно, но вокруг дома

Доктор Сон: Прикрываясь Кубриком
Лишь только создатели начинают досконально копировать Кубрика — кино меняется

Король: Что мы здесь делаем
Чем больше вдумываешься в парадоксы, в которых кино копалось всё это время, тем более интересным, сложным и мудрым оно кажется

Дитя погоды: Водный мир
Несмотря на погодный катаклизм и общую безнадёгу ситуации тут по известному рецепту «творится какая-то дичь, но все ведут себя, как плюшевые зайцы»
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Подписка на обновления

ежедневно
раз в неделю
      

Кино: мнение народа

Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре
На DVD или Blu-Ray
По телевизору
Через спутник в HD
С торрентов
В социальных сетях
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV
результаты
Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре 39%
На DVD или Blu-Ray 9.4%
По телевизору 4.5%
Через спутник в HD 2.2%
С торрентов 33%
В социальных сетях 3.7%
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV 8.6%



Кинокадр Новинки кино 2019 фильмы 2019 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2019   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Достать ножи», рецензия . «Ирландец», рецензия . «Доктор сон», рецензия . «Дитя погоды», отзыв . «Король», отзыв . «Ford против Ferrari», рецензия . «Терминатор: Тёмные судьбы», рецензия . «Верность», отзыв . «Зомбилэнд 2», отзыв . «Конец ***го мира», 2 сезон, отзыв . «El Camino: Во все тяжкие», отзыв . «Малефисента 2», рецензия . «Клаус», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2019 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2020 2019 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Холодное сердце 2", "Достать ножи", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", "Тварь", "Аванпост", "Ford против Ferrari", "Давай разведёмся", "Фабрика грёз"
Новинки кино 2019: "21 мост", "Аэронавты", "Война токов", "Джуманджи: Новый уровень", "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2", "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход", "Иван Царевич и Серый волк 4", "Союз спасения", "Вторжение"

2003-2019 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   