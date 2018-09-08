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Великий уравнитель 2: Утраченное время

Никита КОМАРОВ , 8 сентября 2018

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Прошло шесть лет, и всё увереннее можно спорить, что самым печальным последствием безвременной кончины Тони Скотта стало то, что он оставил пустым место режиссёра, по умолчанию снимающего Дензела Вашингтона в жанровом кино, и это место теперь заняла его полная противоположность. Антуан Фукуа когда-то снял в бодрствующем состоянии ровно один фильм — «Тренировочный день», — и вот уже почти 20 лет строит на этом карьеру, каковую в целом (и сотрудничество с Вашингтоном в частности) отлично характеризует «Великий уравнитель 2» — сиквел, достойный своего оригинала, ибо он ещё более неизлечимо скучен, хотя по факту на десять минут короче.

Большие студийные релизы, чьей целью предположительно является развлечь, и без того имеют странную склонность застревать в разной чепухе, имеющей мало отношения к сути дела, а в случае обоих «Великих уравнителей» эта проблема усугубляется их телевизионным происхождением. На самом деле, создателям в лице Фукуа и сценариста обоих фильмов Ричарда Венка ничего не мешало взять у оригинального сериала одно лишь название (а то и не брать вообще ничего — слово «уравнитель» по итогам четырёх с лишним часов все равно ни разу в кадре не прозвучало) и построить свой собственный бодрый экшн-франчайз. Однако, судя по всему, в какой-то момент они решили, что лучший способ выделиться в толпе — выстраивать эти фильмы как эпизоды сериала, растянутые от 40 минут до двух часов и при этом ничуть не более содержательные.

Второй «Уравнитель» в этом смысле даже извращённее первого — это кино для тех, кому нравится, когда герой боевика большую часть экранного времени проводит сидя, а рядом с основным сюжетом плетутся аж две арки, связанные с живописью. Что касается самого повествования, здесь авторы тоже решили, что энергию лучше сбавить. Если первая часть имела прозаичный стиль и воспринимала себя слишком серьёзно, но само содержание было как в трэшовом би-муви — русская мафия, пытки, Мартон Чокаш в роли садиста в пиджаке, — то сиквел устраивает на месте этого некое подобие детектива, неуклюже путешествующего между тремя локациями и чудовищно переоценивающего привязанность зрителя к эпизодическим персонажам предыдущего фильма.

Главный герой тем временем был и остаётся совершенно неуязвим — он безошибочно предчувствует опасность, хладнокровно разбирается с каждой угрозой, идеально заметает следы, при желании становится невидимым, находит время читать Пруста и закрашивать испорченные стены (тонкое свидетельство лени фильма: нарисованное районной бандой граффити, состоящее из одного слова GANG), и вообще он абсолютный джентльмен, готовый всем помочь и указать верный путь, дающий даже плохим людям шанс ровно до того момента, пока не ломает им конечности во имя добра.

Несмотря на то, что живёт он в нашем мире, для него не существует никаких правил, которые он мог бы соблюдать или нарушать — и, следовательно, никакого личного риска, которого он мог бы стремиться избежать. В этом смысле он персонаж куда менее приземлённый, чем даже, например, Джон Уик, обитающий в открыто комиксовой вселенной. Он — стопроцентная ходячая эскапистская фантазия, и более умные фильмы нашли бы способ этим воспользоваться. Первый «Уравнитель» нашёл для него один остроумный приём, взятый, предположительно, тоже из сериала: управлять ситуациями так, чтобы враги, находящиеся между ним и главным боссом, не имели выбора, кроме как помогать ему и вершить справедливость над собой же. Во второй части от этого практически ничего не остаётся, всё серьёзно и не до шалостей.

Вашингтон автоматически привносит в кадр определённую харизму и авторитет, но какой толк от «Уравнителей» даже самым преданным фанатам, когда они могут выбирать из 30-летней фильмографии? Здесь в его персонаже нет ничего любопытного, в диалогах нет остроты, в конфликтах нет идей за исключением сурового цинизма про «нет добра и зла, есть только работа» со стороны злодеев. Экшн? Он следует формуле, установленной первым фильмом: по одной короткой, криво смонтированной сцене в полчаса, затем безбожно затянутая кульминация, которую до того тянет во мрак и дождь, что здесь она сопровождается компьютерным ураганом. Смотреть на него — удовольствия не больше, чем находиться внутри настоящего.

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