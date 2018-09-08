  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Великий уравнитель 2:

Великий уравнитель 2: Утраченное время

Никита КОМАРОВ, 8 сентября 2018
Статьи » Рецензия Криминальное
 
Поставьте фильму оценку!

Прошло шесть лет, и всё увереннее можно спорить, что самым печальным последствием безвременной кончины Тони Скотта стало то, что он оставил пустым место режиссёра, по умолчанию снимающего Дензела Вашингтона в жанровом кино, и это место теперь заняла его полная противоположность. Антуан Фукуа когда-то снял в бодрствующем состоянии ровно один фильм — «Тренировочный день», — и вот уже почти 20 лет строит на этом карьеру, каковую в целом (и сотрудничество с Вашингтоном в частности) отлично характеризует «Великий уравнитель 2» — сиквел, достойный своего оригинала, ибо он ещё более неизлечимо скучен, хотя по факту на десять минут короче.

Большие студийные релизы, чьей целью предположительно является развлечь, и без того имеют странную склонность застревать в разной чепухе, имеющей мало отношения к сути дела, а в случае обоих «Великих уравнителей» эта проблема усугубляется их телевизионным происхождением. На самом деле, создателям в лице Фукуа и сценариста обоих фильмов Ричарда Венка ничего не мешало взять у оригинального сериала одно лишь название (а то и не брать вообще ничего — слово «уравнитель» по итогам четырёх с лишним часов все равно ни разу в кадре не прозвучало) и построить свой собственный бодрый экшн-франчайз. Однако, судя по всему, в какой-то момент они решили, что лучший способ выделиться в толпе — выстраивать эти фильмы как эпизоды сериала, растянутые от 40 минут до двух часов и при этом ничуть не более содержательные.

Второй «Уравнитель» в этом смысле даже извращённее первого — это кино для тех, кому нравится, когда герой боевика большую часть экранного времени проводит сидя, а рядом с основным сюжетом плетутся аж две арки, связанные с живописью. Что касается самого повествования, здесь авторы тоже решили, что энергию лучше сбавить. Если первая часть имела прозаичный стиль и воспринимала себя слишком серьёзно, но само содержание было как в трэшовом би-муви — русская мафия, пытки, Мартон Чокаш в роли садиста в пиджаке, — то сиквел устраивает на месте этого некое подобие детектива, неуклюже путешествующего между тремя локациями и чудовищно переоценивающего привязанность зрителя к эпизодическим персонажам предыдущего фильма.

Великий уравнитель 2

Главный герой тем временем был и остаётся совершенно неуязвим — он безошибочно предчувствует опасность, хладнокровно разбирается с каждой угрозой, идеально заметает следы, при желании становится невидимым, находит время читать Пруста и закрашивать испорченные стены (тонкое свидетельство лени фильма: нарисованное районной бандой граффити, состоящее из одного слова GANG), и вообще он абсолютный джентльмен, готовый всем помочь и указать верный путь, дающий даже плохим людям шанс ровно до того момента, пока не ломает им конечности во имя добра.

Несмотря на то, что живёт он в нашем мире, для него не существует никаких правил, которые он мог бы соблюдать или нарушать — и, следовательно, никакого личного риска, которого он мог бы стремиться избежать. В этом смысле он персонаж куда менее приземлённый, чем даже, например, Джон Уик, обитающий в открыто комиксовой вселенной. Он — стопроцентная ходячая эскапистская фантазия, и более умные фильмы нашли бы способ этим воспользоваться. Первый «Уравнитель» нашёл для него один остроумный приём, взятый, предположительно, тоже из сериала: управлять ситуациями так, чтобы враги, находящиеся между ним и главным боссом, не имели выбора, кроме как помогать ему и вершить справедливость над собой же. Во второй части от этого практически ничего не остаётся, всё серьёзно и не до шалостей.

Вашингтон автоматически привносит в кадр определённую харизму и авторитет, но какой толк от «Уравнителей» даже самым преданным фанатам, когда они могут выбирать из 30-летней фильмографии? Здесь в его персонаже нет ничего любопытного, в диалогах нет остроты, в конфликтах нет идей за исключением сурового цинизма про «нет добра и зла, есть только работа» со стороны злодеев. Экшн? Он следует формуле, установленной первым фильмом: по одной короткой, криво смонтированной сцене в полчаса, затем безбожно затянутая кульминация, которую до того тянет во мрак и дождь, что здесь она сопровождается компьютерным ураганом. Смотреть на него — удовольствия не больше, чем находиться внутри настоящего.

Великий уравнитель 2

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/09/08/equalizer2.shtml
Отзывы: [ 1 ] | Комментировать | Лучшие отзывы | Все рецензии
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
ХищникХэллоуинВеномФантастические твари 2: Преступления Грин-де-ВальдаГоголь. Страшная местьСмолфутВеликий уравнитель 2Ральф против интернета

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Ссылки по теме:
Рецензия » Всех переиграл Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Рецензии в рубрике "КРИМИНАЛЬНОЕ"

«8 подруг Оушена»:
Потуги на Оушена
Получается банальное, не смешное, нелепое и откровенно слабое подражание оригинальной трилогии, где в кадре почему-то в основном тётки. Зачем такое снимать? Загадка. Зачем такое смотреть? Незачем.

«Конченая»:
Неоновый ад
Не всё потеряно потому, что в центре от начала до конца находится Марго Робби, всё ещё в той стадии карьеры, где огонь в её глазах не способно потушить даже такое безнадёжное окружение

«Опасный бизнес»:
Судьба гринго
По итогам всех произвольных событий высказывание сводится к журнальной обложке о том, что, быть может, это мексиканцам стоило бы построить стену, чтобы не пускать к себе американцев
Также на Кинокадре :

Новинки сентября: «Великий уравнитель 2», «Хищник», «Джонни Инглиш 3»
Сентябрь - традиционно один из самых спокойных месяцев, за редкими исключениями он отличается скромными сборами, впрочем, неожиданные прозрения тут, как показала практика, тоже вполне возможны

Гоголь. Страшная месть:
Уходит, но не прощается
Нормальным «Гоголь» не может и не хочет быть. Он хочет быть мейнстримным, увлекательным и прикольным, но понимает это по-своему. Он плевал на адекватность, оригинальность и уместность. Больше ада!

Окно в Европу 2018: от ретро до гиньоля
Победители в двух конкурсных программах игрового кино XXVI фестиваля «Окно в Европу», фильмы дебютные в полном метре, действительно создают определенный «прогноз на завтра»

«Днюха»:
Пацанское
Каримов — куда более народный, чем другие российские режиссёры, включая и Быкова, и уж тем более Крыжовникова, который в реальности лишь делает вид, что понимает настоящих живых пацанов

«Мама мия 2»:
Встретили судьбу
Когда фильм сбрасывает с себя все заботы, он, наконец, обретает свой самый незамутнённый и непринуждённый вид, и тут как никогда становится понятно, что вид этот – не кино, а концерта

Новинки августа: «Мег», «Мама мия 2», «22 мили», «Гоголь 3»
Август традиционно только формально считается летним месяцем, для него типичны не летние блокбастеры, но жанровые релизы, иногда умудряющиеся всё-таки разогревать полупустой прокат
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2019
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Великий уравнитель 2:

Великий уравнитель 2
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 6
трейлеры: 12

Похожие фильмы

"Нокаут"
"Преступник"


Обновления

7 сентября, пятница
Трейлеры, кадры, постеры:

На районе
» Музыкальное видео

Бельканто, Bel Canto new
постеров: 2, кадров: 9
» Русский трейлер
» Трейлер

Курск, Kursk new
постеров: 1, кадров: 3
» Международный трейлер

Багровая мята, Peppermint
» О съёмках

Дикая жизнь, Wildlife
» Трейлер
» Русский тизер

Нарко, Narcos
» Тизер 2, сезон 4

Король Лир, King Lear
» Русский трейлер

6 сентября, четверг

Хищник, Predator
» Русский финальный трейлер
» Финальный трейлер
» О съёмках

Анна и апокалипсис, Anna and the Apocalypse new
постеров: 2, кадров: 8
» Трейлер

Внезапная семья, Instant Family new
кадров: 1
» Трейлер

Ван Гог. На пороге вечности, At Eternity's Gate new
постеров: 1, кадров: 2
» Трейлер

Карточный домик
Карточный домик, House of Cards
» Финальный сезон, тизер 2

Хэллоуин, Halloween
» Трейлер 2

Проклятие монахини, Nun
» Дублированный ролик о съёмках

История одного назначения
» О съёмках

Богемская рапсодия, Bohemian Rhapsody

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Афиша кино

Великий уравнитель 2
Вашингтон автоматически привносит в кадр определённую харизму и авторитет, но всё без толку. Здесь в его персонаже нет ничего любопытного, в диалогах нет остроты, в конфликтах нет идей

Тёмные отражения
Довольно быстро выясняется, что это такие подростковые «Ходячие мертвецы» со всеми обязательными элементами

Гоголь. Страшная месть
Нормальным «Гоголь» не может и не хочет быть. Он хочет быть прикольным, но понимает это по-своему

Как женить холостяка
Когда эти двое перестают вымучивать поводы для ссор, и начинают нормально подыгрывать друг другу, тут же становится и смешно, и мило

Альфа
От вполне неплохого видового фильма остаётся только недоумение, как будто нас или просто надули, или так неловко попытались задобрить
Афиша: Все фильмы

Репертуар кинотеатров: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Ставрополя, Таганрога, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Хабаровска, Челябинска.

Репертуар кинотеатров: Киномакс Южный, Формула кино Oz Краснодар, Семь Звёзд Краснодар, Художественный Санкт-Петербург, Киномакс Волгоград, Киномакс Галерея Краснодар, Киномакс Пражская, Киномакс Волжский, Трактор Диамант Синема Волгоград, Синема Стар Рио Румянцево, Болгария Краснодар.

Поиск на Кинокадре
 


Подписка на обновления

ежедневно
раз в неделю
      

Кино: мнение народа

Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры
ролики
кадры, постеры
блоги, бокс-офис
новости
упрощённые сценарии
афиша
другое
результаты
Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры 71%
ролики 8.9%
кадры, постеры 3.4%
блоги, бокс-офис 2%
новости 4.1%
упрощённые сценарии 4.1%
афиша 3%
другое 3.1%



Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Венеция-2018, фото . «Великий уравнитель 2», рецензия . «Тёмные отражения», рецензия . Торонто-2018, фоторепортаж . «Гоголь 3. Страшная месть», рецензия . «Мег: Монстр глубины», отзыв . «Как женить холостяка», отзыв . «Днюха!», рецензия . «Отель "Артемида"», отзыв . «Альфа», отзыв . Окно в Европу 2018, обзор . «Апгрейд», отзыв . «Как женить холостяка», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Великий уравнитель 2", "Тёмные отражения", "Гоголь. Страшная месть", "История одного назначения", "Кин", "Альфа", "Как женить холостяка", "Мара. Пожиратель снов"
Новинки кино 2018: "Девица", "Хищник", "Агент Джонни Инглиш 3.0", "Лондонские поля", "Игрушки для взрослых", "Профессионал", "Тайна дома с часами", "Человек, который убил Дон Кихота", "Веном"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   