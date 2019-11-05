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Новинки ноября: «Мидуэй», «Достать ножи», «Холодное сердце 2» и отечественное кино
Ноябрь в этом году стартовал фальстартно, формально лишившись самого значимого своего уикенда, из чего логичным образом следует, что в остальное время и качество релизов, и сборы будут в значительной степени ослаблены. По сути, единственный по-настоящему значимый релиз ноября этого года стартует в самом его конце, остальное же время будут наблюдаться массовые старты из менее первостепенных заокеанских премьер пополам с отечественным кино, которое праздник 4 ноября по сути прозевало, несмотря на все старания как всегда в последний момент всполошившегося Минкульта.
Так в итоге выходящий лишь 7 ноября отечественный мистический детектив Николая Хомерики «Девятая» в стилистике «Шерлока Холмса» попробует конкурировать за звание самого широкого релиза с заокеанским сиквелом кубриковского «Сияния» по имени «Доктор Сон». Такая уж необходимость посещения сеансов обоих фильмов — большой вопрос.
Неделей позднее, 14 ноября, будет единственный уикенд без отечественного присутствия, однако столпотворение заокеанских релизов это с лихвой компенсирует.
Так выходят гоночный «Форд против Феррари» с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном, театральная версия женского комедийного шпионского сюжета «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт в заглавной роли и Элизабет Бэнкс в режиссёрском кресле, военный боевик «Мидуэй» Роланда Эммериха, а также Йен Маккеллен и Хелен Миррен в мошеннической мелодраме «Хороший лжец».
21 ноября отечественный кинематограф снова становится во главе проката. Главной премьерой оказывается отечественный фантастический боевик «Аванпост». В главных ролях: Пётр Фёдоров, Алексей Чадов и Константин Лавроненко. Сюжет основывается на том, что все кроме группы почему-то военных умерли непонятно от чего, и теперь им предстоит сражаться в последнем бою за будущее человечества.
Кроме этого в прокат выходит ещё один мелодраматический заход об отношениях, а именно «Давай разведёмся» с Анной Михалковой от режиссёра клипов Шнура.
Любителям же западного кино на неделе можно посоветовать разве что ужастик «Обратный отсчёт» и полнометражку по британскому сериалу «Аббатство Даунтон», за океаном с успехом вышедшую месяц назад.
Завершает же список премьер недели 28 ноября, когда в прокат выходит сиквел диснеевского мультфильма «Холодное сердце 2». Впрочем, по какой-то причине прокатчики, особенно отечественные, недооценили силу продолжения приключений Эльзы и Анны, выкатив в ту же неделю целую череду релизов, судьба которых, очевидно, будет довольно плачевной.
Так выходит отечественный футбольный байопик «Лев Яшин, вратарь моей мечты» от авторов «Первого после бога» и «Первого в космосе» (непонятно, почему фильм не назвали «Вратарь номер один») и отечественный же ужастик с Лядовой и Вдовиченковым «Тварь».
Единственная из премьер конца ноября, кто вовремя одумался, это звёздная криминальная комедия «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом, которая организовала себе широкие предпоказы с субботы, 23 ноября.
На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до декабря, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2019 года.
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