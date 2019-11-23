:

Достать ножи: Он написал убийство

Роман КОРНЕЕВ , 23 ноября 2019

Поставьте фильму оценку!

Вообще, желание режиссёров вроде Райана Джонсона время от времени снимать подобные фильмы не вызывает никакого удивления. В пуле диснеевских многостаночников вход рубль выход два, с одной стороды платят хорошо, с другой — режиссёр на площадке там откровенно воспринимается продюсерами как лишнее звено, от него требуется одно — поменьше отсвечивать, просто скомандуй «мотор», а там уже на компьютере остальное дорисуют. Потому сама эта возможность — поставить с оператором как нравится камеру, порепетировать с актёрами диалоги, переписать прямо на площадке реплики, и вообще работать с живыми актёрами, а не их хромакейными заменителями, это уже очень круто. Плюс у этой генерации режиссёров огромные связи, кто не хочет попасть в следующую диснеевскую нетленку? Все хотят. Так что предложи реджи снимать хоть экранизацию пивной этикетки, хоть оммажный камерный детектив собственного авторства — все согласятся с удовольствием и за весьма скромные деньги. Так и появляются на свет проекты вроде фильма «Достать ножи».

Масса скучающих звёзд в кадре и за кадром, имение в роли декораций, душеспасительная история про мятующуюся главгероиню с мамой-нелегалкой, довольно банальный заход про самоубийство писателя-патриарха, чьи детективы кормят всю его дурную семейку, тут же вопросы наследства и ясноглазый частный детектив, всё время задающий вопросы с подковыркой, в общем, когда прямо в кадре начинают мелькать по телевизору сцены из «Она написала убийство», никто уже не удивляется. Бабушкой Агатой тут отдаёт каждый эпизод, каждый персонаж, и казалось бы всё ясно — Райан Джонсон закрывает за продюсерские деньги свои очевидные гештальты, остальные просто стараются посочнее напомнить о себе — смущает во всём этом только один момент, зачем главный детективный поворот с падением на пол проспойлерили ещё в первой трети сюжета, тогда ради чего всё остальное?

То есть искрящие диалоги продолжаются, до того закадровый персонаж Криса Эванса переходит на передний план, немедленно превращая действо из детектива серьёзного в плутовскую комедию и саркастически смеясь за кадром, а действие наконец покидает одну и ту же декорацию, не переставая, впрочем, оставаться герметическим детективом. Кажется, что теперь всё кино будет про то, как горе-наследнички будут бегать по району и устраивать шахер-махер, а в конце все станцуют, но тут случается критический момент, и внезапно оказывается, что и детектив даже близко не закончен, и те самые заглавные ножи ещё пойдут в ход, и самое главное — Дэниел Крейг ещё даже не начинал резвиться.

Так неожиданно выясняется, что режиссёр-сценарист не просто решил отдать своеобразный долг памяти бабушки Агаты, но и сам действительно припрятал несколько занятных тузов в рукаве, написав не оммажный и не пародийный, а именно настоящий классический детектив, который с одной стороны все детали паззла в финале расставил по местам, тщательно и с огоньком замкнув до этого провисавшие арки. Циничные журналисты, сидевшие на пресс-показе традиционно молча, в конце дружно растаяли, принявшись и смеяться, и хлопать в нужных местах, так ловко шельма-режиссёр всё свёл, закончив всё тем самым дальним планом с балконом, достойным уже великих социальных пьес позапрошлого века.

Так в кои-то веки мастеровитость автора и актёров вроде того же Эванса сыграла с ними не злую, а именно добрую шутку, чему остаётся только от души порадоваться, до встречи в кино.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2019/11/23/knivesout.shtml

Написать отзыв:

Псевдоним Заголовок Сообщение:

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей. Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.