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Достать ножи:

Достать ножи: Он написал убийство

Роман КОРНЕЕВ, 23 ноября 2019
Статьи » Рецензия Детектив
 
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Вообще, желание режиссёров вроде Райана Джонсона время от времени снимать подобные фильмы не вызывает никакого удивления. В пуле диснеевских многостаночников вход рубль выход два, с одной стороды платят хорошо, с другой — режиссёр на площадке там откровенно воспринимается продюсерами как лишнее звено, от него требуется одно — поменьше отсвечивать, просто скомандуй «мотор», а там уже на компьютере остальное дорисуют. Потому сама эта возможность — поставить с оператором как нравится камеру, порепетировать с актёрами диалоги, переписать прямо на площадке реплики, и вообще работать с живыми актёрами, а не их хромакейными заменителями, это уже очень круто. Плюс у этой генерации режиссёров огромные связи, кто не хочет попасть в следующую диснеевскую нетленку? Все хотят. Так что предложи реджи снимать хоть экранизацию пивной этикетки, хоть оммажный камерный детектив собственного авторства — все согласятся с удовольствием и за весьма скромные деньги. Так и появляются на свет проекты вроде фильма «Достать ножи».

Масса скучающих звёзд в кадре и за кадром, имение в роли декораций, душеспасительная история про мятующуюся главгероиню с мамой-нелегалкой, довольно банальный заход про самоубийство писателя-патриарха, чьи детективы кормят всю его дурную семейку, тут же вопросы наследства и ясноглазый частный детектив, всё время задающий вопросы с подковыркой, в общем, когда прямо в кадре начинают мелькать по телевизору сцены из «Она написала убийство», никто уже не удивляется. Бабушкой Агатой тут отдаёт каждый эпизод, каждый персонаж, и казалось бы всё ясно — Райан Джонсон закрывает за продюсерские деньги свои очевидные гештальты, остальные просто стараются посочнее напомнить о себе — смущает во всём этом только один момент, зачем главный детективный поворот с падением на пол проспойлерили ещё в первой трети сюжета, тогда ради чего всё остальное?

Достать ножи

То есть искрящие диалоги продолжаются, до того закадровый персонаж Криса Эванса переходит на передний план, немедленно превращая действо из детектива серьёзного в плутовскую комедию и саркастически смеясь за кадром, а действие наконец покидает одну и ту же декорацию, не переставая, впрочем, оставаться герметическим детективом. Кажется, что теперь всё кино будет про то, как горе-наследнички будут бегать по району и устраивать шахер-махер, а в конце все станцуют, но тут случается критический момент, и внезапно оказывается, что и детектив даже близко не закончен, и те самые заглавные ножи ещё пойдут в ход, и самое главное — Дэниел Крейг ещё даже не начинал резвиться.

Так неожиданно выясняется, что режиссёр-сценарист не просто решил отдать своеобразный долг памяти бабушки Агаты, но и сам действительно припрятал несколько занятных тузов в рукаве, написав не оммажный и не пародийный, а именно настоящий классический детектив, который с одной стороны все детали паззла в финале расставил по местам, тщательно и с огоньком замкнув до этого провисавшие арки. Циничные журналисты, сидевшие на пресс-показе традиционно молча, в конце дружно растаяли, принявшись и смеяться, и хлопать в нужных местах, так ловко шельма-режиссёр всё свёл, закончив всё тем самым дальним планом с балконом, достойным уже великих социальных пьес позапрошлого века.

Так в кои-то веки мастеровитость автора и актёров вроде того же Эванса сыграла с ними не злую, а именно добрую шутку, чему остаётся только от души порадоваться, до встречи в кино.

Достать ножи

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Достать ножи:

Достать ножи
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 3
трейлеры: 19

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Рецензии и обзоры

Достать ножи: Он написал убийство

Режиссёр-сценарист не просто решил отдать своеобразный долг памяти бабушки Агаты, но и сам действительно припрятал несколько занятных тузов в рукаве, написав не оммажный и не пародийный, а именно настоящий классический детектив

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