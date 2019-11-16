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Ford против Ferrari: Ты профессионал или нет

Никита КОМАРОВ , 16 ноября 2019

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Форд и Феррари присутствуют в «Форде против Феррари» как люди и как руководимые ими предприятия, чьи репутации призваны говорить за себя; конфликт вторых выливается из конфликта первых, который, в свою очередь, достигает пика уже в начале фильма. Севший на мель Энцо Феррари не только ловко увиливает от снисходительной попытки Генри Форда II его купить, но и наносит ему удар ниже пояса, всего лишь напомнив о стоящей после фамилии цифре; тот в ответ немедленно бросает все свои ресурсы на создание гоночного автомобиля, способного превзойти итальянский. Так технические и спортивные достижения и судьбы людей становятся последствиями уязвленного самолюбия стариков-магнатов, многоуровневое же это переплетение личных отношений и капиталистической мощи — отправной точкой для фильма.

Оно же подкрепляет собой структуру, которая в остальном полностью следует незамысловатой формуле байопиков «а затем случилось вот что». В конечном счёте, едва ли не каждая сцена здесь частично или полностью сводится к переговорам, манипуляциям, сотрудничеству или соперничеству, которыми заняты мужчины, — каждый со своими целями, взглядами и слабостями, авторитетом или его видимостью, каждый в той или иной ситуации показывающий себя упрямым ребёнком. (Присутствие в кадре реального ребёнка, пусть соответствующее истории, на этом фоне становится особенно лишним.) На какой бы путь они вместе ни встали, он заканчивается на гоночной трассе, там, где слова не нужны, где горящие тормоза и скрежет металла, а проблемы, какие только можно, решаются с помощью гаечного ключа и изоленты.

Поскольку сюжет здесь между передышками состоит из постановки и достижения целей, а заправляют всем двое харизматиков, представляющих собой теперь уже новую старую школу — Дэймон приземлён, сосредоточенно работает с комбинацией жвачки и солнечных очков и всегда готов произнести что-нибудь мотивирующее перед сменой эпизода, Бэйл играет свою самую энергичную роль со времён «Бойца» — два с половиной часа проходят предельно быстро и гладко. Тем не менее, нескладность кино, основанного на реальных событиях, даёт о себе знать: заметные второстепенные лица (такие, как Джон Бернталь в роли Дона Дрейпера) без предупреждения уходят на задний план, жизнь неловко, но решительно диктует свой собственный эпилог.

Подобно работающим на результат главным героям, фильм зависит от брендов, от которых сам же не в восторге: само слово Ferrari присутствует в названии скорее по причине ассоциаций, которые оно способно вызвать у зрителя, нежели как отражение реальной роли компании в сюжете, где старик Энцо перестаёт быть активно действующим лицом после первых 20 минут, а его машины сводятся к строго физическому препятствию. «Форд», между тем, получает роль антагониста в более значимом конфликте, который вырисовывается между талантливыми фрилансерами и вечно норовящим вставить им палки в колёса начальством; чем дальше заходит повествование, тем больше настоящие победы связаны не с пересечением финишной черты, а просто с отчаянным удержанием позиций перед лицом корпоративных слизняков.

Всё это неизбежно обретает особый вес, если вспомнить, что перед нами фильм, запущенный в производство киностудией, которой больше не существует, и банально не входящий в бизнес-план той, что её поглотила. В проведении параллелей между автомобилестроением и/или гонками и свободой творчества есть свои загвоздки. Можно быть как «Спиди-гонщик», который совершит на этот счёт поистине бескомпромиссное (но и коммерчески суицидальное) высказывание, а можно быть как Джеймс Мэнголд, крайне компетентный и ответственный режиссёр без авторского почерка, чей фильм и существует лишь благодаря тому, что уже не имеет права быть бескомпромиссным, и служит в большей степени зрителю, чем себе самому.

Помогает ему уважение к той самой старой школе — достаточное терпение, чтобы не рваться сквозь повествование, понимание, что и когда вывести на первый план. Но, в отличие от своих персонажей, «Форд против Феррари» не позволяет себе дерзости, необходимой, чтобы стать в чём-либо выдающимся. Для дорогого студийного драматического кино это не новая позиция. Другое дело, что вполне реальной альтернативой сегодня становится уже не развитие его, а полное исчезновение.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2019/11/16/fordvferrari.shtml

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